Два миллиона машин и 30 тысяч рабочих мест

Сегодня АВТОТОР является единственным в своем роде мультибрендовым заводом таких масштабов. Одновременно на конвейерах выпускаются около 40 различных моделей - таких примеров в автопроме больше нет. Всего за 25 лет было освоено производство более 100 различных моделей.

Объем уплаченных компанией налогов и сборов в прошлом году превысил 67 млрд рублей. Средняя заработная плата работников предприятий АВТОТОР составила 47,5 тыс.рублей, что на 49,2% превышает средний показатель по другим предприятиям региона.

В поздравлении, которое в адрес АВТОТОР направил глава Правительства России Дмитрий Медведев, отмечается, что за 25 лет компания прошла уникальный путь в своем развитии - от небольшого регионального завода до крупнейшего автомобилестроительного холдинга. С конвейера АВТОТОР сошли уже более 2 млн автомобилей.

«АВТОТОР первым в стране начал выпускать автомобили иностранных марок. А сегодня он единственный в мире производит свыше сорока моделей автомобилей известных брендов, демонстрируя высокий темп роста по всем показателям своей деятельности. А главное - многое делает для повышения конкурентоспособности российской автомобильной промышленности. Вы ставите перед собой масштабные задачи. Среди них - строительство нового завода с интегрированной системой. Этот проект реализуется в рамках Специального инвестиционного контракта и позволит повысить уровень локализации, углубить технологию производства по полному циклу, нарастить объемы выпуска качественных автомобилей, обеспечить создание высококвалифицированных рабочих мест, будет способствовать освоению передовых профессиональных компетенций», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства России отметил, что важной частью работы АВТОТОР является благотворительная и просветительская деятельность.

«Благодаря образовательным, культурным, спортивным проектам компании перед людьми открываются новые возможности. Свой юбилей вы встречаете впечатляющими достижениями. За каждым из них - труд большого, высокопрофессионального коллектива, людей, которые любят свое дело и ответственно к нему относятся», - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева.

Как отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, АВТОТОР занимает важное место в экономике региона. Благодаря автомобильному производству более 30 тысяч калининградцев и жителей области, занятых на АВТОТОР и на предприятиях смежных отраслей, обеспечены работой. На долю компании приходится свыше 50 процентов объема всей товарной продукции, выпускаемой на территории области, 70 процентов объема загрузки портовых мощностей и свыше 50 процентов вагонооборота железной дороги.

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим подчеркнул, что основатель АВТОТОР Владимир Щербаков ведет огромную работу в деле содействия возрождению духовности на калининградской земле, помогая в возведении и росписи храмов, строительстве и оснащении всем необходимым Православной гимназии Калининграда. Владыка передал поздравление Владимиру Щербакову от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который отметил неоценимый вклад основателя АВТОТОР в распространение и сохранение духовного наследия в регионе.