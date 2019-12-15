О чем говорит Калининград: Смерть Лужкова, снежинки от полицейских и дикий случай в детском саду

Московский мэр, калининградский фермер

10 декабря не стало Юрия Лужкова.

Он был не нашим мэром, но в последние годы мы считали его своим земляком. Его сельхозпредприятие в глухом уголке Калининградской области – в Озерском районе – стало известно на всю страну. Время от времени мы слышали о скакунах ганноверской породы, которых ставят на ноги на конезаводе «Веедерн», о богатых урожаях гречки (кстати, до Лужкова этой культурой у нас почти не занимались, а сегодня мы лидеры по Северо-Западу) и пшеницы, о проектах по выращиванию грибов-вешенок… Большую часть жизни Лужков был политиком, а, переехав к нам, стал фермером. И далеко не самым последним. И, конечно, в первую очередь как фермера мы Лужкова и запомним.

Кстати, роман Юрия Михайловича с Калининградом начался задолго до того, как в Озерском районе выросло его хозяйство. Еще в начале нулевых открывались дома, построенные на деньги из бюджета столицы. Тогда же начиналась реконструкция Московского рынка. Потом Лужков приезжал к нам на 750-летний юбилей (и умудрился потерять легендарную кепку). Потом губернатором стал Георгий Боос – друг и в прошлом подчиненный Лужкова – и отношения бывшего мэра Москвы с нашей областью стали совсем близкими.

Москвич Юрий Лужков стал почти калининградцем.

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Грязные родники

Осенью мы проделали титанический труд – объехали несколько десятков родников во всей Калининградской области. Посмотрели, что происходит, увидели, как люди выстраиваются в очереди с пластиковыми бутылками, чтобы набрать водицы из природного источника. Некоторые родники пользовались, да и пользуются сумасшедшей популярностью! Это не удивительно – воду из-под крана пить у нас нельзя, бутилированная вода постоянно растет в цене.

Увы, проверить качество воды мы тогда не смогли, не обладаем достаточным уровнем компетенции. Но вот сейчас, засучив рукава, за дело взялся Роспотребнадзор. Специалисты этого ведомства проехали по нашим следам и взяли пробы воды в наиболее популярных у населения источников. Потом некоторое время ушло на исследования, а потом – вывод. И, увы, - неутешительный: качество воды в родниках оставляет желать лучшего.

Мы, конечно, не призываем отказаться от природных источников, отравы в них никакой нет. Но все-таки не забывайте перед употреблением воду кипятить.

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Качество воды в родниках оставляет желать лучшего.Фото: Иван МАРКОВ

Сержанты и снежинки

В номинации «Хайп недели», безусловно, побеждает новость о двух полицейских из Светлогорска, которые, чтобы разыграть своих коллег из соседнего Пионерского, опубликовали специальный предновогодний приказ. «Документом» предписывалось бросит все дела и вплотную заняться изготовлением снежинок к Новому году.

Некоторые поверили и взяли в руки ножницы и бумагу. Однако очень быстро «приказ» распространился по соцсетям, и на него обратило внимание начальство. Сержантов, конечно, вызвали на ковер, провели суровую беседу и вначале хотели даже подвергнуть взысканиям. Но… Пощадили на первый раз. Молодость, озорство!.. Заставили просто под пристальным взглядом командира вырезать снежинки.

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Стадион – в тройке лучших

Вспомните, с какими муками рождался у нас стадион к чемпионату мира по футболу. Долго не могли выбрать место, где его построить. То ли возле Пятого форта, то ли на Октябрьском острове, то ли снести старейшую «Балтику» и возвести новую арену в самом центре города. Потом меняли подрядчика. Потом были скандалы с так называемой подсыпкой территории на острове и уголовные дела, которые тянут на сотни миллионов рублей. И, тем не менее, в итоге мы получили роскошную футбольную арену, которая на днях была признана одной из лучших в стране.

Рейтинг составил Олимпийский комитет России и в нем учитывались такие важные параметры, как архитектура стадиона, удобство и комфорт для зрителей, а также востребованность. То есть насколько часто на стадионе проходят матчи или другие мероприятия, например, концерты.

По всем параметрам арена «Калининград» получила высокую оценку и заняла в итоге почетное второе место, пропустив вперед лишь стадионы в Екатеринбурге и Казани. Мы смогли даже опередить беспрецедентно дорогую и «навороченную» «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге, за которую бюджет выложил 43 миллиарда рублей.

В следующем году будет новый рейтинг, и надо биться теперь уже за первое место.

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Детский сад "Семицветик".Фото: СОЦСЕТИ

Закрыла ребенка в темной комнате

Детский сад «Семицветик» в Гурьевске – можно сказать, образцово-показательный. Ну, почти. Он новый – открылся несколько лет назад. В нем есть бассейн и зимний сад, просторные и удобные помещения для детишек, множество кружков, как говорится, на любой вкус и цвет. И, представляете, в этом далеко не самом последнем детском учреждении происходит скандал, о котором уже несколько дней говорит вся область.

Напомню в двух словах фабулу истории. Когда дедушка пришел в садик забирать внука, воспитательница ему сказала, что Севу уже забрала мама, полчаса назад.

- Как мама? – удивился дедушка. – Она ведь только что меня отправила в садик.

- Ой! – вскрикнула воспитательница и побежала за Севой.

Оказалось, что она закрыла ребенка в темной комнате и… забыла.

Хорошо, что ничего не случилось. Мало ли что ребенок мог сотворить в одиночестве? Тем более, в темной комнате. Мог окно открыть, например.

Воспитательнице влепили выговор, оштрафовали на 500 рублей, ручки на окнах сняли – на всякий случай. Предотвратит это новые инциденты? Не уверен. Из «Семицветика» поступают тревожные сведения: пишут, что за год в садике сменилось больше десятка воспитателей. Текучка, как на автомойке. Кажется, это не вполне нормальная ситуация, и министерству образования необходимо обратить на гурьевский детсад самое пристальное внимание.

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