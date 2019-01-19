«Бауцентр»: 25 лет помогаем воплощать идеальные дома

Первый «Бауцентр» в Калининграде появился в 1994 году. Несмотря на небольшую по нынешним меркам площадь 200 кв. м, уже тогда магазин впечатлял широтой ассортимента и выбором строительных и отделочных материалов. Именно тогда, четверть века назад, сформировалась главная цель и миссия компании - быть надежным помощником в ремонте для каждого клиента. Запрос был угадан верно и всего через два года магазин стал превращаться в сеть. Первым строительным «супермаркетом» стал «Бауцентр на ул. Ген. Озерова, где торговые площади занимали уже 1500 кв.м. Компания продолжала развиваться дальше, и к 2006 году в Калининграде работали уже три крупные точки, включая новый гипермаркет на ул. Согласия. В это же время «Бауцентр» из региональной сети становится федеральной, открыв первый гипермаркет в Краснодаре на рекордной площади 14000 кв. м.

На сегодняшний момент магазины «Бауцентр», помимо Калининграда и Краснодара, работают также в Омске и Новороссийске, строительство крупного магазина также ведется в подмосковном Пушкино - он станет первым в столичном регионе. Развитие компании отмечают и в профессиональной среде - уже не первый год «Бауцентр» становится лучшей региональной сетью по продажам товаров для ремонта и дома по версии Национальной премии DIY& Household Awards.

Инновационная услуга - бесплатный автоматический подбор цвета краски по образцу

Признание бизнес-сообщества абсолютно оправдано, ведь на протяжении 25 лет «Бауцентр» стремится сделать процесс ремонта проще и понятнее для своих клиентов. Компания всегда уделяла много внимания новым технологиям. Например, много сил и средств вложила в создание удобного сайта. Сейчас www.baucenter.ru - это онлайн-каталог, в котором можно познакомиться со всем ассортиментом товаров, узнать цены и наличие в ближайшем гипермаркете.

Для того чтобы создание интерьера было еще комфортнее и даже интереснее, в гипермакетах на Московском проспекте и ул. Дзержинского клиентам бесплатно предлагают уникальную услугу: просмотр дизайн-проекта ванной в виртуальной реальности. С помощью специальных очков можно прогуляться по своему будущему интерьеру и оценить, как будет выглядеть выбранная плитка и сантехника. Сервис обеспечивает почти стопроцентный эффект присутствия, а изображение максимально приближено к реальности. Такой эффект погружения в свой интерьер помогает также на месте внести корректировки в проект, например, поменять плитку. Посмотреть в объеме несколько вариантов проектов ванных можно на сайте www.baucenter.ru. А за эффектом полного присутствия в своем интерьере приглашают в магазины.

Еще одна инновационная услуга, которую также бесплатно предлагают уже во всех гипермаркетах сети - автоматический подбор цвета краски по образцу. Современное оборудование позволяет колеровать составы в тысячи оттенков, однако подобрать нужный - непростая задача. В «Бауцентре» помогут избежать ошибок с помощью специального спектрометра. Прибор необходимо поднести к образцу (любой материал: ткань, дерево, пластик и т. д.) и он измерит цвет поверхности, а затем покажет на экране номер ближайшего оттенка из библиотеки цветовых вееров. Помимо этого, спектрометр подскажет оттенки, которые гармонируют с выбранным, чтобы клиенту было проще подобрать цветовую гамму интерьера. Посмотреть, как это работает, можно на сайте www.baucenter.ru или YouTube канале «Бауцентр».

На Московском проспекте и ул. Дзержинского клиентам бесплатно предлагают уникальную услугу: просмотр дизайн-проекта ванной в виртуальной реальности

В этом году компания «Бауцентр» отмечает 25-летний юбилей, но поощрить в честь круглой даты как всегда старается в первую очередь своих дорогих клиентов. Приятный подарок к празднику - до 31 декабря за покупки в сети можно получить 25% бонусов на самые популярные товары для ремонта.

Пос. Большое Исаково, Московский проспект, 1-й съезд, д. 1, тел. +7 (4012) 55-61-55.

Ул. Дзержинского, 35, тел. +7 (4012) 69-07-74.

Ул. Согласия, 2, тел. +7 (4012) 92-98-12.

www.baucenter.ru

ООО «Бауцентр Рус». ОГРН 1067746357524. Юр. адрес: 236009, Россия, г. Калининград, ул. А. Невского, 205.

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