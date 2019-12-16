Как депутат Верховного Совета бомбил немцев на Замланде

Герой этого выпуска рубрики - летчик Александр Михайлович Старостин воевал в Восточной Пруссии, будучи действующим депутатом Верховного Совета УССР. Согласно документам, родился Александр Михайлович в 1909 году в селе Липовка Самарской губернии (сегодня Сергиевский район Самарской области). В Красной армии стал служить с 1931 года, а на фронт Великой Отечественной войны попал 1 сентября 1941-го, став комиссаром эскадрильи, а затем заместителем командира 54-го бомбардировочного авиационного полка (БАП), 3-го авиационного корпуса по политчасти.

Посадил подбитый бомбардировщик

Полк Старостина, как и многие другие, в самом начале войны серьезно пострадал от налетов немецкой авиации. Около 30 самолетов он потерял прямо на аэродроме после первой же атаки немцев. Состояние командования на тот момент можно оценить как шоковое, а опытные летчики не успевали потратить боекомплект и гибли в воздухе, даже не получив четких приказов. Тем не менее, за время пребывания Александра Старостина на Южном фронте в должности военкома авиаэскадрильи его подчиненные произвели 120 успешных боевых вылетов на скоростных бомбардировщиках АНТ-40. А после назначения Старостина на должность заместителя командира 54-го бомбардировочного авиационного полка, летчики совершили 153 самолетовылета по уничтожению живой силы, техники и складов на Брянском и Центральном фронтах.

В 1941 году летчики авиаполка участвовали в защите Каховки, Мариуполя, Керчи и Ростова на Дону. 8 сентября 1941 года они успешно бомбили переправу через Днепр, прерывая ее дважды в районе Берислав-Каховка. В ноябре Александр Старостин участвовал в защите города Рославль Смоленской области, где его полк трижды в качестве ведущего звена бомбил мото-мехколонны противника.

Свою первую награду, орден Красного Знамени, майор получил 24 августа 1943 года, после того как ему удалось посадить подбитый бомбардировщик.

- Будучи подбит зенитной артиллерией, товарищ Старостин, имея отличную технику пилотирования, мастерски пользуясь мотором и стабилизатором, посадил самолет на своем аэродроме без руля глубины, - говорится в наградном листе героя.

Также за успешное выполнение заданий по уничтожению танков и автомашин противника Старостину была объявлена благодарность от командующего 56-й армией.

Уничтожал предателей под Брянском

Командование отметило и тот факт, что майор, будучи депутатом верховного совета УССР, не почивал на лаврах, а совершил 9 успешных боевых вылетов и «заслужил авторитет и любовь личного состава, как смелый, не знающий страха летчик». Этому есть множество подтверждений.

Так, 8 марта 1943 года офицер в составе группы бомбил узлы сопротивления и живую силу врага в районе Красное-Серпуховское и за удачное бомбометание вражеских укреплений и штурмовку немецких фашистов в окопах получил высокую оценку и благодарность от руководства 15-й воздушной армии. 5 мая 1943 года в качестве заместителя начальника группы Старостин участвовал в налете на населенный пункт Локоть под Брянском. В районе Локтя, где под немецким протекторатом с июля 1942 года по август 1943 года обосновалось так называемое Локотское самоуправление, майор обстреливал живую силу противника, штабы и склады с горючим. Фотосъемка зафиксировала там сильные взрывы и большое количество очагов пожара.

- По пути к цели на протяжении 150 километров вели бои с истребителями противника и на протяжении 40 км пробивались сквозь ураганный огонь зенитной артиллерии, - говорится в наградном листе. - Товарищ Старостин при выполнении этого задания умело маневрировал в зоне зенитной артиллерии и активно отражал атаки истребителей.

Октябрь 1943 года. Старостин слева. В центре с планшетом в руках подполковник Михаил Кривцов.Фото: семейный архив.

В характеристике Старостина командование отмечает, что «в выполнении боевых заданий он служит образцом, личным примером увлекает в бой молодых летчиков в их первых боевых вылетах».

- Как зам. командира полка по политической части морально готовит личный состав на выполнение поставленных боевых задач по защите Родины. Политически обеспечивает боевую работу полка, - отмечается в документах.

С октября 1943 года, судя по фото, Старостин летал уже на бомбардировщике Пе-2. На снимке, сделанном на аэродроме города Глухов Сумской области, майор стоит рядом с командиром 54-го БАП, подполковником Михаилом Кривцовым. 22 ноября 1943-го Кривцов будет ранен осколком в грудь, а 12-го января 1944 года погибнет под Мозырем при выполнении боевого задания вместе с штурманом, гвардии майором Иваном Сомовым, и стрелком-радистом Николаем Павловым. Когда самолет был подбит при бомбардировке станции Калинковичи, Кривцов, по одной из версий, направил горящую машину на скопление эшелонов противника. Летчиков похоронили у церкви в деревне Песочная Буда Гомельской области.

В деревне Песочная Буда 5 февраля 1944 года сделана еще одна фотография Старостина (вероятно, он в этот день прибыл на могилу командира). Тут он с орденом Красного Знамени и депутатским значком на груди, а по бокам – отличившиеся в боях офицеры 54-го полка, лейтенанты Петр Фирсов и Анатолий Шутов.

Орден за разгром на Замланде

Вторую награду, орден Отечественной войны 1-й степени, майор Старостин, ставший в феврале 1945 года заместителем командира по политчасти 124-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, получил уже в самом конце войны - 29 апреля 1945 года. Командование отметило его участие в нескольких операциях и 21 боевой вылет. Также учитывалась моральная нагрузка на политработника, которому к концу войны было не менее сложно поддерживать дисциплину летчиков.

- Несмотря на короткий срок пребывания в полку, [гвардии майор Старостин] сумел завоевать себе авторитет среди личного состава, - отмечает полковник Павел Теперский (в будущем он станет наставником Валентины Терешковой). - Умело нацеливает партийные и комсомольские организации на выполнение поставленных задач, ведя решительную борьбу против расхлябанности и нарушителей воинской дисциплины, умело направляя партийно-политические мероприятия, добился более высокого уровня состояния воинской дисциплины и высоких показателей в боевой работе.

124-й гвардейский бомбардировочный авиаполк в Восточной Пруссии с 11 по 20 апреля 1945 года успел совершить 175 боевых вылетов. Он участвовал в уничтожении группировки немцев на Земландском полуострове. Командование отмечает, что все боевые задания были выполнены без потерь как личного состава, так и матчасти.

Одной из трудностей, стоявшей перед авиаполком, было ограниченное количество механиков. Однако Старостин организовал работу таким образом, что при 2-3 боевых вылетах в день самолеты не имели неисправностей. Невыходов и возвращений самолетов по вине технического состава также не было.

Известно, что 124-й гвардейский бомбардировочный авиаполк, воевавший в составе 3-го Белорусского фронта, добивал немецкую группировку в районе Пиллау (Балтийск). Также бомбовые удары наносились по целям обороны противника в районе поселков Гросс-Хайдекруг (Взморье), Гросс-Блюменау (Кремнево), Фишхаузен (Приморск) и замка Лохштедт.

Война закончилась для летчиков в составе Ленинградского фронта - они участвовали в блокировании Курляндской группировки противника. Победу они встретили на аэродроме Гаргждай, в 5 километразх к востоку от Клайпеды, а потом полк около месяца находился в Лиепае.

Что стало с гвардии майором Старостиным после войны, к сожалению, не известно. Редакция «Комсомолки» рассчитывает, что родственники героя свяжутся с нами, чтобы дополнить эту историю.