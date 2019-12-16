Юбилей АВТОТОР: Автомобиль будущего, признание FIFA и звезды АВТОТОР

АВТОТОР ярко отметил сразу две большие даты - 25-летие компании и 70-летие ее основателя Владимира Щербакова. Местом проведения торжеств стал новый физкультурно-оздоровительный комплекс «АВТОТОР-АРЕНА», построенный в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Масштабный проект автопроизводитель реализовал на собственные средства, инвестировав около двух миллиардов рублей.

Площадь комплекса превышает 42 тысячи кв. метров. Совсем скоро здесь откроется бассейн олимпийского класса длиной 50 метров, оборудованный подъемным дном для занятий детей и людей с ограниченными возможностями; многофункциональный спортивный зал для игровых видов спорта, а также залы для борьбы, бокса, фитнес-зал, танцевальный зал и другие. Особая гордость автоторовцев - крытый футбольный манеж с искусственным покрытием. На юбилейном вечере управляющий директор компании «Polytan» Ян Лаутербах вручил главному акционеру

АВТОТОР Сергею Щербакову сертификат FIFA. Документ подтверждает, что футбольное поле ФОКа отвечает самым строгим мировым стандартам. Более того - сегодня это первое и единственное крытое поле в нашей стране, которое сертифицировано FIFA!

- Здесь могут проводиться соревнования мирового уровня, в том числе матчи в рамках чемпионатов мира, - намекнул Сергей Щербаков.

Главному акционеру АВТОТОР Сергею Щербакову вручили сертификат FIFA, подтверждающий, что поле ФОКа отвечает самым строгим мировым стандартам

ПОДАРОК ДЕТЯМ

Круглые даты для автопроизводителя - это всегда повод сделать очередной подарок нашему региону. В 2017 году, по случаю 20-летия выпуска первого автомобиля, АВТОТОР совместно с корейскими партнерами подарил Калининградскому областному драматическому театру фургон Hyundai HD78. В этот раз в разгар праздничного вечера на сцену выехал микроавтобус Hyundai H-1, ставший подарком детской больнице. Щедрый подарок поможет повысить оперативность работы бригады выездной паллиативной службы, которая сегодня шефствует над 58 детьми с тяжелыми заболеваниями. Стоит напомнить, что 15 лет назад АВТОТОР уже подарил больнице автомобиль. И та машина до сих пор на ходу!

Среди 1200 гостей юбилейного вечера было много давних друзей компании, представителей различных благотворительных фондов, общественных организаций, социальных и образовательных учреждений, которые пришли поблагодарить компанию за поддержку и сотрудничество в решении множества важных социальных вопросов, реализацию культурных проектов, адресную помощь. На протяжении многих лет АВТОТОР на постоянной основе взаимодействует c более 30 различными организациями. Как раз накануне юбилея завершился благотворительный флешмоб в поддержку детей в паллиативном состоянии, нуждающихся в дорогостоящем, но таком крайне необходимом оборудовании. Организаторами акции стали Благотворительный центр «Верю в чудо» и АВТОТОР. Через СМИ и социальные сети удалось собрать несколько тысяч фотографий. Посты с хэштегом #Автотор25 публиковали не только калининградцы. Среди участников были и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалина, Нижнего Новгорода, Германии, Молдовы и даже Китая. Среди участников флешмоба - актеры театра и кино Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Мария Добржинская, экс-солист группы «НА-НА» Павел Соколов, участник проекта «Голос» музыкант Илья Хвостов и другие.

На сумму перечисленных АВТОТОР средств приобрели дорогостоящую технику для ухода за тяжелобольными детьми на дому. Директор Центра «Верю в чудо» София Лагутинская и его подопечные - ребята, победившие тяжелые заболевания, - подарили компании большой коллаж в виде логотипа

АВТОТОР из фото с автомобилями, собранными за время акции.

- Мы хотим поблагодарить всех участников акции, всех, кто остался неравнодушным к проблемам детей, находящихся в паллиативном состоянии. Благодаря вам, вашей сопричастности и активной социальной позиции предприятия АВТОТОР, трое детей смогут переехать из реанимации домой. Им будет закуплено оборудование почти на один миллион рублей! - сообщила София Лагутинская.

В разгар праздничного вечера на сцену выехал микроавтобус Hyundai H-1 - подарок одному из детских медицинских учреждений

ДЖАЗ, ОРКЕСТР И «6 КАДРОВ»

Концертную программу вечера открывал джаз-дуэт Анна Гринь (вокал) и Максим Андрейченко (саксофон). Гости юбилея также смогли послушать выступление камерного оркестра Калининградской областной филармонии имени Евгения Светланова, посмотреть танцевально-акробатический номер артистов воздушного цирка и даже клип, который записали сами работники АВТОТОР. За основу взяли известную композицию «All for Love», которая в 1994 году - в год основания компании - заняла первые места в мировых чартах. Зрители в зале были таким перфомансом приятно удивлены.

