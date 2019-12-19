Осторожно, снюсы! Под видом конфет и мармеладок в школах Калининграда продают смертельные смеси

В минувшую субботу я побывала на родительском собрании в школе, где учится ребенок. Речь шла о сохранении здоровья школьников. Какой там режим дня и сбалансированное питание! Одна из горячих тем – снюсы, которые заносятся в школы самими же детьми. Одни владельцы красивых баночек с пластинками угощают одноклассников. Другие – продают.

- Последняя «модель» вот таких угощений – мармеладки, - предупреждают педагоги родителей. – Внешне безобидная «штучка», но внутри – бомба! Младшеклассники очень легко соглашаются это пробовать. Но реакция организма на это угощение может быть страшной. Поскольку никто не знает, какая доза никотина содержится в этой конфетке. Продают одну такую мармеладку за 50 рублей. Еще один формат, в котором упаковывается лошадиная доза никотина, - зубочистки.

Педагоги уверяют, что обо всех выявленных фактах сразу сообщают в полицию.

Когда на собрании выяснилось, что никотиновые смеси можно легко купить в калининградских супермаркетах, слово взяла одна из родительниц.

- Работаю в магазине, где продаются такие смеси, - рассказала женщина. – Подростки крутятся около касс, вижу их интерес. Такую продукцию запрещено продавать лицам до 18 лет. Да, я им не продам. Но придет их друг, которому есть уже восемнадцать, но нет мозгов, купит за их деньги, а за углом магазина раздаст эти пластинки. Все по закону, а детей мы можем потерять.

Паника в родительских чатах

А в это время родительски группы в мессенджерах и соцсетях разрывает от холодящих кровь сообщений.

- Всем, всем, всем! Распространите ролик! Реальный случай! Произошел в школе Калининграда. Этой дрянью пытались «угостить» второклассника старшеклассник из этой же школы! – пишут в одном.

- Посмотрите видео! Ребенку около детского сада незнакомый дядя дал конфетку. Посмотрите, что происходит с ребенком! – это уже из другого чата.

За кадром голос встревоженной мамы, она просит сына (на вид – дошкольник) назвать свое имя, посчитать до пяти. Ребенок еле держится на ногах, закатывает глаза, вот-вот потеряет сознание… Как выяснилось, случилось это не в Калининграде, но что это меняет?

Реальный случай. Дочь приходит с кружка. Рассказывает, что ее знакомая, которая учится в другой школе, пережила настоящий стресс.

- Кто-то в класс принес снюс, и учителям ничего не оставалось делать, как устроить досмотр! – говорит моя семиклассница. – У каждого – отличника, двоечника, тихого, шумного - проверяли портфель, пенал, просили показать, что в карманах брюк и сарафанов. Представляешь, у двоих в классе нашли!

Узнала, что про такие досмотры говорят в школах.

- Массовых обысков нет, - рассказала психолог одной из школ. – Чаще всего, если и просят вещи показать, то индивидуально, обязательно должен присутствовать социальный педагог, завуч. Мы понимаем угрозы, которые сегодня перед школой стоят, работаем с коллективами. Говорим детям, мол, если кто-то узнал, что дети распространяет снюсы, оперативно скажите взрослому.

- Досмотр ребенка возможен, если его поведение, состояние - подозрительное, - продолжает психолог. – Если дети указали на него. На мой взгляд, когда дело касается наркотиков, подобные меры оправданы. Надо ограждать детей от этой дряни, которая может оказаться смертельной!

Врачи - за запрет!

Главный врач Калининградского областного наркологического диспансера Станислав Ким рассказал «Комсомолке», какие жуткие опасности для жизни и здоровья несет употребление снюсов

- Снюс содержит в себе концентрат табака, то есть это гораздо большая доза никотина, чем в сигарете, - говорит Станислав Ким. - Человек закладывает капсулу с высоким содержанием никотина под губу и начинает рассасывать. Из ротовой полости опасные вещества попадают в кровь и по сути происходит отравление организма.

- Табак относится к психоактивным веществам, - напоминает врач. - Никотин попадает в организм не с помощью выкуривания табака, а через слизистые оболочки полости рта, пищевода, желудка. Во-первых, это опасно из-за высокой концентрации никотина. Второе, происходит постоянное раздражение слизистой, возникают эрозии. Если страдает желудок, то появляется язва или гастрит. В пищеводе тоже появляются эрозии. Если человек продолжает употреблять снюс, то появляется риск развития онкологического заболевания: опухоли губы, языка, пищевода, желудка, поджелудочной железы.

- Мы намерены добиваться запрета продажи снюсов, - говорит нарколог. - Это очень опасно прежде всего для детей. А сейчас повальное увлечение снюсами, дети травятся. Мы направим запрос в наркологическое общество России, проведем собственное обсуждение проблемы, будем направлять обращения в другие органы власти.

Общество и государство должно на это реагировать.

Полиция читает лекции

О том, как ведется борьба с вредоносным сосательным зельем нам объяснили в пресс-службе регионального УМВД. Там сразу сослались на несовершенство законодательства РФ, не позволяющее развернуть широкомасштабную борьбу с открытой продажей снюсов в калининградских магазинах нашим детям:

- Снюс по определению не является табачным изделием – это некурительная смесь, поэтому легально продается, - сказали в полиции. - Но наши сотрудники отделов ПДН и ОНК на регулярной основе, постоянно читают лекции в школах о вреде снюсов, курения, употребления алкоголя и наркотиков. Занятия проходят по расписанию. Говорим, что снюс - это опасная и ядовитая химия. Мы в курсе проблемы. Мало того, мы вышли с предложением в антинаркотическую комиссию региона при губернаторе и областной думе о запрете продажи снюсов несовершеннолетним. Письмо написали в конце ноября этого года.

Известно, что предложение со стороны УМВД будет рассмотрено на заседании антинаркотической комиссии, чиновниками и депутатами. Правда, пока дата заседания не определена.

P.S.

Так кто и как в Калининграде ограждает детей от употребления снюсов? Пока все действия носят мягкий профилактический характер. Полиция читает лекции, врачи констатируют опасность смесей, учителя доносят информацию до детей и их родителей, родители умоляют детей ничего не пробовать из рук незнакомых людей. А в это время активная фаза продажи баночек, желатинок и зубочисток продолжается. Мир взрослых снова демонстрирует бессилие.

КСТАТИ

Откуда везут?

В Калининградскую область в основном везут сосательный табак из ближнего зарубежья крупными партиями. Вот один из примеров. Недавно на границе с Польшей задержали россиянина, пытавшегося провезти в Калининградскую область 1200 банок снюса. Вообще этот сосательный табак «пришел» к нам из Швеции. В ЕС, кроме скандинавских стран, он запрещен. Но на калининградских прилавках представлен в большом ассортименте. Проще простого сделать заказ через интернет. Один клик мышки и, пожалуйста, – на любой вкус. Стоимость баночки – от 230 до 350 рублей.