Гороскоп «КП»: Как вы принимаете гостей под Новый год

До Нового года чуть больше недели! А вы как гостей на праздник будете принимать? Узнаем!

Овен

Спешим предупредить, Овны – это очень гостеприимные люди, трезвыми и голодными вы от них точно не уйдете, поэтому рекомендуем захватить с собой запасную печень. Здесь будет все, и тазик оливье, заливная рыба и пять кастрюль холодца на балконе, и пока вы это все не попробуете, Овен вас не отпустит, так и знайте. А может быть, и не стоит никуда уходить? Ведь 1 января Овен щедро подаст вам баночку рассола и таблетку аспирина.

Телец

Собираясь в гости к Тельцу, помните, что вы идете не встречать Новый год, а развлекать и поить Тельца, а если не повезет, то еще и утешать. Всего этого можно избежать, если быстренько напиться. Но не все так страшно, потому что праздничный стол у Тельцов образцовый: еда – пальчики оближешь, со вкусом подобранное новогоднее оформление, и можно ни о чем не беспокоиться, встретят вас по-королевски, ведь представителям этого знака нет равных в искусстве принимать гостей. Не забудьте похвалить Тельца, ведь для него это так важно.

Близнецы

Встречать Нового года в гостях у Близнецов — это как кот в мешке. Никогда точно не знаешь, что тебя ждет. То ли на свет гирлянд выскочит тамада-баянист и будет весело распевать «В лесу родилась елочка», то ли после речи президента Близнецы уйдут в себя и будут грустить в уголочке, пока вы ищите оливье на праздничном столе, которое вы так и не найдете. Вы сюда что, есть пришли?

Рак

Перед Новым годом дом Рака прямо таки сияет чистотой, елочка наряжена, вся семья в сборе за праздничным столом, и непременно должна быть «Мимоза» и оливье, задушевные тосты, комплименты хозяйке, «Ирония судьбы» по телевизору – вот идеальный Новый год для Рака. И обязательно, чтобы песни и «Голубой огонек». Если вы любите классический Новый год по всем канонам, то отправляйтесь к Ракам в гости, они вас примут, накормят и подарочек подарят, но только после прочтения стиха.

Лев

Новый год у Льва, как и любой другой праздник у Льва, – не что иное, как ярмарка тщеславия. Они готовятся примерно так же как к собственной свадьбе. Все вокруг должно поражать воображение. Если вы собрались отпраздновать Новый год у Льва, готовьтесь к тому, что вас попросят явиться соответственно дресс-коду, подарок должен быть шикарный, и самое главное: все эти оливье и селедки под шубой следует есть дома, у Льва же на праздничном столе только изысканные блюда!

Девы

Если вы хотите испортить Новый год – отправляйтесь в гости к Девам. Вот это настоящие ненавистники этого праздника. Они терпеть не могут традиции, новогоднее убранство считают пошлым, а новогоднее веселье наигранным. Если уж встречать Новый год, то с близкими друзьями, не за праздничным столом, а за любимой настольной игрой и никакого телевизора на заднем фоне. Только любимая музыка. А вообще, как мы уже сказали, Девы не любители встречать Новый год дома, поэтому стараются в новогоднюю ночь встретить где-то в поездке.

Весы

За идеальным Новым годом вам стоит обратиться к Весам. И совсем неважно, как вы собираетесь его провести — уплетая очередную порцию оливье за праздничным столом или в баньке с друзьями. Можете быть спокойны, Весы смогут организовать и то и другое, а еще караоке-марафон, танцы до упаду и дегустацию Шато Петрюс. А все потому, что никто не способен так искренне радоваться Новому году, как представители этого знака. И только они могут себе позволить принимать дорогих гостей и оставаться на высшем уровне. Но не забудьте дать им от себя отдохнуть.

Скорпион

Можно сказать без преувеличений, что желающих попасть на новогоднее празднование к Скорпиону так много, что они просто не помещаются в его книжечку со списком гостей. И все потому, что у представителя этого знака есть дар вести умные и тонкие беседы, незатейливо шутить и объединять самую разношерстную публику. Если вы попали к Скорпионам на Новый год, то считайте, что судьба вам улыбнулась — вы на главной вечеринке года. Оставайтесь до утра и увидите еще больше: поиски пропавшего гостя, драку, сумасшедший танец хозяйки, истерический смех и много еще. Не пропустите!

Стрелец

Не каждому уготована особая честь попасть на Новый год к Стрельцу. Если это случилось, то можете считать, что вам крупно повезло. Дома у представителя этого знака все будет продумано до мелочей — так, чтобы ни один гость не заскучал. Безглютеновое меню? Пожалуйста! Дед Мороз, который устроит «Йо-хо-хо?». Да! Чилаут для детей? Конечно! Фейерверки, на которые он потратил ползарплаты? Ну, вы и сами поняли. В программе будет то, о чем вы даже не подозревали. Ночь ведь длинная!

Козерог

Собираясь в гости к Козерогу, всегда нужно помнить, что у него все расписано по минутам. Вот вы отдохнуть хотели, а он вас непременно заставит работать. Например, елку наряжать или строгать оливье, а еще хуже следить за новогодней уткой. И никакого шампанского. Его в доме представителя этого знака открывают строго за пять минут до Нового года. А потом вы еще посидите немного, послушает неувядающие хиты «Голубого огонька», и Козерог попросит вас на выход. Аккуратненько так. Он вообще завтра работать планировал. И вот это вот все ему не нужно.

Водолей

В гости к Водолею стоит идти, только если у вас крепкая печень и луженый желудок. А еще обязательно нужно быть стрессоустойчивым. Представитель этого знака считает, что скорее разверзнется земля, чем он будет убиваться ради какого-то праздника. Поэтому заранее рассчитывайте увидеть на столе сочетание последних продуктов из холодильника, вроде огурца и соуса на кефире. И помните, что за столом с Водолеем тосты пропускать нельзя, а промежутки между ними исчисляются секундами. И скорее всего вас всех потянет на улицу, в глубокие сугробы. И там начнутся приключения на... А куда без них?

Рыбы

Если вы собрались отмечать Новый год с Рыбами, то знайте, что на земле может начаться настоящий апокалипсис. Ничего удивительного, ведь он преследует представителей этого знака повсюду. Они вспоминают о празднике 30 декабря, наливают бокал дорогого вина и начинают планировать. И беда в том, что ничего не успевают. Проснувшись вечером 31-го, Рыбы поддаются настоящей панике: продукты не куплены, стол не накрыт, с подарком не определились… И тут приходят гости. Рыбы, не долго думая, перекладывают на них все бытовые дела, а сами идут наряжаться. И ничего, что у всех уже руки трясутся. Главное, они при полном параде.