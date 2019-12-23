О них не писали в газетах: Награда ждала героя-пулеметчика 36 лет

В январе 1981 года в неманской районной газете «Ленинец» вышла заметка под названием «Награда нашла героя», посвященная грядущему Дню Советской армии и Военно-морского флота. Сообщалось, что житель поселка Ульяново Александр Кириллович Гринченко спустя 36 лет получает орден Отечественной войны 1-й степени, заслуженный еще в начале 1945 года в Восточной Пруссии. В заметке говорилось, что награда будет вручена 23 февраля в торжественной обстановке. Сейчас трудно сказать, не знал ли корреспондент или не хотел расстраивать читателей, но Александр Кириллович к этому времени уже умер.

Первое ранение - через месяц

Уроженец станицы Дондуковской Краснодарского края (сегодня станица находится в Адыгее) Александр Гринченко на фронте оказался в совсем юном возрасте. К моменту нападения Германии на Советский Союз ему было всего 16 лет, а потому призывного возраста он достиг только к февралю 1943 года, когда и вступил в ряды Красной армии.

За плечами Александра к этому времени было 7 классов образования и специальность тракториста, которую он успел получить. Семья к третьему году войны перебралась в село Закаталы (сегодня Загатала) Азербайджанской ССР, где Саша работал в совхозе, занимавшемся заготовкой орехов. В семье он был старшим сыном. Когда пришло время отправляться на войну, дома оставались два брата (16 лет и 4 годика) и восьмилетняя сестренка.

Непосредственно на фронт Гринченко попал 1 октября 1943 года в звании рядового, однако уже через месяц, 9 ноября, получил ранение. Бойца отправили в один из госпиталей Ивановской области, где он находился на излечении до 4 февраля 1944 года.

Как только врачи признали, что Саша готов к строевой службе, он по приказу прибыл в Родниковский райвоенкомат Ивановской области, откуда 7 февраля его направили в Кузьминки, в распоряжение начальника окружных курсов младших лейтенантов.

Александр Гринченко.Фото: Архив автора

Бой у Поделена

После успешного окончания курсов Гринченко стал командиром пулеметного взвода 665-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии. В составе 43-й армии летом 1944-го 216-я стрелковая дивизия с боями продвигается через Бауский край в Латвии, а в сентябре, переподчиненная 51-й армии, она держит курс на Добеле.

Направление удара дивизии меняется в декабре-январе. С начала 1945 года уже в составе 49-й армии 2-го Белорусского фронта дивизия принимает участие в Восточно-Прусской операции, ликвидируя Пшаснышско-Млавскую группировку противника. В феврале дивизия поворачивает на север, в сторону Хайлигенбайля (Мамоново) и приближается к сегодняшним границам Калининградской области. Тут, в районе поселка Подлехен (Подлехы, недалеко от Бранево), 20 февраля 1945 года Александр Гринченко участвует в бою, за который командование представляет его к ордену Красного Знамени.

- Продвинувшись вперед до полутора километров, стрелки не успели еще закрепиться на достигнутом рубеже, - читаем мы в описании боя, - как противник предпринял одну за другой три яростных контратаки. Положение было напряженным. Младший лейтенант Гринченко А.К. в этом бою заменил командира пулеметной роты, самоотверженно отбил все контратаки противника и уничтожил при этом свыше 20 гитлеровцев.

И это было еще не все, так как через некоторое время взводу младшего лейтенанта Гринченко пришлось отбивать контратаки немцев в двух километрах северо-западнее Подлехена.

- Когда выбыл из строя весь расчет станкового пулемета, младший лейтенант Гринченко сам залег за пулемет и отражал натиск врага, - говорится в наградном листе. - В этом бою он был тяжело ранен.

"Зависший" орден

С тем, что герой-пулеметчик достоин ордена Красного Знамени, не стал спорить ни командовавший 665-м стрелковым полком подполковник Владимир Воронов, ни генерал-майор Григорий Малюков, командовавший 216-й стрелковой дивизией, ни командир корпуса. Однако пока Гринченко лечился в госпитале, орден «завис», а 22 апреля 1945 года под наградным документом появляется неразборчивая подпись, автор которой рекомендует вручить пулеметчику орден Отечественной войны 1-й степени.

Как уже сообщалось в самом начале, награда до Гринченко при жизни так и не дошла. Возможно, из-за того, что после лечения Александр оказался не в своем родном, а в 755-м стрелковом полку 217-й стрелковой дивизии. Командир этого полка, подполковник Калабин, вероятно, поняв, в какой ситуации находится раненый офицер, перешедший в его подчинение, уже после Дня Победы принял решение о награждении его орденом Красной звезды.

- Товарищ Гринченко на фронтах Отечественной войны с 1943 года, - говорится в наградном документе, подписанном Калабиным. - За этот период времени был неоднократным участником боев с немецкими захватчиками, в которых получил два ранения. За полученные ранения в боях с немецкими захватчиками достоин правительственной награды ордена Красная звезда.

На фотографии, хранящейся сегодня в архиве краеведческого музея поселка Ульяново, на груди Александра Гринченко тот самый орден Красной звезды, а также медали «За победу над Германией» и «За взятие Кёнигсберга». Эти награды и «потерянный» орден, врученный жене Александра Кирилловича, сегодня также хранятся в ульяновском музее.

Как рассказала «Комсомолке» сноха Гринченко, Тамара Федоровна, фронтовик переехал в Калининградскую область уже после войны. В Неманском районе он работал в совхозе «Лунинский».

- У него был только один сын, - говорит Тамара Гринченко. - Когда я выходила за него замуж, Александр Кириллович уже умер. А сейчас нет в живых и моего мужа.