Роспотребнадзор назвал калининградские родники, воду из которых пить нельзя

В октябре «Комсомолка» составила список и карту питьевых источников Калининградской области, перед которыми жители выстраиваются в очереди, чтобы бесплатно набрать воды. Тогда же наша редакция обращалась в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, проводится ли мониторинг качества этой воды. Нам сообщили, что в регионе за природными источниками сегодня не наблюдают, так как они «не принадлежат какому-либо хозяйствующему субъекту».

Однако 12 декабря уже само Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области опубликовало результаты мониторинга 15 источников из опубликованного «Комсомолкой» списка. Специалисты исследовали 60 проб на органолептические, физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно лабораторным исследованиям, микробиологическое загрязнение воды было выявлено в родниках, расположенных в районе Певческого поля (в калининградском Центральном парке культуры и отдыха), в поселках Кумачево и Мельниково Зеленоградского района и в поселке Фурманово Гусевского района.

- Употребление такой воды опасно в плане возможности различных инфекционных заболеваний, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в воде родников, расположенных в районе Певческого поля и поселке Космодемьянского (район Балтийского шоссе) нашли превышение нормативов по мутности, цветности и содержанию железа.

В качестве вывода Роспотребнадзор посоветовал не пользоваться никакими источниками воды, ссылаясь на то, что их нельзя назвать надежными.

- Управление обращает внимание, что родники характеризуются непостоянным качеством воды, - пишут в ведомстве, - не осуществляется очистка и дезинфекция устья родника и каптажа, отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защита от антропогенного воздействия.

КОНКРЕТНО

В каких источниках опасных веществ НЕ обнаружили

Калининград:

- в районе второго эстакадного моста;

- в районе улицы Аллея Чемпионов – набережной Генерала Карбышева;

- в поселке Малое Борисово.

Светловский городской округ:

- между поселками Люблино и Черепаново;

Зеленоградский район:

- в поселке Зеленый Гай;

- в поселке Ольшанка.

Янтарный городской округ:

– в поселке Синявино.

Гурьевский район:

- в поселке Малиновка.

Гвардейский район:

– в поселке Забарье.

Нестеровский район:

– в поселке Краснолесье.

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Одна из проблем, интересующих калининградцев, — это доступность питьевой воды. Пятилитровая бутылка с водой из скважины, прошедшей несколько ступеней очистки, в супермаркете сегодня стоит от 24 до 127 (за брендовую) рублей, и далеко не каждый житель области согласен за это платить. Именно поэтому перед питьевыми источниками, из которых вода пока что бьет бесплатно, можно наблюдать толпы людей. Если популярных родников, очередь перед которыми иногда приходится выстаивать часами, в регионе 3-5, то про остальные знают единицы. «Комсомолка» впервые актуализирует список питьевых источников и дает их точные координаты. Конечно, это далеко не все родники, поэтому мы рассчитываем на помощь наших читателей в составлении подробной карты (ПОДРОБНЕЕ).