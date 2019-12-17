Шел три километра на протезе. В Калининграде водитель автобуса вышвырнул на дорогу инвалида

42-летний калининградец Евгений Колмыков – инвалид. Несколько лет назад он лишился ноги. Долгое время учился ходить без костылей, на протезе. Всеми силами пытался вернутся к полноценной жизни, в чем ему помогала и помогает любящая жена. Евгений Александрович даже представить себе не мог, что в один миг станет жертвой не просто хамства, матерных оскорблений, а грубого насилия. 16 декабря водитель рейсового городского автобуса в 22 часа 12 минут просто вышвырнул пассажира, человека с ограниченными возможностями, прямо на грязную дорогу. А это был последний рейс по расписанию. Кромешная темнота, отчаянная боль...

- Знаете, я стараюсь жить, как нормальные люди, научился ходить на протезе, избавился от костылей. Но даже пройти одну остановку для меня очень тяжело. В тот вечер я возвращался от родителей, проведывал моих дорогих стариков. На улице Емельянова возле школы сел в автобус марки «Сетра» 44-го маршрута (госномер транспортного средства есть в распоряжении "КП" - Ред.). До дома, где меня ждала супруга, несколько остановок. Это поселок Борисово, - рассказывает потерпевший.

В салоне автобуса Евгений Колмыков присел на сиденье. К нему подошла девушка-кондуктор.

- У меня бесконтактная пенсионная банковская карта «Мир», наличных денег не было. Заплатить надо было 24 рубля. Я протянул кондуктору карту для безналичного расчета для оплаты через валидатор. Но система не работала. Тогда кондуктор потребовала наличность. Затем перешла на мат, стала оскорблять. Таких оскорблений в свой адрес и унижения человеческого достоинства не переживал в своей жизни. Потом дама побежала к водителю, - продолжает Евгений.

А шоферюга оказался скор на грубую физическую расправу. Остановил автобус на следующей остановке «Улица Айвазовского» и буквально вышвырнул пассажира из салона:

- Он взял меня за грудки и выкинул на дорогу. Я упал на асфальт, сильно ударился. Автобус уехал... Встал. Знаете, хотелось зарыдать даже не от боли, от страшного унижения. Идти до дома пришлось более трех километров. Жена очень переживала, что меня так долго нет. Всю ночь не спал. И больно было, и нервы на пределе.

Утром инвалид стал звонить в транспортные компании по рабочим телефонам. Бесполезно!

-Знаете, или линии постоянно заняты, или никто не берет трубку. Отчаялся. И позвонил в «Комсомолку», был уверен, меня выслушают. И помогут даже не мне, я уже всё пережил, а другим, кто может оказаться в таком несчастном положении! Ведь мой случай не первый!

Надо сказать, что в том автобусе, кроме Евгения Колмыкова был еще один пассажир, молодой человек. Но он никак не отреагировал на вопиющую ситуацию, просто молча, равнодушно наблюдал. Да, общество наше порой отличается безучастностью к чужой беде.

У представителей транспортной компании оперативный комментарий получить не удалось.

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В октябре губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью газете "Страна Калининград" заявил о том, что при неработающих валидаторах пассажир покидать салон не должен.

- Если вам не предоставили возможность оплатить проезд по безналу, то вы едете бесплатно. И четкая работа валидаторов станет головной болью самих перевозчиков, - заявил глава области.