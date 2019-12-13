Гороскоп «КП»: Какой чай вам подходит

В предстоящее воскресенье, 15 декабря, отмечается Международный день чая. А вам какой чай подходит? Узнаем!

Овен

Овну подавай острых ощущений. Обожает смелые ароматы и восточные пряности. Овен порой слишком много беспокоится, эксцентричен, но в то же время уверенно стоит на ногах и, если что-то задумал, точно добьется своего. Любимые чаи Овнов — это напитки из тропических фруктов, травяные смеси. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: цейлонский чай (Шри-Ланка) и Ассам (Индия), масала чай, черный чай, шу пуэр.

Телец

Тельцы знатные любители роскоши. Хорошее вино, еда и, конечно же, хороший чай – все это порой заставляет этих чревоугодников помучиться с желудком, но отказаться от любимого зеленого чая просто они не могут. И не нужно! Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: Формоза улун, улунский чай, чай с добавками, белый чай (белый пион).

Близнецы

Близнецы полны идей, не боятся перемен и любят пробовать все новое. Ведь для того чтобы не впасть в депрессию, им просто необходимо разнообразие, новые впечатления, постоянная смена обстановки. Так же обстоят дела и с чайным меню. Чем больше видов чая, тем лучше. Больше всего Близнецам придутся по душе следующие сорта: белая обезьяна (зеленый чай), белый чай (белый пион), зеленые улуны.

Рак

Ничто не делает Раков настолько счастливыми, как качественно оснащенный шкафчик с любимым чаем, а лучше всего специально подобранным. Вон тот — для нормальной работы пищеварения, другой тонизирующий и успокаивающий и т.п. В общем, Близнецы большие поклонники различных сборов и травок. Чаи, которые придутся по душе представителям этого знака зодиака: травяные коктейли из египетской ромашки, южноафриканский ройбуш с оттенком ванили и свежей мяты, чаи с добавками, цветочные сборы.

Лев

Для Львов чайная церемония сродни искусству. Они любят устраивать целые чайные вечеринки, заваривать редкие сорта чая, собранные на вершине тибетских гор, привезенные из очередного отпуска. Предпочитают бодрящие напитки. Отдают предпочтение общеукрепляющим сортам чая для поднятия настроения и иммунитета. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: ройбуш, приправленный сочными апельсинами, восхитительный улун, чай с добавками ванили и карамели, травяные сборы (ромашка), пуэр.

Девы

Представители этого знака очень тщательно забоятся о своем здоровье. Выбирают чай с низким содержанием кофеина и высокими содержанием антиоксидантов. Элитные сорта чая не оставят их равнодушными, а пакетированный чай из супермаркета приводит в ужас. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: белый чай (Белый пион), травяные сборы (ромашка и лимонная трава), черный чай, шу пуэр.

Весы

Весы можно назвать настоящими почитателями хорошей еды и напитков. Они ищут гармонию и равновесие абсолютно во всём. Поэтому им рекомендуются чайные цветочные, травяные смеси с изысканными, экзотическими ароматами и такие сорта чая как лапачо, ройбуш. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: чай с добавками (шоколад, клубника с цейлонским чаем), черный чай, красные улуны.

Скорпион

Скорпион известен как один из самых страстных знаков зодиака. Они весьма эмоциональны и хорошо осведомлены о темной стороне человеческой природы. Представители этого знака обладают железной волей, сильным эго и уникальным личным магнетизмом. Однако при всех достоинствах Скорпионы зачастую не очень внимательны к своему здоровью. Поэтому таким знакам наиболее подойдут витаминные ягодно-фруктовые чаи, травяные смеси и зелёные чаи. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: сладкий ванильный ройбуш, чай с добавками фруктов, шоколада, карамели, улунский чай, каркаде.

Стрелец

Стрельцы обожают приключения. Им нравится открывать для себя новые места, пробовать экзотические блюда и напитки в поисках наилучших впечатлений. Представители этого знака всегда находятся в поиске истины, и лучший способ для них сделать это - отправиться в путь, поговорить с другими и получить ответы на некоторые вопросы. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: чай с добавками (чай с бергамотом, клубника со сливками), красные улуны, черный чай (дянь хун).

Козерог

Козероги — люди-подарки, но не яркие и дорогие, а практичные и полезные. Они могут взять ответственность на себя и дать практические советы. Они часто занимают руководящие должности в бизнесе или руководящую роль в своих коллективах. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: черный чай (ирландский завтрак), чай с добавками (кокосовый орех и ваниль), улунский чай, пуэр.

Водолей

Водолеям нравится заставлять окружающих смеяться и веселить других. Почему бы не сделать это во время чайной паузы? Именно разговоры во время чаепития помогут им сблизиться с любым человеком. Водолеи в большинстве своём страдают от замедленного кровообращения — поэтому они часто мёрзнут. Наиболее подходящие чаи для Водолеев — это тонизирующие, улучшающие кровообращение напитки. Без сомнения, Водолеям подойдут травяные смеси, чай пуэр, красный чай. Такие чаи отлично бодрят, согревают, прекрасно восстанавливают силы. Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: улунский чай, чай с добавками, черный индийский чай, пуэр.

Рыбы

Рыбы любят музыку и поэзию и часто мечтают. Мечтательные и медлительные Рыбы просто нуждаются в тонизирующем чае! Причём в случае Рыб пить такой чай рекомендуется и утром и вечером. Что же можно предложить? Все, что содержит тонизирующие вещества: мате, зеленый чай, темные улуны и даже кофе! Рекомендуемый чай для этого знака зодиака: ройбуш, травяные чаи, пуэр, каркаде, чай с фруктовыми добавками.