Картины за 400 тысяч и рок-концерт: Как в Калининграде встретили «Другой Новый год»

Благотворительному проекту «Страна других. Дети» - два года. За это время его участники - 300 детей с ограниченными возможностями здоровья – попробовали себя в самых разных ролях. Работали радиоведущими, выступали моделями на подиуме, участвовали в создании инклюзивного спектакля, пели под караоке, стали со-создателями инклюзивных экскурсий в зоопарке. В минувшее воскресенье особенные дети снова удивили. В клубе «Вагонка» прошел «Другой Новый год», во время которого одни продемонстрировали себя как большие художники, другие – выступили в составе группы «ЛондонParis».

Подражая Ван Гогу

До начала концерта - считанные минуты. В фойе клуба «Вагонка» проходит выставка «Картин великих художников». «Подсолнухи» Ван Гога, «Читающие женщины» Пабло Пикассо, «Звездная ночь» Ван Гога, «Да здравствует жизнь!» Фриды Кало…

- Эти 16 картин создавали участники проекта «Страна других. Дети», - прокомментировала автор благотворительного проекта Елена Волова. - Задача была простая и сложная одновременно – ребята подражали великим художникам, создавали копии известных полотен. И миссия оказалась выполнима! Получились интересные работы, и мы продали все 16 картин, собрав 400 000 рублей. Эти средства будут направлены в детские организации.

Работы ребят приобрели бизнесмены, политики, банкиры, общественники.Фото: Александр Подгорчук

Среди благотворителей – бизнесмены, политики, банкиры, общественники.

Так, «Читающие женщины» Пабло Пикассо в исполнении 8-летней Софии Довган-Стабачинскайте приобрела за 20 тысяч рублей руководитель Калининградской социологической службы Людмила Себровская. Средства пойдут на вознаграждение автору работы и проведение Рождественского адаптивного праздника для детей с аутизмом. Картину «Корова» Пиросманиа в исполнении 15-летней Валерии Реньгите купил благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, тоже за 20 тысяч рублей. Средства направлены на работу проекта по социализации и творческой реабилитации детей с особыми возможностями здоровья «Цветы жизни». Кроме того, работы ребят приобрели Николай Власенко, Гарри Гольдман, Андрей Горохов, Андрей Шумилин, Ольга Малыгина, Олег Гергель, Елена Шендерюк, Александр Себровский, Наталья Грязнова и многие другие.

В ближайшие дни все картины будут переданы благотворителям.

Звезда по имени Солнце

На сцене появились восемь участников проекта «Страна других. Дети» – Данил Новодворский (вокал), Олег Жевмеров (вокал), Глеб Адаманчук (вокал), а также – Дарья Девиченская (вокал, бубен), Мелана Гаптулина (вокал), Дарья Дерезюк (вокал, клавиши), Вика Снегирева (вокал) и Лиза Музалевская (вокал).

- Сегодня у нас необычный концерт! – приветствовал зрителей лидер группы «ЛондонParis» Евгений Лебедев. – «Вагонка» такого еще не видела!

Дети вместе с профессиональными музыкантами исполнили песни из репертуара «ЛондонParis». А в финале звучит «Звезда по имени Солнце» группы «Кино». Кстати, гитаристом в этом номере выступил ученик школы № 29 Калининграда Даниил Пеньков, а упомянутая выше Дарья Дерезюк специально готовилась к исполнению партии на клавишах. Надо отметить, что именно этот хит исполняли только дети, без поддержки взрослых.

Публика – благодарная. Подпевали, танцевали, не жалели аплодисментов, скандировали «Мо-лод-цы!». Особенно обращала на себя внимание одна из зрительниц. Именно на ее движения реагировал Глеб Адаманчук. Например, женщина рисовала в воздухе огромное сердце, а Глеб, стоя на сцене и исполняя хит за хитом, делал то же самое. Оказалось, что это - мама мальчика.

- Четвертый год Глеб находится в центре «Особый ребенок», - поделилась впечатлениями от увиденного концерта Жанна Адаманчук. - Стали замечать, что он любит слушать музыку, любит танцевать, петь, в нем это активно проявляется. На репетициях концерта я не была, увидела все только сегодня. Ну, что могу сказать? Отлично! Мне очень приятно видеть, что сын так хорошо слышит музыку, так активно двигается, он искренний. Вы же слышали? Он между песнями комментировал происходящее на сцене, успел сделать комплимент Лизе.

«Пели ангелы, а я плакал»

- Репетиции начинались в центре «Особый ребенок», затем мы переместились в лицея № 18, спасибо директору и учителям за помощь, - рассказала руководитель центра «Особый ребенок» Татьяна Девиченская, мама Дарьи. - За месяцы системной работы я так привязалась ко всем этим детям! Хочу сказать, что для каждого из них участие в концерте это – подвиг. К примеру, одна девочка во время репетиций сидела, ей тяжело стоять. За несколько часов до концерта она приняла решение, что петь будет стоя. Стул за ее спиной стоял, но она этой подстраховкой не воспользовалась.

Эмоции у ребят, конечно же, тоже били через край.

- Как же я кайфанула! – восхищалась после концерта Дарья Дерезюк. – И от звука, и от «ЛондонParis». Как же это здорово – выступать на сцене с такими музыкантами! Я хочу еще… И сцена меня не пугает вообще!

- Группу «ЛондонParis» до этого не знала, но мне у них очень многое понравилось. С дочерью напеваем дома и «Слезы Жанет», и «Больше!», - рассказала Светлана Снегирева, мама Вики.

Конечно же, без Деда Мороза и Снегурочки праздник пройти не мог.Фото: Александр Подгорчук

Евгений Лебедев не скрывал, что чувствовал на плечах большую ответственность.

- Мне учителя в музыкальной школе говорили, что готовится к концерту нужно на 125 процентов, потому что во время концерта 25 процентов точно потеряешь. Мне трудно судить, что слышал зал, но в целом, все получилось душевно. Именно такую цель мы перед собой и ставили – чтобы было душевно! Для нашего коллектива этот опыт работы с особенными детьми – первый. О себе точно могу сказать, что участие в этом проекте меня изменило, - сказал музыкант.

Владелец клуба «Вагонка» Андрей Левченко и вовсе признался нам, что не сдержал слез во время концерта.

- Мы попали в точку! Мы сделали этот концерт искренним. Я хочу, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Калининграде, - эмоционально заявил он после выступления. - Рад, что именно музыканты «ЛондонParis» сделали эту историю, потому что это та группа, которая выросла именно здесь, на «Вагонке». Смотрел выступление ребят... Да, я плакал. И не стесняюсь слез. Я думал о том, что нам всем нужно обращать внимание на то, что происходит рядом. Когда увидел счастье в глазах детей, понял, что команда «Вагонки» теперь в команде тех людей, кто делает этот проект. Особенно меня «пробило» исполнение детей песни Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Как же тут все сошлось! Виктор Цой, который уже давно на небесах, слова этой песни, и сами дети… Это пели ангелы… Я испытал очень сильные эмоции сегодня! Спасибо!

Благодарим партнеров «Другого Нового года» - Калининградскую торгово-промышленную палату, ТМ «Инмарко», компанию «Конфетти». Спасибо за Деда Мороза и Снегурочку, сладкие подарки и мороженое!