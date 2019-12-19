"Сортировать мусор учусь у сына-первоклассника": что Антон Алиханов рассказал журналистам

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов впервые за три года работы в должности провел большую пресс-конференцию. В предыдущие годы общения в таком формате не было. Публикуем самые интересные ответы на вопросы.

Про раздельный сбор мусора

- Контейнеры для раздельного сбора мусора, которые начали ставить в Калининграде – это эксперимент. Нам необходимо попробовать и дать людям шанс продемонстрировать, насколько они хотят быть привержены этой экологичности. В любом случае работать надо с детьми. У меня сын, например, пошел в первый класс. Его активно просвещают в этом вопросе. Я доволен тем, как в школах поднимают эту тему.

Сын мне уже рассказывает и спрашивает, почему у нас нет второго ведра, почему мы пластик кидаем не туда и бумагу не туда. Приходится сначала краснеть, а потом спрашивать: «Андрей, а как надо?». Он нас учит теперь. Надеюсь, таких детей будет все больше и больше. Может быть они нас и переучат!

Про квартиру за 50 тысяч

- У меня нет недвижимости в Калининградской области. Я пользуюсь квартирой, в которой живу - на улице Леонова. Квартира большая, стоимость аренды 50 тысяч рублей. Нашла эту квартиру для меня сотрудница моего секретариата. Это ее знакомая, поэтому я решил поселиться там.

…Я со своей (московской) ипотекой никак не разберусь! Но уже подумываю продать квартиру в Москве, чтобы купить здесь и перестать платить аренду. Пока я отдаю большую часть того, что я зарабатываю от сдачи в аренду своей московской квартиры за аренду в Калининграде. Честно, мне уже тяжело это делать. Третий ребенок как бы, и все такое…

Про двухъярусный мост

- Безусловного решения, что мост будет снесен, не существует. Личное мнение высказывать не буду. Мое решение ровным счетом ничего не меняет. Здесь вполне допустимо спросить общество. Какое решение примет оно? Проект новых мостов не подразумевает обязательно снос старого. Если будут ресурсы, чтобы привести его в порядок, то вполне можно его сохранить. Я не против.

Строительство новых мостов через Преголю не обсуждается. Они там объективно нужны: новый железнодорожный мост и новый автомобильный. Они серьезно разгрузят транспортную систему. У меня уже есть телеграмма, где сказано, что нам предусмотрено несколько миллиардов рублей на этот новый автомобильный мост. Они за нами зарезервированы с 2021 года. Если мы сможем чуть быстрее продвинуться, то, может, начнем в следующем году.

Про электробусы

- В силу несовершенства нашего межбюджетного законодательства, город Калининград без правительства области не может, ему нужны финансовые ресурсы от нас. Мы готовы и городу Калининграду, и другим муниципалитетам помогать финансово. Мы договорились о том, что вся коммунальная техника в дальнейшем должна быть на газомоторном топливе – это повышает эффективность, снижает расходы и это более экологично чем бензин или дизель.

По общественному транспорту мы договорились, что это будут, скорее, электробусы. Окончательного решения нет. Ездим, смотрим. Знакомились с техникой КаМАЗа, ГАЗа, «Белкоммунмаш» в Беларуси. Есть разные схемы зарядки: ночная, дневная. Нужно выбрать… или не выбрать. Но деньги в бюджет мы заложили.

То, что нам необходимо усилить работу в части приобретения автобусного парка, будь то электробусы или еще что-то – это несомненно.

Мы общались с бывшим мэром Лондона. Я задавал вопрос: «Что, по-вашему, нужно делать?». Он говорит: «Покупай автобусы, это быстро».

… и трамваи

- Трамвай - это совершенно точно необходимо, но это долго и дорого. Купить одномоментно много трамваев сложно. У города Калининграда с 2021 года высвобождается 350 миллионов, которые они заканчивают платить в качестве лизинга за белорусские "МАЗовские" автобусы и эти деньги они будут направлять на трамвай, на развитие сети и закупку подвижного состава.

Будут закупаться новые трамваи, будут реанимироваться старые маршруты, нужно строить и новые. Было бы замечательно сделать трамвай на Московском проспекте, правильно связать Сельму с центром города, Московский район связать с центром – и провести работу, чтобы трамвай стал скоростным.

Про побережье

- Планы по строительству отельной инфраструктуры неплохие. В Зеленоградске на променаде будет хороший отель и там же – настоящий сетевой апарт.

По поручению президента уже проектируется и, надеюсь, в следующем году начнем строить крупный спортивный лагерь в Филинской бухте. Мы взяли на себя обязательство сделать коммунальную инфраструктуру. Большая территория вдоль побережья – Отрадное и дальше – она обретет вторую жизнь, там появится возможность технологического присоединения к воде, газу, канализации. Там есть достаточно большие массивы региональных и муниципальных земель, которые уже заложены как часть проекта «Большое побережье». Нам бы хотелось – и есть уже заинтересованные инвесторы – заняться созданием санаториев и медицинских клиник.

…Чтобы как-то продвигалась идея запретить въезд в приморские города, нужно потратить много денег. В Светлогорске, в частности, есть мысль пустить общественный электротранспорт. Сделать перехватывающую парковку, чтобы можно было оставлять автомобиль и территорию исторического центра города проезжать на электротранспорте. А сквозной проезд по Калининградскому шоссе мимо озера оставить транзитным.

