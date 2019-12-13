Первый тимуровский штаб оборудовали в подбитом немецком автобусе

Калининградка Нинель Федоровна Соловьева – личность легендарная. Как же еще можно назвать первую пионервожатую в истории Калининградской области! В свои 87 эта хрупкая маленькая женщина обладает необыкновенным обаянием, а ее энергии и сил хватает, чтобы писать стихи и книги воспоминаний о поколении детей, переживших войну, о пионерах-героях. Недавно, она разработала и защитила уникальный проект «Гайдаровская экспедиция «Поиск зовет», получив премию жюри «Патриот Земли Российской». В октябре состоялась презентация ее очередной книги, в которой собраны рассказы школьников о своих героических предках, реальные, трогательные истории с рисунками и фотографиями из семейных архивов. Издание подготовлено к 75-летнему юбилею Победы.

Ребенок войны

Нинель Березюк родилась в небольшом городке Тульчин Винницкой области. Девочку назвали в честь вождя мирового пролетариата.

- Если прочитать мое имя наоборот – выйдет Ленин, - улыбается Нинель Федоровна. – А моя первая и любимая на всю жизнь книжка - «Тимур и его команда» Гайдара. Прочитали ее мне еще в детском саду. Мне было 9 лет, когда началась война. На третий день папа ушел на фронт. Было получено распоряжение вывезти детей, женщин и стариков из города. Бабушка, мама, я, мой пятилетний брат и наши соседи погрузились на машины. Не успели доехать до окраины, услышали через громкоговоритель – немцы вошли в город. Это было страшно. Фашисты на мотоциклах стреляли по нашей колонне, но удалось оторваться. Ночью приехали в Кременчуг, разместились в кинотеатре «Большевик». Фронт стремительно приближался, поэтому решили двигаться в Харьковскую область, где были родственники. Добрались, наконец, и туда. Но враг быстро наступал. Мама узнала, что на восток уходит последний эшелон с зерном, упросила начальника состава взять нас. В пути попали под авианалет. Прыгали из вагонов кто куда.

Когда все стихло, люди стали выходить из укрытий. И то, что увидели, было ужасно. Десятки погибших, плач, стоны раненых.

- Состав ушел без нас, вещей не осталось, - продолжает Нинель Федоровна. - Трое суток шли по железной дороге до ближайшей станции. Жара 30 градусов, воды не было. На станции нас покормили в столовой и сказали, что на пристани идет посадка на два последних теплохода. Там было столпотворение. Чудом нашли место на открытой палубе. Все были в летней одежде, а по ночам уже холодно. На остановках люди нам приносили еду, теплые вещи. Прошли Волгу и Оку, причалили у истока Камы. Оказались в итоге на Урале в городе Оса – это Пермский край. Там уже выпал снег, а я в сандаликах, братишка тоже. На пристани горели костры, стояли подводы с лошадьми. Помню, как меня взял в объятия бородатый дяденька в тулупе, едва ступила на землю. Завернул в тулуп с головой - и в сани.

Письмо Сталину

В эвакуации семья прожила более трех лет. Приютили их в доме, где было очень тесно – у хозяев своих пятеро ребятишек.

- В школе меня первой приняли в пионеры, - гордо сообщает моя собеседница. – Я собрала тимуровскую команду. После уроков шли в госпиталь для раненых помогали медсестрам, писали письма и собирали посылки на фронт. Приходила в какую-то семью похоронка – бежали туда, забирали детей, чтобы те не слышали плач матерей. Играли с малышами, отвлекали от недетских страстей и горя. А еще был голод, картофельные очистки пекли на «буржуйке» и ели, я до сих пор помню этот вкус. Собирали колоски, крапиву, лебеду. На пришкольном участке выращивали овощи - учителя нам из них суп варили.

Осенью 1942-го и семья Березюк получила похоронку на отца – оказалось, он погиб еще в августе 1941 года. А потом тяжело заболела мама.

