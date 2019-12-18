2019-12-18T17:30:10+03:00
История современности

В Калининграде открыли памятную доску «неизвестному герою Тегерана-43»

В 1943-м чекист Николай Кравченко обеспечил обеспечил безопасность Сталина, Черчилля и Рузвельта, после войны долгое время жил в нашем городе
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Председатель совета ветеранов УФСБ по Калининградской области Сергей Захаров – один из тех, благодаря кому имя героя Тегерана-43 вернулось из небытия.Председатель совета ветеранов УФСБ по Калининградской области Сергей Захаров – один из тех, благодаря кому имя героя Тегерана-43 вернулось из небытия.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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18 декабря в областном центре была установлена памятная доска в честь чекиста Николая Кравченко. Во время войны он обеспечил безопасность Сталина, Черчилля и Рузвельта. А потом был незаслуженно обижен и в безвестности доживал свой век в Калининграде.

Помощник начальника Главного управления контрразведки «Смерш» по Брянскому фронту подполковник Николай Кравченко был одним из тех, кому доверили обеспечивать безопасность Сталина во время исторической встречи лидеров СССР, США и Англии в столице Ирана, которая проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943-го.

Подробности операций, проводимых под руководством Кравченко в Тегеране, до сих пор не раскрываются. Тем не менее известно, что под занавес конференции он предстал перед Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом. И президент США сказал, обращаясь к Сталину: «Я бы хотел видеть этого офицера генералом». Черчилль поддержал Рузвельта.

Новая доска установлена на доме №№ 38-40 по улице Чайковского в Калининграде. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Новая доска установлена на доме №№ 38-40 по улице Чайковского в Калининграде.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

И уже вскоре подполковник Кравченко стал сразу генерал-майором.

В 1959-м он служил в Прикарпатском военном округе, руководил особым отделом, когда его вдруг обвинили в участии в сталинских репрессиях. Год провел под следствием. В итоге был оправдан, ему предложили вернуться на службу. Но Кравченко отказался, подал в отставку и поехал к сестре в Калининград. К слову, в Кёнигсберг (тогда еще не бывший) она попала благодаря брату. В 1945-м он возглавил управление контрразведки «Смерш» по Кёнигсбергскому особому военному округу. И помог сестре переехать сюда.

Вернувшись в Калининград спустя 15 лет, Кравченко жил одиноко, без семьи. Его невеста – разведчица – погибла во время войны, а он оказался однолюбом. Работал в Центральном райкоме КПСС, возглавляя партийную комиссию. В свободное время много читал, собрал большую библиотеку.

Когда в 1977-м Кравченко умер, похоронили боевого генерал-майора без «лишнего шума» и воинских почестей. Однако сейчас его имя возвращается из забвения. В памятные даты на могиле на «старом» кладбище проходят митинги. О Кравченко пишут книги и снимают фильмы. А 18 декабря на доме №№ 38-40 по улице Чайковского, в котором он жил, была открыта памятная доска.

На церемонии присутствовали мэр Алексей Силанов и председатель горсовета Андрей Кропоткин. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

На церемонии присутствовали мэр Алексей Силанов и председатель горсовета Андрей Кропоткин.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

На церемонию пришли бывшие и действующие сотрудники регионального управления ФСБ и военные контрразведчики, курсанты Калининградского пограничного института, школьники, сослуживцы по работе в райкоме, соседи. Среди присутствующих были мэр Калининграда Алексей Силанов и председатель горсовета Андрей Кропоткин, представители правительства области и областной думы.

– Имя генерал-майора Кравченко необходимо вернуть из небытия, надо воздать должное незаслуженно забытому человеку, воспитывать на его примере молодежь, – сказал на церемонии председатель совета ветеранов УФСБ по Калининградской области Сергей Захаров. По его словам, планируется, что в Калининграде также появится улица имени Николая Григорьевича Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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