Следственный комитет проверяет случай с инвалидом из Калининграда, которого вытолкали из автобуса

Накануне 42-летнего Евгения Колмыкова, несколько лет назад лишившегося ноги, водитель рейсового автобуса грубо вытолкнул из салона, в результате чего мужчина был вынужден идти до дома более трех километров. У него не было наличных денег для оплаты проезда, а терминал для безналичной оплаты в автобусе не работал. После того, как о вопиющем случае написала "Комсомолка", делом заинтересовались следователи.

- Следственными органами регионального управления Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко. - Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сам потерпевший Евгений Колмыков говорит, что не ожидал такого резонанса после звонка в нашу газету:

- После вашей публикации телефон просто разрывается. Приезжало федеральное телевидение, брали интервью. Корреспонденты обращаются. Правильно, что позвонил вам. И позвонил руководитель фирмы «Тотем», которой принадлежит автобус. Побеседовали. Оказалось, что экипаж все отрицает. Приглашают в компанию на очную ставку, в субботу, на аудиенцию, - рассказывает Евгений Александрович.

Публикация о ситуации, в которой оказался Евгений Колмыков, задела калининградцев за живое.

Татьяна Анашенко, занимается в Калининграде доступностью транспорта для людей с инвалидностью, состоит в комиссии по доступной среде при администрации города:

- Меня очень возмутила эта история. Я считаю, что необходимо кроме публикации принять административные меры к ООО "Тотем". Я сама на инвалидной коляске. И занимаюсь проблемой доступностью общественного транспорта для людей с инвалидностью в рамках работы в комиссии, но в данном случае, думаю нужно будет подключать прокуратуру. Для начала надо подать жалобу в комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Буду на заседании комиссии, озвучу эту ситуацию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Шел три километра на протезе. В Калининграде водитель автобуса вышвырнул на дорогу инвалида

42-летний калининградец Евгений Колмыков – инвалид. Несколько лет назад он лишился ноги. Долгое время учился ходить без костылей, на протезе. Всеми силами пытался вернутся к полноценной жизни, в чем ему помогала и помогает любящая жена. Евгений Александрович даже представить себе не мог, что в один миг станет жертвой не просто хамства, матерных оскорблений, а грубого насилия (ПОДРОБНЕЕ).