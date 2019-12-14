Бывшего сотрудника детдома под Калининградом подозревают в развратных действиях по отношению к воспитанникам

В Калининграде арестовали педагога по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

О личности арестованного известно совсем немного – мужчина, социальный педагог, работал в центре для детей, оставшихся без попечения родителей, под Калининградом. И пока никакой информации - ни о его возрасте, образовании, педагогическом стаже, семейном положении, состоянии здоровья, наконец.

В правительстве Калининградской области сообщили некоторые детали задержания педагога.

- В одном из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, был выявлен факт подстрекательства к самовольным уходам, нарушению режима воспитанниками, использования нецензурной брани, угроз, запугивания в отношении детей, - рассказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. - По итогам проверки факты подтвердились.

Дальше - больше. В период проведения служебного расследования в адрес директора центра поступили анонимные заявления по факту возможного совершения действий сексуального и развратного характера со стороны одного из педагогов в отношении воспитанников учреждения. И директор принимает решение – уволить педагога, поскольку совершенный им аморальный поступок несовместим с дальнейшей работой. Также руководитель центра направил заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области по факту возможного совершения действий сексуального и развратного характера в отношении воспитанников центра.

После увольнения социальный педагог начал активно защищаться. В частности, размещал в социальных сетях информацию, порочащую деятельность учреждения, а также направлял жалобы в различные инстанции. В том числе, в адрес уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

На данный момент возбуждено два уголовных дела. Педагог арестован 18 ноября. Проводятся следственные мероприятия.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРАВОЗАЩИТНИКИ

Анна КУЗНЕЦОВА, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка:

- Человек, который сегодня является подозреваемым и задержан, писал мне лично с просьбой защитить его от незаконного увольнения. Аппарат уполномоченного сразу же связался с регионом. Следующий звонок был уже в следственный комитет РФ. Возбуждены уголовные дела.

Ирина ТКАЧЕНКО, уполномоченный по правам ребенка Калининградской области:

- В ноябре 2019 года стало известно о возможном совершении противоправных действий в отношении двух воспитанников бывшим воспитателем социального учреждения. Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних был арестован, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшим детям оказывается психологическая помощь.

Выявленный факт является аморальным. Сегодня мы усиливаем работу психологов в социальных учреждениях, в том числе, для исключения возможности совершения подобных ситуаций.