Реставрация стен и строительство семи мостов: как Фридландские ворота потратят 1,2 миллиона евро

Фридландские ворота ожидают большие перемены – музей получил по международному проекту «Музей вне границ» более миллиона евро на реставрацию и обновление экспозиции. А на этой неделе к воротам привезли на временное хранение металлические фрагменты немецкого моста с улицы Дачной.

Что будет с музеем и мостом, «Комсомолке» рассказал директор Фридландских ворот Андрей Ярцев.

Инженерное чудо

Ситуация с мостом, который перевезли с Дачной, еще не совсем понятна. И все дело в его габаритах.

- Мост был построен где-то в 20-е годы прошлого века и состоит из трех частей, причем все три не похожи одна на другую, - говорит Ярцев. - Такое ощущение, что архитектор - или архитекторы - пытался применить какие-то разные модели. Он настолько мощный, что по нему вполне мог бы и поезд пройти. Есть версия, что строили его для прохождения танков, так как недалеко находился плац.

Бетонные части моста подрядчик, вынужденный разбирать переправу, поднять при помощи крана не смог, поэтому он предложил разбить их на части. Ярцев со своей стороны предложил не разбивать их, а резать.

- Если он будет рассыпаться, то мы, конечно, ничего не сделаем, - продолжает он. – Но главное – что нам удалось спасти северную часть. Ее вполне можно вписать в музейный антураж. Но останется она у нас или нет, пока не совсем ясно. Тут 50 на 50.

Фрагменты немецкого моста с улицы Дачной перевезли на временное хранение.Фото: Иван МАРКОВ

В случае, если мост все-таки останется у музея, сотрудники будут думать о его включении в экспозицию. Если же его решат вернуть на улицу Дачную, то, вероятно, переправа снова начнет выполнять свою первоначальную функцию. Правда, немного в другом месте.

- Мы предложили организовать там прогулочную зону в районе оврага, - развивает мысль Ярцев. – Волонтеры готовы нам помогать. В эту пользу работает тот факт, что по категории земель там зеленая зона. Части моста можно будет перекинуть через Гагаринский ручей. Вероятно, придется поставить подряд три части. Целиком же его собрать, скорее всего, не получится.

Загадка семи мостов

В рамках международного проекта «Музей вне границ» Фридландские ворота участвуют вместе с партнерами из Эльблонга.

- Мы планируем реализовать проект «Семь исторических мостов Кёнигсберга», - заявил Ярцев. – Воссоздавать мы их будем на холме (со стороны улицы Дзержинского – Ред.). Там есть несколько захоронений первых переселенцев, но мы еще год назад договорились с их родственниками и получили разрешение на перезахоронение.

Мосты на холме, конечно, воссоздадут не в натуральную величину. Устанавливать будут их копии. По задумке Ярцева, это будет что-то вроде интерактива для детей, которые самостоятельно попытаются решить знаменитую задачу семи мостов, бегая по ним.

- Реку под мостами мы будем имитировать из пуленепробиваемого стекла, - уточнил директор музея.

Андрей Ярцев.Фото: Иван МАРКОВ

Реставрация фасада и рва

Территория музея имеет площадь 1,7 га, что позволяет разместить здесь и другие объекты. Поэтому за выделенный 1,2 миллиона евро рядом разместятся 60 фонарей, скамейки, планируется привести в порядок ландшафтный парк, воссоздать дозорную тропу, чтобы напомнить, что ворота все-таки были фортификационным объектом.

- На втором холме мы сделаем смотровую площадку, с нее, кстати, хорошо будет видно стадион, - заметил Андрей Ярцев. – В планы также входит реставрация эскарповой стены и блокгауза, в котором сейчас размещается мечеть.

Деньги музей получает и по литовскому проекту. На эти средства будет отреставрирован фасад Фридландских ворот с внешней стороны и часть рва.