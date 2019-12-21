Чересчур гостеприимного калининградца убили несколькими ударами ножа в лицо

В конце ноября в одном из домов поселка Доваторовка Черняховского района было обнаружено тело хозяина – 55-летнего мужчины. Его лицо было изрезано ножом. Как определили судмедэксперты, смерть наступила около трех суток назад в результате кровопотери.

- На первоначальном этапе следствия установить подозреваемого не удалось, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Но в ходе производства судебных экспертиз по исследованию предметов и объектов, изъятых с места происшествия, в распоряжение следствия поступили сведения о возможной причастности к совершению указанного преступления 68-летнего местного жителя. Под тяжестью улик мужчина сознался в совершенном преступлении.

Оказалось, еще за три дня до обнаружения трупа пенсионер на пару с владельцем квартиры распивал спиртное. Когда водка кончилась собрался домой, но хозяин стал уговаривать остаться ночевать у него, напирая на то, что гость слишком пьян для ночных прогулок. И без того уже раздраженный назойливым гостеприимством, пенсионер обиделся на это замечание, и по ходу вспыхнувшей ссоры, переросшей в драку, несколько раз ужарил собутыльника ножом в лицо. После чего, наконец, отправился восвояси, как и хотел изначально.

Черняховским межрайонным следственным отделом регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту «умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». С учетом состояния здоровья обвиняемого, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Сельчанину грозит лишение свободы сроком до 15 лет.