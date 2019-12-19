2019-12-19T12:46:15+03:00
Общество

На променад Светлогорска хотят пустить автомобили: кто придумал этот кошмар?

ГИБДД и архитекторы в пух и прах разнесли проекты застройки набережной в курортном городе
Иван МАРКОВ
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Проект архитектурного бюро Александра Башина - автомобили на променаде.Проект архитектурного бюро Александра Башина - автомобили на променаде.Фото: Предоставлено организаторами
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На архитектурно-градостроительном совете в правительстве Калининградской области обсуждали сразу несколько вариантов застройки нового променада в Светлогорске. Забегая вперед, скажем, что все три проекта (один представляли москвичи, и еще два – калининградцы) были раскритикованы архитектурным сообществом и даже представителем правоохранительных органов.

Одна из концепций застройки была разработана архитектурным бюро «Архпроект Групп», принадлежащим бывшему главному архитектору области Александру Башину. Защищал эту концепцию архитектор Федор Лученко, который сразу признался, что работал над проектом не он один, а команда из семи человек. Вторую концепцию представили калининградские архитекторы Илья Соловьев и Евгений Зоренко (бюро Soloviev architects), а третью с горем пополам (никак не желала работать презентация) – москвичи из бюро Front Architecture.

Проект архитектурного бюро Александра Башина - автомобили на променаде. Фото: Предоставлено организаторами

Проект архитектурного бюро Александра Башина - автомобили на променаде.Фото: Предоставлено организаторами

Все три проекта предполагают линейную застройку променада, как бы разделяющую пешеходную зону от поросшего лесом склона. Однако москвичи предложили одно принципиальное отличие – они практически полностью убрали с набережной автомобиль, предложив горожанам и туристам оставлять машины на специально оборудованной перехватывающей парковке, а клиентам гостиниц – в подземных паркингах. Собственно, вокруг этой немаловажной детали и развернулся получасовой спор архитекторов с начальником центра дорожного надзора регионального управления ГИБДД Романом Луценко.

- Первая часть променада – абсолютно неавтомобильная, - заявил Луценко. – Если мы говорим о движении каких-то видов транспорта, то это может быть велотранспорт или какие-то другие средства индивидуальной мобильности, но точно не автотранспорт. Если и делать тут дорогу, то только с тыльной стороны зданий. А делать ее в одном уровне с пешеходной зоной, даже без бортового камня, - это не просто утопия, это преступление!

Проект архитектурного бюро Ильи Соловьева. Фото: Предоставлено организаторами

Проект архитектурного бюро Ильи Соловьева.Фото: Предоставлено организаторами

Луценко заметил, что в том случае, если на променад можно будет спуститься на автомобиле, этой привилегией тут же воспользуются не только посетители кафе и постояльцы гостиниц, но и абсолютно все отдыхающие, приехавшие на море на личном транспорте.

- Я услышал только одну правильную мысль – нет транспорту, максимум зелени и подземные парковки. Этот вопрос нужно решать в первую очередь, а потом уже думать, где будет расположена клиника, ресторан и так далее, - добавил представитель Госавтоинспекции.

Поддержал Луценко и советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. По его мнению, одни только предприниматели-янтарщики, которые свой товар «точно на руках не понесут», могут приехать на набережную на легковых автомобилях и грузовиках. Советник губернатора также вспомнил примеры прибалтийских городов с застроенной первой линией, которые привел Александр Башин.

- В том же Сопоте вся жизнь, транспорт и инфраструктура происходят за объектами, а в представленных объектах все это появляется перед построенными зданиями. В этом колоссальная разница, - убеждал проектировщиков Генне. – Наша психология такая, что человек, который приедет в ресторан, будет сидеть, есть и смотреть на свою машину.

Проект москвичей из бюро Front Architecture. Фото: Иван МАРКОВ

Проект москвичей из бюро Front Architecture.Фото: Иван МАРКОВ

Вывод, который сделал Генне – все три проекта «крайне похожи друг на друга» и сделаны они так, чтобы «отвлечь внимание от базовых вещей». Архитектор также посоветовал начать разработку проекта с транспортной схемы и выбора места для перехватывающей парковки, а также придумать альтернативный транспорт для доставки людей на променад.

- Мы с организацией дорожного движения столкнемся еще на стадии строительства, - снова напомнил о транспорте Генне.

Генне поддержал и Андрей Денисов, заявивший, что вместо трех концепций увидел всего одну, Олег Васютин также заметил, что представлен был лишь «набор определенных штампов». Архитектор Олег Копылов предложил, наверное, самый оригинальный и дорогой выход из положения – построить для автотранспорта тоннели к променаду.

Переключить внимание совета с транспортной проблемы на архитектурную несколько раз безуспешно пытался модератор встречи, главный архитектор области Евгений Костромин. Оставшиеся на собрании архитекторы пришли к выводу, что проекты необходимо доработать, однако, согласно голосованию, победил проект Башина (правда, эта победа не дает преимущества для инвестора, а имеет лишь рекомендательный характер).

ИСТОЧНИК KP.RU

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