- Ее вместе с другими женщинами отправили на лесозаготовки. Она актриса, никогда таким тяжелым трудом не занималась. Но от других не отставала, поэтому надорвалась. Угасала на глазах. Я узнала, что появилось чудесное лекарство - стрептоцид , побежала в больницу. А врач: нет у нас такого лекарства! Тогда я написала письмо Сталину. Рассказала, что папа погиб, мама умирает. Я всем помогаю - раненым в госпитале, колхозу, а маме помочь не могу. Вскоре вызывают меня к директору школы. Говорят, мол, что ты натворила, собирайся, в райком поедем. Там начали пытать, кто научил написать письмо. Я сказала правду – сама. А после пришла посылка с лекарством и деньги. Маму вылечили.

«Чтоб ни один больше не погиб!»

Зимой 1945 года беженцы решили, что надо возвращаться домой.

- На Украине мама устроилась на железную дорогу счетоводом, в свободное время играла в спектаклях районного Дома культуры, где познакомилась с военным музыкантом. Поженились. А в июне 1948 года мы оказались в Калининграде, куда воинскую часть отчима перевели. Первое время жили в разбитом доме, готовили на кирпичах, окна были забиты фанерой. Я пошла в райком комсомола Московского района. Накануне в очереди за хлебом услышала, что в городе каждый день гибнут мальчишки, подрываются на минах и снарядах. В райкоме предложила свое решение проблемы – организовать детей в пионерские дружины. Меня направили в школу №5, там за короткое время подорвались 15 учеников. Директор Василий Васильевич Руденко сказал: «Иди во дворы, собирай ребят, выдумывай, что хочешь, но чтобы не один больше не погиб!»

Большеглазая красавица пионервожатая собрала девять сводных отрядов. Это стало началом тимуровского движения в Калининградской области.

Большеглазая красавица пионервожатая собрала девять сводных отрядов. Это стало началом тимуровского движения в Калининградской области.

- Пацаны сначала меня восприняли насторожено, но мы вместе перечитали повесть Гайдара и построили первый тимуровский штаб, под который приспособили немецкий автобус не на ходу. Так, в игре занялись серьезными делами. Брали на учет семьи фронтовиков, многодетные семьи, одиноких стариков, всех, кому могли реально помочь. Сейчас бы нас назвали волонтерами.

Масштаб мероприятий, кстати, зачастую был недетским. В 1959 году школьники Калининграда собрали столько макулатуры, что обеспечили сырьем на трое суток Советский ЦБК и два ЦБК в Калининграде!

Любовь с первого взгляда

Успехи юной пионервожатой отметило руководство. В августе 1948 года Нинель получила ордер на квартиру.

- Вы не представляете, какую радость я пережила! Из школы опрометью бежала к родителям, чтобы и их обрадовать.

Со своим будущим мужем Нинель Федоровна познакомилась тоже на работе.

- Мы с пионерами организовали концерт, пригласили военный оркестр. После выступления ко мне подошел молодой морской офицер и попросил разрешения проводить. Шагаем, а он вдруг: «Вот так бы с вами шел всю жизнь!». Через четыре месяца поженились.

Юрий был родом с южного Урала, его отец и два брата погибли на фронте. После войны отслужил срочную на Балтфлоте, закончил военно-морское училище, нес службу на боевых кораблях четверть века. Потом учил курсантов в Балтийском военно-морском институте.

- Муж не дожил до 70-летия Победы, ему было 86 лет. Мы вырастили сына и дочь, уже взрослыми стали внуки, есть два правнука.

Сама Нинель Соловьева на базе Калининградского пединститута вела двухгодичные курсы для подготовки школьных пионервожатых, работала учителем в школе, преподавала в институте усовершенствования учителей. Ее педагогический стаж превышает 45 лет. Более 17 лет она курирует гимназию №40. Встречается со школьниками, кадетами и даже малышами в детских садах:

- Рассказываю, кто такие Марат Казей, Валя Котик, Леня Котик, за что они отдали свои юные жизни. Нынешние дети должны знать и самые страшные, и героические страницы истории своей страны. Иначе у нас не будет будущего.