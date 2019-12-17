Скандал в детском саду «Семицветик»: «Малышей кормили одними кукурузными палочками, а воспитатели массово увольнялись»

Детский сад «Семицветик» в Гурьевске сейчас проверяют прокуроры, следователи и дознаватели, собственную проверку проводят специалисты местного управления образования. Напомним, поводом для такого разбирательства стал вопиющий случай - воспитатель закрыла ребенка в темной комнате на ключ и забыла о нем, пока за малышом не пришел дедушка. Об этом мама мальчика написала в соцсетях. После инцидента родители обратились к заведующей садиком Анне Гесть с требованиями поменять воспитателя. Уже собрали подписи. Заведующая пригласила пап и мам на собрание, где, по нашим данным, всячески пыталась сгладить вину своей подчиненной.

Как удалось выяснить «Комсомолке», детский сад не первый раз сотрясают конфликты.

Довели до слез

В сентябре в министерство образования региона пришло коллективное письмо родителей детей из группы «Вишенки». Были жалобы на питание - родители утверждают, что дети часто на получали фруктов и овощей, которые были заявлены в меню. Кроме того, папы и мамы переживали из-за «добровольного» увольнения любимых воспитателей. В сентябре из садика ушли сразу несколько специалистов.

- Мы обращались в министерство образования области и РОНО, нас не устраивало то, что новый сад покидают квалифицированные педагоги. Опытные воспитатели увольнялись, - рассказала «Комсомолке» мама ребенка из группы «Вишенки» Екатерина Тейге. - Нет, конечно все было по закону, и заявления педагоги писали сами. И наша воспитатель, которую дети любили, вынуждена была "уйти по собственному желанию". Еще мы возмущались тем, что детям на "усиленный полдник" (ужин в садике не предусмотрен - Ред.) подают одни только кукурузные палочки. Их перестали давать, кстати, только после 24 сентября. И реакция на наши жалобы сверху последовала, мягко говоря, странная. В этот день, 24 сентября, в группу пришла толпа женщин из РОНО во главе с заведующей садом, и при детях стали выяснять отношения с нашим воспитателем, мол, почему не остановила нас, жалобщиков. Воспитатель попыталась выпроводить комиссию в раздевалку, ее довели до слез. Дети все видели и потом рассказывали нам, родителям, как пришли "тети в черном и плохо говорили с Михалной". Почему, спрашиваем, плохо? "Потому что Михална плакала". По сей день ответа на наше письменное обращение ни минобразования, ни РОНО не предоставили.

«Жалоб никогда не было»

Дозвониться до заведующей «Семицветиком» Анны Гесть по рабочему номеру телефона в понедельник не удалось. Линия была накалена и перманентно занята (по некоторой информации, заведующая и ее зам срочно ушли на больничный). Ситуацию прокомментировала заместитель руководителя управления образования администрации Гурьевского городского округа - начальник отдела дошкольного образования Любовь Колбасникова:

- Что тут говорить? Когда все выясним, все узнаем, тогда – пожалуйста. Идет следствие, мы проводим свою проверку.

По словам Колбасниковой, до страшной ситуации с мальчиком Севой, закрытым в темной комнате, никаких жалоб от родителей не поступало:

- Никогда жалоб на этого педагога не было. Мы ее знаем. Она хороший педагог. Да, такой случай имеет место быть, но это не умышленное, ненамеренное действие. Просто два смежных помещения. Свет выключили, вышли, а ребенок, каким-то образом, остался. Дальше разберемся во всем. Сделаем выводы.

Что касается слухов о родственных связей заведующего садом и проштрафившейся воспитательницы, то их Любовь Колбасникова категорично опровергла.

Как сообщили нам в областной прокуратуре, после публикации о вопиющем факте в СМИ, начата проверка деятельности нового дошкольного учреждения в Гурьевске. СКР по Калининградской области проверяет сведения о жестоком обращении воспитателя с детьми, если это будет подтверждено – возбудят уголовное дело.

Мы продолжим следить за развитием ситуации.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Закрыла в темной комнате и забыла. В детсаду Гурьевска воспитатель довела до истерики ребенка и его родителей

В детском саду «Семицветик» в Гурьевске воспитатель закрыла ребенка в темной комнате и забыла о нем. Об этом мама написала в соцсетях.

- В среду 4 декабря я попросила своего отца забрать моего сына Севу из детского сада. В 17.25 он поднялся в группу «Малинки» за внуком. Почти все дети, их к тому моменту осталось человек шесть, были одеты для выхода на прогулку. Когда мой папа сказал, что он пришел за Севой, воспитатель не раздумывая сказала, что его забрала мама около 17.00. На что папа ответил, что такого быть не может, и я сама попросила его забрать ребенка. Тогда она повернулась и вышла из группы. Через какое-то время привела взволнованного и перепуганного сына (ПОДРОБНЕЕ).