Мега-проект в Янтарном: рядом с памятником жертвам холокоста хотят построить шестиуровневую гостиницу

Многофункциональный гостиничный комплекс который может появиться в Янтарном на месте ресторана «Галера». Инвестиции оцениваются в сумму около 10 миллионов долларов. Планируется, что примыкать этот комплекс под названием «Янтарная резиденция» будет вплотную к памятнику жертвам Холокоста.

Проектировщиками и разработчиками концепции стало московское архитектурное бюро ASADOV - эта же компания занималась проектированием квартала «Русская Европа» в Калининграде на улице Суздальской. По задумке авторов проекта, комплекс будет нести не только рекреационные, но и культурные функции. Тем не менее, отталкивались архитекторы от ландшафта.

- Нас вдохновил невероятный ландшафт. Это очень крутой откос, там почти 17 метров перепад рельефа с большими подпорными стенами. Поэтому мы поняли, что в этом месте архитектуры вообще не должно быть, потому что комплекс должен стать органичным продолжением рельефа, - заявил архитектор Андрей Асадов.

Отель разместится возле памятника жертвам холокоста.Фото: Иван МАРКОВ

В проекте гостиничный комплекс представляет собой шестиуровневую застройку с террасами, занимающую площадь в 13,7 га. В основном семиэтажном здании (оно будет примыкать к памятнику) разместятся 47 номеров и более 50 апартаментов, а также бассейн и фитнес-центр. Также вдоль берега появятся 9 трехэтажных таунхаусов, в каждом из которых будет по 6 апартаментов.

Предвосхищая вопрос о мемориале, Асадов сообщил, что в той части гостиничного комплекса, который расположится впритык к памятнику, разместят культурно-просветительский центр. Кроме того, на территории мемориала планируется обустроить амфитеатр на 200 человек для проведения мероприятий на открытом воздухе.

Куратором культурно-просветительского центра, по словам Асадова, выступает продюсер и куратор в области современного театра и уличной культуры Михаил Логгер.

- Тут нужно не уходить глубоко в траур, но при этом очень важно – это память. Так появилась идея создания еврейского культурного центра, - заявил Логгер. – Контекст очень сложный. Мы не замыкаемся строго на еврейской культуре, мы нацелены на диалог с представителями других конфессий. Наша цель – создание нового места силы на культурной карте мира.

По словам Логгера, калининградцы будут вовлекаться в деятельность центра при помощи современных художников, которые станут приезжать на арт-резиденции культурного центра.

В каждом из таунхаусов будет по шесть апартаментов.Фото: Иван МАРКОВ

Проект вызвал множество вопросов. В частности, руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заметил, что памятник жертвам холокоста – уникальное мемориальное место, и новое соседство вызывает когнитивный диссонанс.

- Я смотрю на функции комплекса: тут и бассейн, и финтес, и ресторан, дискотеки еще, может быть. А рядом вижу памятник жертвам холокоста. У меня не сочетается в голове. Я представляю сразу Марш смерти (акция, которая ежегодно проходит в паять о жертвах в память о жертвах Марша смерти 1945 года - Ред.). А тут - девушки в бассейне в мини-бикини и юноши в плавках. Это не очень сочетается, - заявил Маслов и поинтересовался, насколько идея строительства комплекса была проработана с еврейской общиной.

- Шаги в эту сторону уже сделаны, - ответили авторы концепции.

Также Маслов вспомнил, что в его службу уже не раз обращались с просьбой документально оформить мемориальный комплекс как достопримечательное место, связанное с жертвами массовых репрессий.

- Если мы это сделаем, то такое сочетание функционалов будет недопустимо, - добавил глава службы. И напомнил, что склон в районе шахты Анна – уникальное место и с архитектурной точки зрения.

По поводу последнего вопроса ни архитектор, ни куратор проекта ничего не ответили. Что же касается архитектурной составляющей, то члены архитектурно-градостроительного совета одобрили проект, однако порекомендовали, чтобы вид на памятник не был загорожен комплексом.