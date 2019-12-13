Ров у башни «Врангель» приспособят под кинопоказы и концерты

Про афитеатр и моду

В 2020 году власти планируют начать разработку проектно-сметной документации башни "Врангель". Задача – приспособить старинную крепость и территорию вокруг нее в рамках развития янтарного кластера. По словам вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдмана уже одобрена концепция. Ведущее место в башне «Врангель» займет Музей янтаря, который является членом янтарного кластера.

- Откроется Музей палеонтологии. Ведь у Музея янтаря самая большая коллекция янтаря с инклюзами. В башне они будут выставляться, - сказал вице-премьер.

Он отметил, что на территории башни также появятся пространства для коворкинга, интерактивы и «все что связано с дизайном», в том числе фэшн-индустрией, в которой используется янтарь. Из любопытного – решение «оживить» ров у башенных стен.

- В сухом рву – амфитеатр, где можно будет проводить мероприятия. Рассчитываем, что там можно организовывать не только концерты и кинопоказы. Подтянем наконец-то фэшн-индустрию для масс. Сразу представляем: улица Баранова, красная дорожка, где все идут и все в этот ров заходят. Концептуально все будет очень красиво, - мечтательно сказал Гарри Гольдман. - В 2021 году начнутся работы по приспособлению объекта под задачи янтарного кластера.

Говоря о янтаре, вспомнили и о Янтарном. В будущем он может приобрести статус моногорода, что обеспечит ему эксклюзивные меры поддержки для развития. Речь идет о субсидий и льготном кредитовании. По словам вице-премьера до апреля 2020 года власти намерены собирать заявки от инвесторов и бизнесменов, которые захотят реализовать проекты на территории Янтарного. Определят площадки для бизнеса.

- В приоритете проекты, направленные на туристическую инфраструктуру Янтарного, – подчеркнул Гарри Гольдман.

Старинное здание и территорию вокруг него будут благоустраивать и развивать как часть янтарного кластера.Фото: Александр КАТЕРУША

Про новый мост

Затронули в эфире тему строительства моста через Преголю. Он, напомним, соединит набережную у спорткомплекса «Юность» и остров Канта.

По словам Гарри Гольдмана, на реализацию этого проекта отведено около 1,5 лет. Начать строительство в этом году, однако, не успели.

- Проект был передан городской администрации. Планировалось в конце ноября-начале декабря начать работы, связанные с раскопом в местах, где будут находиться опоры моста. Геология уже проведена. Проект прошел экспертизу, получены все разрешения. Впереди – строительство и реализация, – сказал Гарри Гольдман.

Про рекламу на рынке

Екатерина, слушательница передачи «Говорит Калининград», в эфире задала вопрос: «Как повлиять на владельцев рынка, чтобы убрать динамки, вещающие на улице Баранова свою аудиорекламу? А то сделали прогулочную зону, а там «селедочка и колготочки» и прочее орет».

- Согласен, что это неправильно. У нас есть в федеральном законе ограничения по аудиорекламе на улице. Думаю, что нужно написать обращение в муниципалитет и этот вопрос должен быть решен, – сказал зампредседателя правительства региона.

При этом Гарри Гольдман отметил, что полностью доделать территорию улицы Баранова еще предстоит.

- Есть один участок, угол улиц Партизанская и Профессора Баранова. У нас сегодня не хватает финансирования для того, чтобы выкупить все объекты и привести территорию в порядок. Там планировалась площадка и фонтан. Но сегодня есть более животрепещущие проекты, которые требуют дополнительного финансирования, - сказал Гарри Гольдман и отметил, что территория в будущем обязательно будет доделана, а мелкие недоработки – под постоянным контролем.

Про переправу в Балтийске

Власти Калининградской области надеются на финансовую поддержку регионального министерства промышленности в развитии паромной переправы в Балтийске.

- Ведется огромная работа, - сообщил Гарри Гольдман. - Мы очень сильно надеемся, что получим федеральную поддержку на строительство двух электрических паромов, - сказал Гарри Гольдман. - Мы хотим, чтобы эти абсолютно новые электрические паромы строились у нас в Калининграде. Есть поручения в этой области от губернатора. Эту работу мы доведем до конца и в ближайшее время начнем реализовывать проект.