Предприниматель приобрел в Полесском районе здание бывшей тюрьмы, чтобы сделать в нем гостиницу

«Квартиру за него отдал»

В начале ноября этого года на заседании Общественного совета при службе госохраны объектов культурного наследия Калининградской области рассматривался целый список кандидатов в памятники архитектуры. В этот список попало и здание бывшего полицейского участка Меляукена, расположенного в поселке Залесье Полесского района. Ему совет рекомендовал присвоить статус памятника, решив, что здание уникально, а статус охраняемого законом памятника поможет сохранить его от охотников за немецким кирпичом.

По всей вероятности, общественники не догадывались, что у постройки уже есть хозяин – предприниматель из Залесья Виктор Салтановский, который ломать полицейский участок не собирается. Корреспондент «Комсомолки» встретился с ним, чтобы понять, для чего вдруг бизнесмену понадобилась этот необычный дом.

О том, что здание собираются сделать памятником (это намного усложнит его эксплуатацию), Салтановский узнал от меня.

- Может, не его имели в виду? – переспросил предприниматель. – Я про это ничего не слышал. Да и вообще вряд ли они могут это сделать, не поставив меня в известность. Это неправильно.

- Общественники боятся, что его снесут, видимо. Вот и подстраховались, - отвечаю я.

- Если бы я собирался его на кирпич разобрать, то для чего бы я его покупал тогда? – удивляется Салтановский. – Я заплатил за него далеко не цену кирпича. Сколько конкретно, не скажу, конечно. Это секрет. Я его выменял у совхоза «Залесье», свою квартиру за него отдал.

Фасад здания. За ним находятся руины кирхи, спроектированной знаменитым архитектором Августом Штюлером.Фото: Иван МАРКОВ

«Владеть руиной – удовольствие»

Виктор Салтановский, у которого в Залесье сегодня работает два магазина (один продуктовый, второй хозяйственный), уверяет, что за душа у него по поводу краснокирпичной постройки с разваливающейся крышей болела уже давно.

- Тут, конечно, уже руины, - с грохотом отпирает он передо мной входные двери, за которыми открывается печальная картина рухнувших перекрытий. – Но владение руинами - приятная штука. Это доставляет удовольствие.

Салтановский как будто бы сам над собой посмеивается и приглашает подняться наверх. Надо понимать, что опыт работы с довоенными постройками у него уже имеется, так как недалеко от Залесья предприниматель ранее приобрел полузаброшенный хутор, который он переоборудовал под гостиницу, известную под названием «Козий двор». Там же он живет вместе со своей женой, там же разводит коз, там же на территории комплекса функционирует что-то вроде музея сельскохозяйственной техники.

- На «Козьем дворе» руин у меня не было, поэтому там было проще, тут же явно придется много сил потратить. Если честно, пока ума не приложу, с чего начать, - говорит Виктор.

Первый этаж тюрьмы.Фото: Иван МАРКОВ

Магазин и «еще что-то»

Тем не менее, дело уже начато. В правом крыле здания бизнесмен сейчас проводит ремонт - сюда в ближайшем будущем переедет хозяйственный магазин. Пристройка была сильно переделана в советское время, до войны в ней располагался внутренний тюремный дворик, пол которого был вымощен кирпичом. Однако что делать с основной частью полицейского участка, Салтановский пока не придумал.

Проводя экскурсию, бизнесмен показывает, что, несмотря на разруху, многие важные части объекта хорошо сохранились. Оставшиеся тюремные двери имеют оригинальную нумерацию и глазки, каждая камера оборудована индивидуальной печкой (топки, конечно, выведены в общий коридор, и доступ к ним имелся лишь у надзирателей).

- Думаю, если покопаться в архивах, всю необходимую информацию найти можно, в том числе и о сидельцах, - подмигивает Салтановский. – Но я всегда говорю, что прежде чем приступать к таким поискам, необходимо сначала закончить общестроительные работы.

Часть перекрытий обрушилась во время пожара. Образовавшиеся в крыше прорехи никто, конечно, залатывать не стал, поэтому оставшиеся перегородки и полы со временем падали вниз. Зато невредимой осталась гранитная лестница с первого по третий этаж, а также центральные коридоры с кирпичными сводами.

- Если бы все здание было таким… - указывает на потолок Салтановский. – Было бы замечательно. Но в помещениях слева и справа вся столярка сгнила, там ничего сохранить не получится.

- И какие планы в итоге?

- Я так понимаю, что на собственные средства я тут ничего не сделаю, либо буду очень долго возиться, - говорит владелец участка. – Здесь только грант спасет. Причем, не наш, а Евросоюза. Я сейчас ищу человека, который поможет мне этот грант написать и подать заявку. Я понимаю, что внешний облик здания нужно сохранить, и функционал его как-то обыграть. Начинка может быть любая: кафе, бар или хостел.

Пока работы ведутся только в пристройке, где находился тюремный двор.Фото: Иван МАРКОВ

- Да, отель-тюрьма – это очень заманчиво, - говорю я.

- Без шуток, - серьезно отвечает Салтановский. – В Залесье очень много временных рабочих, а квартир в поселке практически нет, так что спрос имеется. Думаю, тут до ста человек можно будет разместить. Маршрут тут тоже хороший: Калининград-Советск и Советск-Полесск, дом стоит на первой линии, остановок приличных нигде нет.

- А для чего вы вообще эту тюрьму купили, если даже примерной концепции пока нет?

- Я ее хотя бы не дам разобрать теперь, - отреагировал бизнесмен. – Если вдруг не справлюсь, продам. Но я все же надеюсь, что получится что-нибудь. У нас слишком много примеров перед глазами, когда хороший дом огородили, технику подогнали, снесли, а вместо него какой-нибудь вагончик поставили. В том же Залесье бывшая поликлиника разрушается, а вместо нее модульный ФАП поставили. Что-то в этом вагончике врач жить не хочет.

Конечно, в деле восстановления бывшего полицейского участка Виктор Салтановский рассчитывает в первую очередь на свои силы. Однако через нашу газету он также обращается за помощью и к волонтерам, неравнодушным к историческому наследию.

- Церквей осталось много, а покажите, где еще у нас в области старинная тюрьма осталась? Если они и есть, то их очень мало, - говорит он. – Пусть место с не очень приятной историей, но это все равно история, поэтому ее нужно сохранить.