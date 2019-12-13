2019-12-13T14:02:34+03:00
Общество

В Калининграде отметят «Другой Новый год»

Особенные дети выступят вместе группой «ЛондонParis», а собранные средства направят на покупку специальной коляски для 11-летней Вики Кояковой
Надежда Ржевская
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На сцене вместе с профессиональными музыкантами выступят 11 детей.На сцене вместе с профессиональными музыкантами выступят 11 детей.Фото: lpmusic.ru
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Благотворительный проект медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» приглашает калининградцев посетить необыкновенный вечер.

В ближайшее воскресенье, 15 декабря, в клубе «Вагонка» пройдет благотворительный концерт «День Добрых Дел» (0+) в рамках этапа «Другой Новый год». Акция соберет 300 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

По словам организаторов концерта, подготовка к нему началась в августе, когда в десяти организациях, опекающих и курирующих детей с ограниченными возможностями, был объявлен кастинг для участия ребят в выступлении с группой «ЛондонParis». Был объявлен кастинг, и в результате на сцене вместе с профессиональными музыкантами выступят 11 детей. Полноценную концертную программу подготовили за три месяца.

- Мне близки люди, которые принимают участие в этом проекте, близки по духу, - признался владелец клуба «Вагонка» Андрей Левченко. - Сама идея помощи другому человеку – руководство для действия. Все остальное не имеет смысла. Понятно, что мы не можем спасти всех, но, если есть возможность помочь хотя бы одному, то это нужно и должно сделать. Это по-человечески.

- Медиагруппа «Западная пресса» реализует проект «Страна других. Дети» уже почти два года, и каждый его этап помогает детям, особенным и обычным, научиться общаться, понимать и принимать друг друга, - прокомментировала предстоящее событие руководитель проекта Елена Волова. – А проведение «Другого Нового года» на «Вагонке» дает возможность собрать детей и их родителей, чтобы вместе хорошо и весело провести праздник, раздать подарки и сделать добрые дела.

Можно будет посмотреть и выставку детских рисунков, «подражающих» картинам великих художников. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

Можно будет посмотреть и выставку детских рисунков, «подражающих» картинам великих художников.Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

Также для участников «Дня Добрых Дел» подготовлена художественная выставка.

- Особенные дети из восьми организаций нарисовали 16 рисунков, подражая картинам великих художников, - рассказала Елена Волова. - После выставки, которая расположится в холле клуба, картины будут переданы благотворителям – калининградским бизнесменам, уже купившим эти работы. Средства, вырученные за рисунки, будут переданы на нужды детских фондов.

По мотивам рисунков детей напечатаны поздравительные новогодние открытки, которые можно будет отправить любому адресату: в холле «Вагонки» будет стоять почтовый ящик для приема и отправки открыток.

И еще одна особенность этого вечера - присоединиться к участникам может каждый калининградец, который купит билет на сайте kassy.ru.

- Вырученные средства от продажи билетов пойдут в адрес калининградки, которая не может посещать концерты, - говорят организаторы. - 11-летней Вике Кояковой необходима новая специализированная коляска: из старой она уже выросла, а у мамы, которая растит ее одна, иногда не хватает сил, чтобы носить дочь на руках. Из необходимых 201 тысячи рублей суммы на коляску уже удалось собрать ровно половину. В этом случае «День Добрых Дел» - тот самый повод, чтобы сделать свой взнос и помочь ребенку расти вместе со своими сверстниками, а не быть заключенной в квартире.

Вика Коякова. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

Вика Коякова.Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

На праздник обязательно придут Дед Мороз и Снегурочка, всем юным участникам проекта «Страна других. Дети» вручат сладкие подарки и мороженое. Радоваться друг другу и необычному концерту будем у нарядной елки.

Праздник состоится благодаря клубу «Вагонка», Калининградской торгово-промышленной палате, ТМ «Инмарко», компании «Конфетти».

Начало «Дня Добрых Дел» - в 16:30. Присоединяйтесь!

Историю Вики Кояковой читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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