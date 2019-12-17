За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировались 550 тысяч калининградцев

Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня пользователям доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года по настоящее время на портале зарегистрировалось более 100 млн граждан России, из них 550 тыс. — жители Калининградской области, сообщили в пресс-службе Калининградского филиала «Ростелекома». Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 млн человек.

Всего с 2009 года калининградцы заполнили и отправили почти 3 млн электронных заявлений на получение госуслуг. В целом по стране эта цифра составила более 325 млн обращений. При этом около 50% от общего было подано в 2019 году — свыше 145 млн. В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

По данным на декабрь 2019 года в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят:

- запись на прием к врачу (около 60 млн.)

- получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн.)

- регистрация автотранспортных средств (9 млн.)

- запись в детский сад (более 7 млн.)

- подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн.).

Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн. и 5 млн. соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн.), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн.).

За 10 лет через портал госуслуг граждане России провели почти 142 млн. платежей на общую сумму свыше 150 млрд. рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет. Жители Калининградской области за минувшее десятилетие провели через портал госуслуг платежи (госпошлины, налоги, судебные задолженности и штрафы) на общую сумму почти 800 млн. рублей.

Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям. Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией — «Мультиоплата».

Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг — создание суперсервисов. Услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут принять активное участие в их развитии и тестировании — на странице сайта «Суперсервисы» уже доступно 15 прототипов.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».