- Какие красивые голоса у ребят! - слышались восторженные перешептывания за столиками. - Настоящие артисты!

Сразу несколько номеров приготовили воспитанники Православной гимназии. Ребята также вручили Владимиру Щербакову капсулу с автомобилем будущего - модель напечатали на подаренном основателем АВТОТОР 3D-принтере. Призер международных соревнований по паракаратэ, тренер по спортивным бальным танцам Марина Куликова представила сольный танцевальный номер на коляске - эта невероятно смелая талантливая девушка не так давно тоже присоединилась к многочисленной команде друзей АВТОТОР.

Ведущим праздника выступил известный актер и режиссер Александр Жигалкин, который также подготовил творческий подарок - «специальный выпуск новостей CNN об АВТОТОР. А настоящим сюрпризом для

Владимира Щербакова стало видеопоздравление актеров популярного юмористического шоу «6 кадров». Галина Данилова, Федор Добронравов, Эдуард Радзюкевич, Сергей Дорогов, Андрей Кайков и Ирина Медведева записали теплые слова в адрес Владимира Ивановича по случаю его 70-летия. Под занавес торжеств на сцену вышли Нонна Гришаева и Александр Олешко. Артисты представили несколько концертных номеров и остались в полном восторге от вечера.

- Спасибо за прием и доброе отношение! - написал в своем инстаграме Александр Олешко. -

Завершил программу дуэт «Частный случай» - Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов исполнили переработанные акустические версии известных песен группы «Несчастный случай».

Среди приглашенных звезд были любимцы публики Нонна Гришаева и Александр Олешко

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ

Почетными гостями праздника стали партнеры АВТОТОР - представители крупнейших автомобильных концернов мира. Среди них президент компании KIA MOTORS RUS & CIS Чжин-Ха Ким и вице-президент BMW AG Гюнтер Нидернхубер. Не секрет, что в последнее время на фоне санкций перспективы углубления сотрудничества с BMW оказались под большим вопросом. Но приветственная речь Гюнтера Нидернхубера выглядела весьма оптимистично.

- АВТОТОР была и остается значительным фактором для привлечения в Россию самых современных продуктов глобальной автомобильной промышленности, - отметил он. - Успешное и доверительное сотрудничество с АВТОТОР по производству автомобилей BMW обеспечивает около двух третьих объема продаж баварского концерна в России. Учитывая комплексные требования российской автомобильной политики, а также крайне конкурентный рынок и постоянно меняющиеся рамочные условия глобальной торговой политики, планы и договоренности по удержанию и стабильному продолжению сотрудничества в будущем не всегда легко реализовывать. Но несмотря на это, на сегодняшний день я более чем уверен в том, что у нас вместе получится идентифицировать и внедрить необходимые правильные решения.

Сергей Щербаков заверил, что компания не собирается останавливаться и продолжит динамично развиваться:

- Когда-то давно создатели АВТОТОР решили изменить окружающий их автомир, объявив это миссией своей компании. Спустя четверть века наш АВТОТОР добился большего - он создал новую реальность вокруг себя. И он набрал достаточно сил, чтобы двигаться по пути дальнейших свершений. Это вдохновляет всех нас на то, чтобы развивать компанию дальше и совместно с нашими партнерами и руководством региона претворять самые смелые идеи в жизнь, осуществлять новые проекты, - заявил главный акционер компании.

Торжественное мероприятие по случаю 25-летия АВТОТОР собрало 1200 гостей

Владимир Щербаков поблагодарил за многолетнюю работу весь коллектив компании, усилиями которого, несмотря ни на какие проблемы и трудности, удалось выполнить все поставленные цели и задачи. На сегодняшний день АВТОТОР входит в 30 крупнейших компаний России, а также является самым крупным в мире автопроизводителем, осуществляющим производство автомобилей по контракту. И такой показатель был достигнут за четверть века с нуля.

- Спасибо всем, кто своим трудом добился такого результата! - сказал Владимир Щербаков.

После окончания торжеств каждый гость получил от АВТОТОР подарок - праздничный продуктовый набор с дружественным посланием основателя компании. Но главное - это, конечно же, эмоции от чудесного вечера, которые точно останутся в памяти как минимум еще 25 лет.

- Шикарный спорткомплекс, прекрасная программа и невероятно душевная атмосфера! - делились впечатлениями участники юбилея. - С праздником, АВТОТОР!

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