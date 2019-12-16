Цена взлетела в 25 раз: В Калининграде продали янтарь с насекомыми возрастом 50 млн. лет

Калининградский янтарный комбинат впервые провел аукцион по продаже инклюзов - уникальных янтарных самородков с включениями. В небольших камнях невооруженным взглядом можно было рассмотреть пауков, жуков, мошек и комаров, живших миллионы лет назад.

Все лоты, а их было 50, выставили в витрине. Самые опытные покупатели пришли с фонариками и подсвечивали янтарь, чтобы лучше рассмотреть его структуру и некогда жужжащее и летающее содержание. Все самородки были небольшого размера, но очень красивые. Встречались и солнечно-желтые, и коньячные, и медовые янтарики.

- Раньше, при сортировке янтаря, инклюзы не отбирались. Но теперь мы посчитали, что это дополнительная выручка для янтарного комбината. Была дана команда группе сортировщиц, которые отбирают камни по весу и по форме, дополнительно выбирать инклюзы, - рассказал гендиректор янтарного комбината Михаил Зацепин. – Мы считаем, что подобные камни должны оставаться в собраниях российских коллекционеров и у российских производителей. С этого года мы отбираем наиболее ценные инклюзы и реализуем их на открытых аукционах и электронных торгах.

Как рассказал директор комбината, есть комиссия, которая определяет ценность камня – по величине и сохранности находящегося в нем насекомого, по качеству самого янтаря.

- У нас опытные работники, которые на просвет рассматривают даже под коркой то или иное включение в янтаре, – говорит Михаил Зацепин. – Такие камни ценны для многих отраслей науки. Возраст в 50 миллионов лет даже представить тяжело!

Среди участников торгов были представители Китая.Фото: Александр КАТЕРУША

Всего на торги, которые проходили в отеле «Radisson» заявились 12 участников, в числе которых были представители Китая. Оказывается, для жителей Поднебесной насекомые в янтаре представляют особый интерес и они готовы за них хорошо платить. Каждая букашка имеет свое значение, причем многое зависит от провинции. В одном месте паук, например, считают символом богатства, а где-то он магическим образом защищает от злых сил.

Однако, не ко всем лотам участники проявили интерес. Сначала с молотка ушли 39 камней на сумму 299,8 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, самым дорогим в итоге оказался… самый дешевый камень. Его стартовая цена составляла всего 800 рублей, а продали за 20 тысяч 400 рублей. Разница между начальной стоимостью и ценой продажи - 2450% или 25 раз!

Самородки, которые не нашли покупателя в очном аукционе, тут же выставили на интернет-торги. Всего было 11 лотов общим весом 234,7 гр, которые распродали за 76 тысяч. Самый дорогой камень весом около 50 граммов ушел за 18 тысяч 686 рублей. Итоговая же сумма продаж (включая онлайн-аукцион) составила 326 тысяч 471 рубль.

Интересно, что на продажу также выставляли мусульманские женские платья абайи, вручную расшитые янтарем. Стартовая стоимость самой дорогой абайи составила 90 тысяч рублей, однако наряды так и не были проданы.