За плохо приготовленный ужин муж заставил жену спать в прихожей на коврике

Калининград обсуждает проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». В Общественной палате на встрече с представителями Совета Федерации прозвучал призыв не принимать закон. Озвучил такое предложение член общественной палаты Калининградской области Александр Зубарев. В эфире программы «Говорит Калининград» на «Комсомольская правда» он пояснил свою позицию.

В Европе нравственность лежит в руинах!

- Я думаю, что люди, которые писали закон, допустили принципиальные базовые ошибки на грани фола, - считает Александр Зубарев. - Они делают попытку подменить юридическими формулировками моральные устои и нравственные ценности. Пытаются юридически ввести то, что не принадлежит юридическому миру. Уже две тысячи лет существуют нормы и заповеди, которые худо-бедно работают, а правовая система является производной от общественной нравственности. Активисты говорят, что мы не соответствуем международным стандартам. Слушайте, я смотрю на Европу и вижу, что эти стандарты привели к разрушению нравственности этой Европы. Есть ли у нас насилие?.. А усилие — это тоже насилие? Если я ставлю ребенка в угол, чтобы заставить его подумать — это насилие? Это закон о разрушении семьи!

Член общественной палаты считает, что все проявления насилия уже урегулированы уголовным кодексом.

Мнение активистки

Феминистка Дарья Большакова не согласна: для нее суть закона в профилактике, в возможности как можно быстрее обезопасить жертву и работать с нарушителем. По мнению активистов, самая нужная часть закона, которая курсирует по коридорам Госдумы уже около 20 лет — это возможность упрощенной выдачи охранных ордеров при первом же обращении жертвы насилия. Так законы работают в 146 странах, где при первом же обращении в кризисные центры абьюзер, то есть насильник, лишается права приближаться к своей жертве.

- Нет никакого «может, ты сама виновата?», «может, ты его спровоцировала?». Противники возмущены: как? меня смогут выгонять из собственного дома? А ничего, что ты настолько не ценишь своих близких? - говорит Дарья.

По словам активистки, в нашей стране очень плохо собирают статистику по семейному насилию (ее дает МВД, а регистрируются не все заявления). Но примерно каждая пятая женщина с насилием сталкивалась.

Нередко страдают дети

Руководитель калининградского благотворительного фонда поддержки материнства и детства "Крылья помощи" Александра Джесюк уверена, что закон нужен, ведь некоторых жертв насилия приходится буквально спасать.

- Нас потрясла история женщины, которая прожила 16 лет в браке… У нее с мужем двое детей и супруг систематически избивал и унижал ее и деток. А пришла она к нам в центр... за матрасом. При разговоре выяснилось, что она уже два дня спит в прихожей на коврике: мужу не понравилось, как она приготовила ужин. И он ее на коврик выселил. Один из детей, мальчик-аутист, приходил к маме ночевать на коврик. Слава Богу, что женщина согласилась, мы оперативно сняли ей жилье, устроили детей в садик и в школу, а ее — на работу. Через несколько месяцев она смогла сама себя обеспечивать. Сейчас это совершенно другие дети, другая мама. Сама женщина признается, что только сейчас начала жить, - рассказала Александра.

В фонд приходят калининградки, уставшие от депрессии, нищеты и беспомощности. Мечты не воплотились, любимый человек бросил... Если они не могут совладать с эмоциями, то вымещают их на детях. До мам стараются достучаться, остановить их, научить преодолевать все. А бывает, что мужчины и сами не покупают детям игрушки или сладости, и не дают на это тратить деньги. Это тоже вид насилия, экономический.

НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить, если муж бьет

- «Крылья помощи» - Московский проспект 182, тел. 8 (921) 712-82-92

- «Твоя жизнь в твоих руках» – тел. 39-05-14

- Кризисный центр помощи женщинам в Пионерском - тел. (40-155)2-54-97/2-50-94

- Центр «Надежда» – тел. 65-33-49

- «Центр социальной помощи семье и детям» (8 отделений в муниципалитетах области) – тел. 95-73-03.