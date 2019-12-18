2019-12-18T16:38:29+03:00
Общество

Грузовикам здесь не место: запретят ли во дворах Калининграда парковку коммерческого транспорта

Своим мнение с нами поделились депутаты горсовета и Калининградской областной думы
Светлана БАРОН
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Похоже, битва за парковочные места скоро развернется с новой силой.Похоже, битва за парковочные места скоро развернется с новой силой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала следующего года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе коммерческому транспорту запретят парковаться во дворах. Приказ Минтранса и коснется всех машин, которые используются для заработка - грузовиков, фургонов и даже такси. Нужен ли такой закон нашему региону, выяснили в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Депутат: Повлиять на парковку во дворе могут только собственники жилья

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В нынешнем году депутаты областной думы инициировали борьбу с парковкой на газонах и ввели за это штрафы. Председатель комитета по безопасности и правопорядку Александр Мусевич говорит, что во дворах появилась новая проблема: к увеличившимся мусорным площадкам не подъехать.

- Посторонние оставляют машины в чужих дворах, и мусоровоз не может подъехать, мусор не вывозится. Меня, как депутата, уже привлекали к решению такого конфликта, который чуть не перерос в драку, - рассказал Мусевич.

По словам депутата, конфликтов нет лишь там, где жильцы сами заботятся о состоянии дворов и ставят шлагбаумы, открывающиеся при помощи пульта или телефона (чтобы не мешать работе экстренным служб). А вот депутат городского совета, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Александр Колодяжный считает, что проблемы с коммерческим транспортом в наших дворах нет.

- За мою практику было только одно обращение по такому вопросу: люди жаловались, что в одном дворе парковалась грузовая техника (речь шла о КамАЗе). А на микроавтобусы жалоб не поступало, - рассказал Колодяжный. - Мне кажется, в Москве и Питере такая проблема стоит только по причине платных парковок на центральных улицах — люди прячут свои машины во дворы. А для Калининграда, я думаю, это дальняя перспектива.

- Нам тоже надо готовиться к тому, что бесплатных парковок в центре города не будет, - не согласен Мусевич. - Калининград - один из самых перенасыщенных автомобилями городов России, а проектировался он не под большие магистрали с учетом парковок. Мы тоже будем вынуждены обращаться к практике и платных парковок, и ограничения парковочных мест во дворах.

Оба депутата напомнили, что вся придомовая территория принадлежит собственникам жилья, потому только мы сами можем повлиять на организацию парковки, обратившись в ГИБДД за установкой дополнительных знаков. С депутатами согласен заместитель директора управляющей компании Ленинградского района Юрий Корольчук.

- В каждом доме должен быть председатель совета. И вот там, где это «зубастый» мужчина (или женщина), там проблем не существует. Если председатель совета дома — нормальный мужик, то, увидев грузовик у себя во дворе, найдет хозяина и прогонит. А если нету власти в доме, то этим пользуются, - уверен Корольчук.

По словам представителя управляющей компании, калининградцы сейчас активно собирают деньги на благоустройство дворов: асфальтируют их, ставят заборы и шлагбаумы. Естественно, в таких дворах грузовикам уже не находится места. Кстати, и само покрытие не во всех дворах рассчитано на грузовой транспорт.

- Да, некоторые говорят: «Мне это не надо, деньги сдавать не буду, буду ставить на проезжей части машину». Потом ко мне на прием приходят: почему сделали парковку, а мне не дали места? Выясняю у председателя дома, оказывается: все сдавали по пять тысяч рублей, а кто не сдавал, тот места не получил. Хотя по жилищному кодексу своя доля на парковке есть у каждого, - говорит Корольчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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