Верблюды и красные чайки: Федор Конюхов привез в Калининград 50 своих картин

Знаменитый путешественник Федор Конюхов приехал в Калининград не один, а с певицей Викой Цыгановой и скульптором Вадимом Цыгановым (это он автор памятника Александру Невскому в Калининграде). Звездная пара, как оказалось, собирает картины путешественника. В 1983 году Федор Конюхов был принят в Союз художников СССР. Сегодня на его счету более 3 тысяч картин.

Вадим Цыганов называет Конюхова уникальным человеком (тут спору нет) и своим соратником:

- Все работы, которые мы привезли в Калининград, принадлежат мне, моей семье, в которой потихоньку собиралась коллекция. Работы Федора настолько неоднозначные… Когда мы их показали в Русском художественном музее, они заинтересовались. Сняли фильм, а выставка продлевалась четыре раза! Люди шли как в Мавзолей.

... и даже разрешили посидеть в глубоководном аппарате «Мир».Фото: Александр КАТЕРУША

Картины художника Вадим Цыганов сопровождает стихами. Один из них он сочинил в самолете на пути в Калининград. А еще он оформляет и без того необычные и яркие картины мореплавателя в авторские рамы. Иногда это дерево, иногда стекло, хромированный металл, какие-то блестяшки или вообще мех. Смотрится… своеобразно.

На полотнах – верблюды, быки, красные чайки и изящные женщины.

- Вадим меня вдохновляет и подгоняет. Я сейчас не иду в мастерскую, а пишу книгу о своем плавании, а Вадиму интересно, чтобы я картины делал, – смеется Федор.

Цыганов не соглашается:

- У нас с Федором все время идет борьба. Сейчас он пишет огромные картины по 6-7 метров, а я ругаюсь. Но понимаю, что это нужно, что они будут востребованы. Хотя мне маленькие размеры важнее – их можно показать, перевести в самолете. Но Федор в душе – воин, который воюет со мной и с собой.

Перед открытием выставки Конюхову устроили экскурсию по музею и даже разрешили залезть в глубоководный аппарат «Мир». Путешественник был в восторге.

С сегодняшнего дня выставка открыта для посещения.Фото: Александр КАТЕРУША

Порадовался он и большому количеству яхтсменов, которые пришли к нему на встречу. Среди них был «дедушка» калининградского яхтного спорта Владимир Маратаев. В этом году он завершил кругосветное плавание на яхте, которое длилось три года. Большую часть пути, а это Тихий и Индийский океаны, часть Атлантики, Средиземное, Красное и Балтийское моря яхтсмен прошел в одиночку. И никакой рекламы, богатых спонсоров или сопровождающих!

Федор Конюхов подписал калининградскому яхтсмену книгу и подарил икону со словами: «Повесите на яхте!».

Интересно, что в Калининграде Федор Филлипович впервые побывал в 2006 году. Тогда он тоже приезжал в гости в Музей Мирового океана, где ему подарили якорь. Оказывается, у путешественника целая коллекция якорей.

- Я приезжал и завидовал Светлане Геннадьевне (Сивковой, директору Музея Мирового океана - Ред.). У нее было 80 якорей, а у меня поменьше. Сейчас у меня 54 якоря и тот, который мне в Калининграде подарили, конечно, хранится на почетном месте. Он – один из моих любимых, - признается Конюхов.

С выставкой «Палитра пилигрима» (0+) в Музее Мирового океана можно ознакомиться с сегодняшнего дня.