Пока ресурсы этого не позволяют, но считаю, что перехватывающие парковки нужны во всех пяти городах: Балтийске, Янтарном, Светлогорске, Зеленоградске и Пионерском. Считаю, что можно найти для этого инвестора.

О строительстве в городе

- Мы приняли решение, сейчас готовятся поправки в генплан. В пределах первого вального кольца Кёнигсберга в городе Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя, если только нету какого-то отдельного специального решения градостроительного совета. Процедура такого разрешения будет детально прописана, будет обсуждение с общественностью. Девять этажей, не выше — вообще в принципе в городе Калининграде, за исключением решения, которое будет принимать градостроительный совет. Решения, о которых идет речь, должны подразумевать под собой вопросы транспортной и социальной инфраструктуры.

Про дороги

- Мы выделили 140 миллионов городу на улицу Комсомольскую и Красную. Одним из условий выделений денег городскому бюджету было то, что оставаясь односторонними эти улицы должны перенять опыт, который применен в Москве. Там не должно быть двух полос, должна быть одна полоса, а вторая должна быть отбита для велосипедистов. Должны быть сделаны нормальные человеческие парковки и места для остановки общественного транспорта с нормальными заездными «карманами». Часть работ по тротуарам завершают. Но не все там хорошо, были нарекания. Пока не закончено.

Про порт в Пионерском

- Сейчас все это должно быть заморожено под зиму. Они сейчас ищут подрядчика, который поможет пережить январь, февраль и март. Принято решение на проектном комитете у Максима Алексеевича Акимова (вице-премьера РФ, Ред.), что федерация продолжает эту стройку и будет заканчивать ее… давайте будем реалистами – в 2021 году. Порт должен был начать работу в этом году в октябре. Мы подняли шум, когда в мае стало совершенно понятно, что ничего не происходит, что у компании явные проблемы… …Все было очевидно, к сожалению, и последовала совершенно правильная реакция со стороны правоохранительных органов. Надеемся, что банковская гарантия и другие механизмы обеспечения позволят эти деньги вернуть, а порт будет достроен.

(Напомним, при строительстве морского терминала в Пионерском похитили 1,6 млрд рублей - Ред.).

Про "Балтику"

- Я никогда не ограничивал футбольный клуб «Балтика», руководство, тренера в том, чтобы они показывали хорошие результаты. Я не большой футбольный фанат, но за нашу команду болею и очень активно. И хорошо, что в этот момент меня не снимают, тем более со звуком. Команду люблю и верю в нее. Играют хорошо, молодцы, показали лучший результат за историю существования клуба… …Какая-та усталость накопилась в средине сезона и иногда явное отвратительное судейство. Иногда вопреки судейству побеждают ребята и показывают характер. Молодцы!

У Янтарного комбината (заявлялся как главный спонсор «Балтики», Ред.) есть свои финансовые ситуации, когда-то они могут, а когда-то нет. Мы им благодарны за помощь. Компания «ВАД» нам помогает, другие компании.

Если команда выйдет в Высшую лигу, мы найдем на нее деньги. Отчасти это, наверное, будет бюджет, отчасти спонсорские деньги. Команда, сыгравшая сезон в Высшей лиги, даже если она потом возвращается в ФНЛ, с точки зрения посещаемости, а также окупаемости красавца-стадиона, точно выигрывает. Если посчитать все эффекты, стоит бороться за выход в Высшую лигу. Калининградцы заслужили того, чтобы сюда приезжали играть ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Локомотив".

Про застройку острова

- В ближайшее время будет представлено в макетах то, как будет выглядеть культурно-музейный центр. Это часть, которая относится к Третьяковке и к Большому театру. Мы не торопим события, у нас есть еще нерешенные вопросы с инновационно-технологическим центром БФУ. Он может решаться так, что мы 12 гектаров рядом с Третьяковкой отдадим БФУ для реализации этого проекта.

Культурный центр – решение, которое Владимир Путин озвучил 2 марта 2018 года и очень быстро все происходит, стройка идет полным ходом. Мы планируем, что в сентябре 2020 года дети, которые ходят в образовательные учреждения, начавшие работу в Калининграде, обретут новый дом и начнут учиться на острове.

Третьяковка проектируется, облик Большого театра тоже скоро презентуют. Это новое слово в архитектуре в Калининграде. Надеюсь, это будет выглядеть достойно на мировом уровне.

О немецкой архитектуре и балансе

- Все, что в регионе сохранилось, – это наш трофей. Это надо не разрушать, а оберегать, желательно восстанавливать и обихаживать. Русская архитектура – замечательно, и очень мне нравится и Кафедральный собор в Калининграде, и новая церковь в Гусеве. Эта эклектика нам присуща и это хорошо. Говорить, что наши строители массово ориентируются на германскую архитектуру, язык не поворачивается. Они скорее ориентируются на самые бедные с точки зрения искусства и архитектуры примеры конструктивизма и позднесоветских типовых решений. Но, несомненно должен быть баланс. Я против того, чтобы брать в руки секиру: «Мы сейчас все тут выкорчуем». Вы не выкорчевывать должны, а создавать. Не запретить, а взрастить альтернативу, рассказать о ней. У нашего региона замечательная история и есть чем и кем гордиться: космонавтами, учеными, моряками…