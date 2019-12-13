Я была должна банку миллион, а теперь – два: истории калининградских ипотечников, выселенных из-за строительства Восточной эстакады

«Комсомолка» уже писала, что в Калининграде из-за строительства второй очереди Восточной эстакады будет снесено несколько крепких домов довоенной постройки и спилено больше сотни деревьев вдоль улиц Гагарина и Орудийной. Также мы рассказывали историю Татьяны Святкиной и ее семьи, не желающей съезжать из дома №80 на Гагарина, так как компенсационной суммы, которую намерены выплатить власти, не хватит на покупку нового жилья. Ее соседям повезло больше – они, хоть и не были рады внеплановому переезду, но уже решили квартирный вопрос. Однако есть, как минимум, две истории новоселов, которые не назовешь счастливыми - в их дела вмешалась ипотека. С этими калининградцами мы и поговорили.

После выплаты ипотеки на руках осталось меньше миллиона

Александра покупала квартиру в доме №78 на улице Гагарина с таким расчетом, чтобы жить рядом со своими родителями. Но год назад до жильцов дома довели информацию о том, что здание будет снесено.

- Эту однокомнатную квартиру мне пришлось взять в ипотеку, и сегодня тут живу я с мужем и тремя нашими детьми, один ребенок инвалид (тяжелая форма ДЦП), - говорит Александра. - Когда нам сказали, что дом пойдет под снос, администрация предложила компенсацию 1,2 миллиона рублей. Конечно, мы были не согласны и подали в суд. В итоге, компенсация сейчас составляет 1 миллион 540 тысяч рублей.

Александр Цымоха злится, но держится.Фото: Иван МАРКОВ

Деньги семье только-только выплатили, и она пока еще находится в поиске нового жилья.

- За такие деньги мы вряд ли что-то приличное сможем найти, а у меня к новому месту жительства есть определенные требования. Первый этаж должен быть обязательно и чтобы подъезд был оборудован для инвалида-колясочника. Есть и другие пожелания, но их ведь при выплате компенсаций никто не учитывает, - хмурит лоб женщина.

Родители Александры, живущие в соседней квартире, тоже попали под расселение, так что переезд семейству придется организовывать совместными усилиями.

- Мы компенсацию получили чуть ли не самыми последними в доме, - говорит отец Александры, пенсионер Александр Цымоха. - Сначала нам за двушку хотели выплатить 1,9 миллиона, а после суда мы сошлись на 2,3 миллиона. Но проблемы случились из-за квартиры дочки, так как брали мы ее в ипотеку.

На погашение ипотеки ушли два материнских капитала и компенсация, выплаченная властями. В итоге, семья снова осталась без квартиры.

- От выплаченных дочке денег осталось 800 тысяч рублей, на которые, конечно, никакую квартиру в Калининграде купить невозможно, - продолжает Цымоха.

На этом месте стоял новый двухэтажный особняк, который уже снесли для строительства Восточной эстакады.Фото: Иван МАРКОВ

- И какой вы теперь видите выход? Будете покупать одну квартиру на две семьи?

- Мы начали строиться уже давно за городом, в Шатрово, - отвечает пенсионер. - Денег не было, и стройка стояла. Сейчас все, что есть, вложим туда и ускоримся, потому что жить на улице с ребенком-инвалидом, сами понимаете… Вот только что съездил, кабель купил, буду проводку делать.

Расселение с новорожденным на руках

Марина Исаева из дома №80А тоже попала под расселение, и ее квартира также была приобретена в ипотеку.

- Нам Росимущество сначала скинуло миллион рублей на погашение ипотеки, после чего появилась возможность передать жилье. По закону по-другому сделать никак нельзя было, - говорит Исаева. – Этот миллион я бы выплачивала еще 10 лет и жила бы спокойно в этой квартире, но вместо этого мне пришлось брать в ипотеку другую квартиру. Теперь мне надо за 15 лет выплатить 2 миллиона. Вот так мне государство помогло решить мои проблемы.

Дом №80а, который также попадет под снос.Фото: Иван МАРКОВ

Все эти неприятности происходят у Марины на фоне того, что два месяца назад она стала мамой.

- Я по образованию юрист, нанятый адвокат мне не понравился, и своим делом я занялась сама, - продолжает Исаева. - Судиться мне пришлось, будучи беременной. А сейчас я буду впопыхах переезжать на другую квартиру с двухмесячным ребенком и с мыслью, что надо мной теперь не миллионная, а двухмиллионная ипотека. В общем, мы в больших минусах.

Получается, что городские и региональные власти вместо того, чтобы обеспечить горожанам комфортный переезд, поставили их в невыносимые условия. Люди потеряли обжитые квартиры, и сейчас вынуждены начинать все с начала. На все это наложилась нервозная обстановка, устроенная дорожниками. Они попросили всех жильцов съехать до 10 декабря. Но, пока все еще только готовились к переезду, строители подъезжали к дому и начинали ломать его угол, провоцируя людей на конфликт.

Вероятно, уже сейчас начались работы по демонтажу здания.

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В течение последнего месяца на улице Гагарина, в районе перекрестка с улицей Орудийной, полным ходом шла рубка деревьев вдоль ручья. Причина – расширение улицы Гагарина и строительство второй очереди Восточной эстакады. На пути трассы, которую строители тянут со стороны Московского проспекта, оказались не только деревья, но и несколько жилых домов, которые власти решили в срочном порядке расселить. Предложенные компенсации устроили далеко не всех, поэтому жители направились в суды. После долгих тяжб практически всем выплатили деньги, которых на покупку новых квартир, конечно, не хватит. Отказалась получать мизерную компенсацию только одна семья Святкиных, проживающая в двух комнатах коммунальной квартиры дома №80. Причина – не только привязанность к дому, но и невозможность купить новое жилье на предложенную сумму (ПОДРОБНЕЕ).