В Калининграде привезли платья из «Лебединого озера» и туфли Цискаридзе

Экспозицию представили в Музее изобразительных искусств. В Калининград привезли более 80 произведений из собрания Музея Большого театра: цветная графика, макеты декораций к спектаклям «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Кармен».

На выставке в Калининграде представлены театральные костюмы именитых артистов, ставшие раритетами. В первую очередь это платье 50-х годов Майи Плисецкой, в котором она исполняла партию в балете «Ромео и Джульетта». Классические балетные пачки 60-х Екатерины Максимовой и Людмилы Семеняки – из «Лебединого озера».

Есть еще балетные туфли Николая Цискаридзе, эскизы известного театрального художника Федора Федоровского, который оформлял спектакли для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже.

Сегодня в фондах Музея Большого театра - более 200 тысяч экспонатов, которые отражают его историю с начала XIX века. А ведь изначально коллекцию театральных предметов никто специально не формировал. Она образовывалась сама собой.

.. а в этих балетных туфлях Цискаридзе блистал в «Баядерке» в 2008 году.Фото: Александр КАТЕРУША

- Существовала Дирекция императорских театров, в которой скопилось огромное количество предметов: эскизы, костюмы, программы. А потом настало время кипучей жизни. В 1918 году Дирекции уже не было, но осталось здание, которое до третьего этажа было заполнено всякими бумагами. Разбирать там все начали – смешно сказать – на предмет поиска листов бумаги, с одной стороны заполненной, а с другой чистой, чтобы можно было писать! - рассказывает директор Музея Большого театра Лидия Харина.

Таким образом, весь многолетний архив позволил сформировать три истории, которые были связаны с Музеем Большого театра, музеем Малого театра и театральной библиотекой. Именно тогда и возникла идея комплектовать вещи и создать музей. Завертелась работа. Первый устав Музея написал нарком просвещения РСФСР, искусствовед и революционер Анатолий Луначарский.

В советские годы далеко не все вещи, прожившие театральную жизнь (например, костюмы из завершившегося спектакля) попадали в музей. Немалая доля шла на комплектование театральных и художественных музеев Союза. Театральные артисты старались передать в экспозицию свои костюмы, личные вещи. Так и формировалась коллекция.

Есть и удивительные случаи, когда уникальные экспонаты приносят горожане.

- В прошлом году мы отмечали 100-летие музея. К нам вдруг пришла одна бабулька и говорит: «У меня кое-что есть. Может, купите?». Мы просто упали, потому что она принесла маленькую афишку 1825 года из театральной кассы. Это афиша, напечатанная к открытию здания театра, построенного архитектором Осипом Бове после пожара 1812 года. Того здания, о котором потом Лермонтов писал! Это был настоящий подарок. Афишку, конечно, купили, она попала на юбилейную выставку, - вспоминает Лидия Харина.

Был и еще интересный эпизод. В музей в начале нулевых позвонил человек и говорит: «У меня есть картина». Деньгами помогло министерство культуры – оплатили полстоимости, добавив к средствам Музея Большого театра. Так музей заполучил живописную работу старой тропиненской школы, портрет одного из директоров Большого театра, выдающегося композитора Алексея Верстовского.

Посетить выставку «Легенды Большого театра» (0+) калининградцы и гости города смогут до 1 марта.