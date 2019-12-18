Михаил АНДРЕЕВ: Театр должен быть разным

- Михаил Анатольевич, завершается Год театра. На ваш взгляд, какое событие стало главным для Калининградского областного драматического театра?

- Признаюсь, мне сложно назвать одно событие Года театра, которое бы по значимости, по важности, по зрительскому и профессиональному отклику, скажем так, по заделу на будущее сильно отличалось от других. Если в целом характеризовать уходящий год, он для нас стал многослойным. Все, что мы творили, переживали, вывело нас на новую высоту. Это девять спектаклей, которые мы выпустили, незабываемая «Музейная ночь в театре»(0+). Это и I-й Международный фестиваль «Башня»(18+), организованный министерством по культуре и туризму области и нашим театром, и XVI Международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны»(18+). Это наш первый опыт создания инклюзивного спектакля, который калининградцы увидят накануне Нового года, это и обменные «Большие гастроли»(18+), и театральные форумы…

- Вы сейчас говорите больше о театре как о команде. Можете ли вы оценить перемены в калининградском зрителе?

- Театр не может меняться сам по себе. Всегда следует зрительская реакция. Спектакли – разные, у каждого – свой зритель. У нас много любителей постановок режиссера драмтеатра Вячеслава Виттиха. Уже в этом сезоне он порадовал их сразу тремя премьерами: «Что подсмотрел дворецкий»(16+), «Бульвар Сансет»(16+), «Преступление#наказание»(12+). И то, как реагировал зритель на спектакль «Черная кошка, белый кот»(18+) по фильму Эмира Кустурицы в постановке режиссера Сергея Чехова, дорогого стоит. Да, некоторые вставали и уходили во время спектакля, да, оставшиеся рукоплескали, да спектакль высоко оценило театральное сообщество, и работа Чехова попала в лонг-лист театральной премии «Золотая маска», да, на протяжении нескольких месяцев после премьеры шли жаркие споры не только об этом спектакле, а вообще о театре и его будущем. Но! Такая реакция очень важна для театра современного, ищущего, формулирующего новые смыслы.

Сегодня мы не боимся браться за эксперименты, работать с необычным материалом, с разными режиссерами. Очень важно, что театр сегодня может быть актуальным и должен быть разным. Премьера «Королевская свадьба»(18+) поставлена режиссером народным артистом России Михаилом Салесом по пьесе калининградского драматурга. Получилось большое историческое полотно, для которого созданы яркие костюмы, образы, сценография. Калининградский зритель с большой благодарностью принимает работы Михаила Салеса. И эта аудитория для нас так же важна, как и тот зритель, который идет к нам за фантазией и экспериментом.

Михаил Андреев

ЗАПРОС НА СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР

- На ваш взгляд, театр отвечаете на запрос зрителей на развитие семейного театра?

- Я очень рад, что мы развиваем бэби театр, куда могут приходить родители с маленькими детьми. Малая сцена театра стала отличной площадкой для создания интерактивных спектаклей, которые получаются камерными, нежными, красивыми, добрыми, удивительными. Мы рады сотворчеству с молодым режиссером Наталией Степаненко, которая понимает этот театральный жанр, чувствует аудиторию, умело сочетает интересы маленьких зрителей и их родителей. Согласен, запрос на подобные спектакли в Калининграде очень большой, и мы продолжаем активно работать в этом направлении.

- В этом году вы довольно много рассказывали о гастролях нашего театра в другие регионы. Но вы ведь вывозили спектакли и в муниципалитеты области…

- Одна из задач, которые решали театры Калининградской области в Год театра, - представлять свои работы на самых разных площадках региона, постараться достучаться до каждого. Как же кстати нашему театру компания АВТОТОР подарила HYUNDAI! (А произошло это во время открытия 70-го театрального сезона нашего театра)(16+). Как хорошо, что инженеры предприятия подошли к изготовлению этой спецмашины неформально: учли все наши пожелания, особенности транспортировки сценического, звукового, светового оборудования. Более того, предприятие взяло машину и на гарантийное обслуживание.

Мы так давно уже сотрудничаем с коллективом предприятия, что мне трудно вспомнить тот момент, когда мы впервые вышли на обсуждение вопроса нехватки спецтранспорта. Это ведь важно, когда в партнерстве все стороны слышат друг друга.

И вот благодаря тому, что у театра есть своя грузовая машина, мы смогли в разных частях региона представить прекрасные спектакли для детей и их родителей – « Отцвели уж давно…»(16+), «Северное сияние»(0+), «Маша и медведь»(0+), «Скоморошина»(0+) и многие другие работы.

ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕАТР

- Известно, что в Год театра совместно с АВТОТОР вы реализовали необычный проект. Расскажите об этом опыте.

- Сотрудники предприятия, их семьи, дети - постоянные зрители нашего театра. Наш коллектив довольно часто помогает АВТОТОР в организации различных событий. В Год театра мы решили совместно провести фотоконкурс среди сотрудниц АВТОТОР и приурочить его к Международному женскому дню 8 Марта. Перед театром стояла задача – преобразить работниц, создать для каждой из них – свой образ, подобрать грим, костюм, научить их во всем этом существовать, не бояться фотокамеры. Результат потрясающий! Во-первых, удивило преображение конкурсанток за время работы в этом проекте. Каждая из них по-настоящему окунулась в актерскую профессию, расширила свои представления о театре. Во-вторых, выставка(0+) вышла за границы предприятия АВТОТОР, и была экспонирована в фойе Калининградского областного драматического театра, в арт-пространстве «Ворота», вызвала огромный зрительский интерес. Это еще тот случай, когда партнерство предприятия и театра переросло в большой творческий союз, в который вошли мастера Союза фотохудожников России и театрального сообщества.

- Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак и вы неоднократно отмечали своевременность появления на региональной театральной карте Международного фестиваля фантазийных и романтических спектаклей малой формы «Башня». В чем его значимость, и есть ли уже реальные заявки на его развитие в следующем году?

- Оказалось, что фестиваль очень востребован публикой. И по форме, и по содержанию он интересен самым разным коллективам России и русских театров за рубежом. Это подтвердили участники и зрители первого фестиваля, а также режиссеры России, Латвии, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Эстонии на прошедшем круглом столе «Русский театр. Без границ». Председателем жюри фестиваля «Башня» стал главный режиссер Санкт-Петербургского театра имени Комиссаржевской Леонид Алимов. Именно «алимовским» спектаклем «Доктор Живаго»(16+) открывался в Калининграде фестиваль «Балтийские сезоны». И в ближайшее время Леонид Алимов начнет работу над спектаклем по Гофману для нашего театра. Надеюсь, на этом сотворчество с этим режиссером у Калининграда не закончится.

Хочу отметить, что подобных историй очень много. Когда одно событие тесно переплетается с другим, рождаются оригинальные идеи, неожиданные творческие союзы, и все это находит отклик у наших зрителей.

- Впереди - новогодние каникулы. Какую программу подготовил театр для калининградцев и гостей города?

- Уже не первый год новогодняя афиша театра пестрит предложениями. Это сказки, утренники для детей разных возрастов на большой и на малой сцене: «В поисках Изумрудного Города» (0+), «Северное сияние» (0+), «Скоморошина» (0+). По вечерам на основной сцене театра пройдут спектакли и концерты для взрослой аудитории: водевиль «Любить не прикажешь» (18+), концерт Любови Казарновской (0+). К нам с гастролями приезжает коллектив из Минска «Территория мюзикла», который представит несколько ярких и музыкальных постановок.

Приходите в театр - за эмоциями, за новогодним настроением!

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