«Королевский замок рушил. Но каяться не в чем»

Его нередко называли главным калининградским краеведом. Хотя вообще он был историк и строитель. Сапер и литератор. Военный инженер-фортификатор, полковник в отставке и талантливый рассказчик, экскурсии которого запоминались на всю жизнь.

Родом из глухомани

Родился Авенир Овсянов в 1936-м в костромской деревне Каримово. Кстати, официальная дата его рождения, 30 октября, в документы попала по ошибке. На самом деле он родился на день раньше. Так что праздновать можно было два дня подряд.

Для того чтобы «выйти в люди», стартовые условия в его родной деревне были, скажем так, не очень. Это сегодня Каримово – окраина Костромы. А тогда – глухомань, где керосинка считалась роскошью.

– Один букварь на всю деревню, – вспоминал он. – Писать учились на обороте бланков. Чернила – сажа, разведенная в воде. Однажды мне подарили тетрадь. Настоящую. До сих пор ее помню. Двенадцать листов, в линейку. Вся школа ходила на нее смотреть.

О поступлении в вуз и мыслей не было. Из всего класса он оказался единственным, кто сумел пробиться в техникум.

– По окончании меня, молодого техника-строителя, распределили в Калинин. А там сразу поручили возвести 16-квартирный дом. Допотопный, еще с выгребными ямами. Но мне казалось, что я строю солидный объект. Правда, при моем участии был сделан лишь нулевой цикл – меня призвали в армию. Так что даже не знаю, стоит ли еще тот дом. В Калинине я больше ни разу не был.

Поселок Каменка Гурьевского района (экс-Фридрихштайн). Овсянов и писатель Юрий Иванов во время поисков кёнигсбергского памятника Канту. Найти его так и не удалось. И в итоге пришлось делать копию.Фото: Архив автора

Ломал и строил

Потом были два года срочной службы сапером на Украине. В 1956-м Овсянов два месяца провел в Венгрии, куда его часть спешно перебросили. Сидели в казармах, готовые, если что, с оружием в руках выступить против тех, кто устроил «венгерскую революцию», а по сути – кровавую бойню. К счастью, воевать ему там все-таки не пришлось.

А в 1957-м он оказался в Борисово – поступил в Калининградское военно-инженерное училище. Во время учебы в числе других курсантов ему не раз приходилось участвовать в демонтаже немецких развалин. В том числе – Королевского замка.

– Однако каяться не в чем, – говорил Авенир Петрович. – Демонтировали мы только те руины, которые угрожали жизни людей, представляя опасность обвала. И после нашей работы развалины замка остались почти такими же, какими были до нас.

Но если бы тогда приказали снести – снесли бы, не задумываясь.

– Мы же другими были, с другим сознанием. Искренне считали, что Восточная Пруссия – оплот милитаризма. Прошли годы, прежде чем я многое узнал, осмыслил и изменил точку зрения.

Окончив училище с красным дипломом, он получил право выбрать место прохождения дальнейшей службы. Попросился в Киевский военный округ. Год очищал там землю от боеприпасов времен войны. А в августе 1961-го – неожиданная спецкомандировка.

– Нас, пятьдесят офицеров, послали помогать строить Берлинскую стену. Работали мы «в тылу» стройки, близко подходить к стене нам запретили – официально ее возводили только немцы. Объект рос на глазах. Так что уже дней через десять меня перевели в Тюрингию – сооружать временные мосты для нужд группы советских войск в Германии.

2004 год. Обнаружение Овсяновым в лесу под Мамоново архива 4-й немецкой армии стало сенсацией среди специалистов.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

От Амура до Байконура

Спецкомандировка в итоге растянулась на три года. И в Киевский военный округ он уже не вернулся. Уехал в Москву, учиться в военно-инженерной академии имени Куйбышева.

В ту пору обострились отношения с Китаем. И в 1967-м практикой для «куйбышевцев» стала командировка на Дальний Восток. Восстанавливали доты «на высоких берегах Амура», построенные в 30-х и позже заброшенные, ввиду того, что в 40-50-х русский с китайцем считались «братьями навек».

