Почему большие десантные корабли становятся еще больше

А еще говорят, что моряки – страшно суеверные люди. Будь это на самом деле так, никогда бы выход в море на ходовые испытания нового большого десантного корабля «Петр Моргунов» не назначили на пятницу, 13 декабря.

Построенный на калининградском заводе «Янтарь» БДК – второй представитель разработанного впервые со времен СССР проекта 11711, призванного заменить устаревшие корабли еще советских проектов 775 и 1171. Надо заметить, что судьба его складывалась непросто. Головной БДК этого проекта – «Иван Грен» была заложен еще в 2004 году, и долгие годы простоял на верфи. Были сообщения, что военные готовы вообще отказаться от этих кораблей в серию, достроив «Ивана Грена» уже как транспортник. Однако теперь понятно, что новые БДК, все-таки, пошли в серию: в апреле этого года на «Янтаре» были заложены еще два - «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Которые от базового проекта они отличаются увеличенными размерами – их водоизмещение составляет около 8 тысяч тонн. И тут наблюдается интересная тенденция.

Судя по сообщениям из открытых источников, ВМФ России готовится поменять концепцию применения морских десантов. Если «Иван Грен», «Петр Моргунов», «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» имеют классическую компоновку с носовой аппарелью для высадки техники, то им на смену должны прийти корабли совершенно иного класса. А именно - десантные вертолетоносные корабли-доки водоизмещением примерно 14 тысяч тонн, с дальностью плавания 6 000 миль и способные нести на борту до 500 морпехов и 40−60 единиц боевой техники, включая 6−8 ударных и транспортно-боевых вертолетов, а также четыре десантных катера «Серна» (также имеющих носовую аппарель) или два катера «Мурена» (на воздушной подушке). ДВКД призваны обеспечить загоризонтную высадку десанта, не предполагающую подход к берегу не то что вплотную, но даже на расстояние визуального контакта - морская пехота доставляется или десантными катерами или вертолетами. По мнению специалистов, такой способ позволяет значительно снизить боевые потери.

Известно о существовании технического задания на разработку еще более крупных десантных кораблей, получивших шифры «Лавина» и «Кашалот». Они представляют собой улучшенные качественно отечественные аналоги французских «Мистралей», имеют водоизмещение не менее 24 тысяч тонн и могут принять до 500 морпехов, до 80 единиц техники(в одном из вариантов включая 6 катеров «Серна») и нести 16 вертолетов. А Невское проектно-конструкторское бюро якобы в инициативном порядке уже разрабатывает гигант водоизмещением около 30 тысяч тонн, способный вмещать даже корабли на воздушной подушке.

Впрочем, в сравнительно тесном Балтийском море всем этим монстрам делать нечего, скорее, они предназначены для экспедиционных операций вдали от родных берегов. Ну а морские десанты на Балтике (или на побережье, например, Черного моря) будут производиться посредством БДК проекта 11711. Если все это действительно так, значит, командованию российского ВМФ удалось найти разумный компромисс и надолго обеспечить заказами корабелов – калининградских в том числе.

СПРАВКА «КП»

БДК проекта 11711. Водоизмещение 5 (8) тысяч тонн. Длина 120 метров, ширина16,5 метра. Скорость - до 18 узлов. Вместимость: 13 основных боевых танков или 36 боевых машин пехоты, а также около 300 десантников. Вооружение: пушка калибра 76,2 мм, две артиллерийских установки калибра 30 мм и две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град». Авиагруппа: два транспортно-боевых вертолета Ка-29.