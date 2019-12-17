«Был в честь всех, а теперь в честь одного»: ветеранов возмутила реконструкция памятника летчикам Балтики

В конце прошлой недели элементы памятника летчикам Балтики на Советском проспекте в Калининграде несколько поменяли расположение. Что вызвало возмущение некоторых ветеранов-авиаторов - их мнение мэрия города, как оказалось, не спросила. А после того, как снимки памятника оказались на "Авиафоруме" (интернет-сообщество авиаторов), многие решили, что находившийся в центре композиции камень с надписью «Летчикам Балтики» и вовсе разбили и увезли на свалку.

Вчера мы съездили на место и выяснили, что камень никуда не делся, а только «переехал» ближе к проезжей части. Освободившееся место занял бюст дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна, стоявший до этого на краю парковки военной прокуратуры Балтийского флота.

Главный специалист отдела охраны культурного наследия Константин Золошков сообщил «Комсомолке», что памятник передвинули «согласно полученному поручению».

- В рамках празднования юбилея Покрышкинского авиаполка мы провели это мероприятие, - заявил Золошков. – Поскольку памятник был изготовлен и стоял изначально в Лиепае, то места под него в Калининграде не выделялось, и его неоднократно перемещали по городу. До конца прошлой недели он стоял за остановкой на Советском проспекте, а теперь перенесен под самолет. А тот камень, о котором ветераны говорят, был перемещен в зеленую зону перед памятником Степаняну.

Ветеранов-авиаторов возмутил и тот факт, что памятник, который задумывался, как монумент в память обо всех летчиках, сейчас выглядит так, будто его поставили в честь одного только Нельсона Степаняна.

Камень перенесли ближе к проезжей части.Фото: Иван МАРКОВ

- Этот памятник был построен по специальному проекту в ноябре 1974 года, - заявил командующий морской авиацией Балтфлота в 2000–2004 годах, генерал-лейтенант запаса Виктор Сокерин. – Хорошо он был сделан или плохо – это уже другой вопрос. Но факт тот, что посвящен памятник авиаторам Балтики, не имеющим могилы на земле. Я ничего не имею против Степаняна, он заслуженный летчик, но для него нужно было выбрать отдельное место, не разрушая композиции уже имеющегося целостного памятника.

Сокерин напомнил, что в то время, как моряки чтят Маринеско, в ВВС Балтфлота 142 Героя Советского Союза и четверо дважды Героев. При этом, и ни у кого «нет желания увековечить память хотя бы четверых дважды Героев-летчиков».

- Если сделать по уму, то надо увековечивать бюсты всех четырех дважды Героев, а не одного Степаняна, хотя из всех четверых во время Великой Отечественной войны погиб он один, - добавил Сокерин.

Константин Золошков на это замечает, что пока в наличии был только один бюст в честь авиатора-героя.

- У остальных бюстов не существует, а бюст Степаняна существовал, и мы не знали, куда его перенести, - заявил специалист мэрии. – Было принято решение – поставить посередине. Другого места мы просто не нашли. Раньше он стоял в кустах у военной прокуратуры, а теперь – перед самолетом. Все работы были проведены после совещания с ветеранской организацией летчиков военно-морской авиации и лично с полковником Юрием Барышевым. Никто из ветеранов, когда поднимался вопрос об установке памятника Степаняну, про других летчиков не вспомнил.

Открытие второй очереди памятника в 1995 году. Фото из архива Сокерина.

КСТАТИ

Как сообщили «Комсомолке» ветераны авиации Балтфлота, бюст Степаняна перевезли в Калининград из Лиепаи из-за того, что латвийские власти после распада СССР решили избавиться от памятника. Этот факт подтвердил руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Памятнику долго не могли найти места, - рассказал нам Маслов. – И он, если мне память не изменяет, несколько раз менял свое местоположение. Нам приходили письма с просьбами заново его переместить, но этим занимался уже Центр охраны памятников, который подчиняется мэрии Калининграда.

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