– Но прежде чем приступить к работе, требовалось привести в чувство солдат. Был такой приказ: из рядового состава посылать на китайскую границу только отличников боевой и политической подготовки. Однако многие командиры решили под это дело сплавить туда своих самых плохих бойцов. Подправили им характеристики – и с глаз долой, из сердца вон! Хотя я таких «орлов» быстро обламывал. Сажал на ночь в гильзосборник, маленькое помещение, в котором пол, стены, потолок – все бетонное. И к утру даже самый «крутой» нарушитель становился шелковым. Вообще я не сторонник подобных мер. Но в те дни они были оправданны. Мы ведь находились в шаге от войны. С разболтанными же солдатами много не навоюешь.

Китайцы между тем активно провоцировали. То выставляли портреты Мао и Сталина, попутно показывая свои голые зады. То, вооруженные до зубов, мчались на лодках через реку к советскому берегу, лишь в последний момент разворачиваясь. А однажды две недели со страшной громкостью крутили китайский гимн «Алеет Восток».

– С той поры я эту песню слышать не могу…

Вторая практика была в 1968-м на Байконуре. Помимо прочего, минировали подступы к космодрому. Вокруг этого объекта особой важности требовалось создать мощнейшую заградительную систему.

И на огород – с прибором

Перед выпуском из академии всем предложили ответить на вопрос: «Чем вы хотели бы заниматься по окончании учебы?» Написал: хочу преподавать. И был направлен в Калининград, в свою альма-матер. Правда, родное училище в Борисово к тому времени стало уже высшим военно-инженерным имени Жданова.

Интерес к истории у него был всегда. А в краеведа стал «превращаться» вскоре после возвращения в Калининградскую область.

– Я же преподавал фортификацию, а в бывшей Восточной Пруссии столько объектов-экспонатов. По крупицам собирал информацию о фортификационных сооружениях. Ну а затем уже и другими сторонами прусского прошлого увлекся.

«Полевые работы» были лучшим видом отдыха для Авенира Петровича.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Он участвовал во множестве экспедиций по поиску культурных ценностей, в том числе – легендарной Янтарной комнаты, был научным сотрудником Царскосельской мастерской по воссозданию утраченного шедевра. При этом никогда не отказывал друзьям-знакомым в поиске самых прозаичных вещей. Так, однажды сосед по огороду попросил его помочь найти ключи, «посеянные» на участке. Вооружившись металлоискателем, Авенир Петрович быстро отыскал пропажу. А как-то пришлось ехать на Бальгу. Жена коллеги по работе потеряла там золотое украшение. Причем не могла уверенно показать, в каком именно месте. В общем, получилась целая поисковая операция, по ходу было найдено немало всякой старой железной всячины. Но нашлось в итоге и украшение!

Памяти много не бывает

В свой последний день рождения Овсянов был непохожим на себя, непривычно грустным. А потом вдруг пропал (мы жили по соседству, часто встречались). Когда я ему позвонил, он, как выяснилось, был в Санкт-Петербурге, готовился к серьезной операции.

– Даже не представляешь, как хочется вернуться домой, – сказал Авенир Петрович.

Увы, операция 17 декабря 2014-го оказалась роковой…

Решается вопрос об установке памятной доски Овсянову на пятом форту, с которым его многое связывало. Также планируется, что мемориальный знак появится и на Советском проспекте, 13, где он работал последние годы. Кроме того, есть идея установить доску на доме №№ 300-310 по улице Емельянова, в котором Авенир Петрович прожил 45 лет.

КСТАТИ

Где лежит Янтарная комната?

Овсянов считался одним из главных экспертов по утраченному шедевру. И вот его мнение по вопросу поисков «восьмого чуда света»:

– Эта «песня» будет еще долгой. Несмотря на то, что Янтарная комната уже воссоздана и размещена там же, откуда была увезена гитлеровцами – в городе Пушкин Ленинградской области – судьба оригинала до сих пор будоражит умы. А уж у нас – особенно. Ведь большинство поисковых версий основано на том, что Янтарная комната была спрятана на территории нынешней Калининградской области.

В целостном виде она точно не существует. Но возможно, уцелели какие-то фрагменты. Нацисты ведь «дробили» наиболее ценные культурные трофеи, прятали их по частям в разных местах. Так что не исключаю, что однажды все же будет обнаружен какой-нибудь фрагмент Янтарной комнаты. А наиболее вероятный район ее «залегания» – юго-запад области…