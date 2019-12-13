2019-12-13T16:26:19+03:00
Общество

Закрыла в темной комнате и забыла. В детсаду Гурьевска воспитатель довела до истерики ребенка и его родителей

Происшествием в садике "Семицветик" занимаются следственные органы
Ольга ГончароваИгорь ОРЕХОВ
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В "Семицветике" осваивают "передовые" навыки воспитания.В "Семицветике" осваивают "передовые" навыки воспитания.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В детском саду «Семицветик» в Гурьевске воспитатель закрыла ребенка в темной комнате и забыла о нем. Об этом мама написала в соцсетях.

- В среду 4 декабря я попросила своего отца забрать моего сына Севу из детского сада. В 17.25 он поднялся в группу «Малинки» за внуком. Почти все дети, их к тому моменту осталось человек шесть, были одеты для выхода на прогулку. Когда мой папа сказал, что он пришел за Севой, воспитатель не раздумывая сказала, что его забрала мама около 17.00. На что папа ответил, что такого быть не может, и я сама попросила его забрать ребенка. Тогда она повернулась и вышла из группы. Через какое-то время привела взволнованного и перепуганного сына.

Потом стало еще интереснее.

- Затем воспитатель позвонила мне, - продолжает мама ребенка, - и сказала, что Сева не послушал ее и остался играть в кабинете математики на 3-м этаже, куда она водила детей на дополнительные занятия, и не пошел с ней в группу. Уточню. Занятия по математике закончились в 16:55. Затем она сказала, что она отругала Севу за подобное поведение и просит меня тоже это сделать.

Вечером мама стала разговаривать с сыном и выяснять, что же произошло. Оказалось, что на занятиях за плохое поведение воспитательница поставила Севу в угол, что категорически запрещено в детских садах. Затем педагог собрала детей, вывела в коридор, выключила свет в кабинете и закрыла дверь на ключ.

- Она оставила моего ребенка стоять в углу. Сын плакал, стучал в дверь, в окна, затем взял стульчик, включил свет и стал ждать. Через 30 минут, когда пришел мой отец, воспитатель вспомнила наконец-то, где она оставила ребенка... Я пол ночи не могла уснуть. Страшно представить, что могло бы случиться! Мало того, что ребенок получил сильный стресс, он мог открыть окно, и тогда последствия были бы необратимы! А вдруг пожар? Да его бы там никто никогда не нашел!

Родители пошли к заведующей с требованиями поменять воспитателя. Собрали подписи. И тут началось. За выходные и последующие два дня в срочном порядке в саду сняли ручки с окон. А заведующая садом пригласила пап и мам на собрание, кстати через неделю после происшествия, где всячески пыталась выгородить и сгладить вину воспитателя.

- Нам, родителям, предложила три варианта. Перевести своих детей в другой сад. Либо распределить детей в разные группы. Ну и если мы, родители теперь переживаем и не можем спокойно доверять наших детей данной воспитательнице, сходить к неврологу и полечиться!

Воспитателю вынесли выговор и лишили премии 500 рублей.

Тем временем к делу подключились силовики. Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Гацко, для проверки сведений о жестоком обращении воспитателя с детьми в детсаду Гурьевска правоохранительным ведомством организовано проведение доследственной проверки. В ходе нее будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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