О чем говорит Калининград: Алиханов пощадил трамвай, жестокое унижение инвалида и елочная игрушка за миллион рублей

Инвалида выгнали из автобуса

Скандал недели – это, безусловно, ситуация, в которой оказался 42-летний инвалид Евгений Колмыков. Он ехал домой в Борисово на автобусе 44-го маршрута, у него не было наличных денег, а валидатор в автобусе не работал. Казалось бы, проблемы автотранспортного предприятия. Но нет, кондуктор и водитель так не считали. Они попросту вытолкали мужчину, и Евгений Колмыков несколько километров вынужден был ковылять на протезе. После того, как об этой вопиющей истории написала «Комсомолка», дело взял в свои руки Следственный комитет, и мы надеемся, что виновные понесут заслуженное наказание.

Но, кроме того, что экипаж автобуса поступил попросту жестоко и бесчеловечно, история с Колмыковым высвечивает еще несколько моментов. Во-первых, система безналичной оплаты в автобусах до сих пор не прижилась в нашем городе. Работаем зачастую по старинке – кондуктор протискивается по салону и «обилечивает» пассажиров. Недавно водитель маршрутки заставил пассажиров переводить себе деньги на телефон, потому что у них также не было наличных денег, а в маршрутке – валидатора. Кстати, в Калининграде еще более-менее нормально с безналичным расчетом, а, допустим, в автобусах, следующих в Гурьевск, слово «валидатор» могут расценить как оскорбление.

Во-вторых, автобус, из которого выгнали инвалида Колмыкова, принадлежит компании «Тотем» (она же, кстати, обеспечивает перевозки и до Гурьевска), и в отношении нее не раз и не два поступали жалобы от пассажиров. Главные проблемы – старый подвижной состав, неаккуратный подход к расписанию. Хотя были жалобы и на работу персонала. Надеюсь, какие-то выводы будут сделаны и в отношении этой фирмы.

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У трамвая заблестели перспективы

Губернатор Антон Алиханов на неделе собрал журналистов на первую за время своего нахождения у власти большую пресс-конференция (симптоматично, что она прошла за день до пресс-конференции Владимира Путина). Глава области отвечал долго, местами с удовольствием и ответил практически на все вопросы. В очередной раз рассказал про свою ипотеку, про съемное жилье, про застройку побережья, судьбу двухъярусного моста и порта в Пионерском… Мне показался наиболее интересным мнение губернатора по поводу трамвая. Еще недавно он высказывался об этом виде транспорта довольно пренебрежительно, теперь, можно сказать, сменил гнев на милость.

- Трамвай - это совершенно точно необходимо, но это долго и дорого, - заявил Антон Алиханов. - Купить одномоментно много трамваев сложно. У города Калининграда с 2021 года высвобождается 350 миллионов, и эти деньги они будут направлять на трамвай, на развитие сети и закупку подвижного состава.

Губернатор отметил, что трамвай должен быть в идеале скоростным, как в Европе, и предположил, что неплохо бы новые маршруты открыть на Сельме и в конце Московского проспекта. Я бы добавил, что не нужно ставить крест на существующих еще со времен Кёнигсберга выделенных линиях, идеально подходящих для трамвая. Речь идет о проспекте Победы и улице Тельмана. Хочется надеяться, что трамвай туда вернется.

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Игрушка за миллион

Чего только не случится перед Новым годов?! Вот и на сайте «Авито» внезапно появился очень интересный лот – советская елочная игрушка, на вид довольно невзрачная, но стоит целый миллион. Причем по-соседству предлагаются праздничные изделия советской промышленности по цене 100-300 рублей за штуку. К тому же более нарядные и яркие.

«Вам некуда девать деньги? Тогда эта игрушка для вас. Ваша память навсегда, наше счастье в деньгах, - поясняет продавец елочной игрушки за миллион. - Не забывайте что она с каждым годом становится все старше и старше. И когда-нибудь может занять место в стеклянной колбе, и смотреть на нее можно будет только за деньги. Сделайте подарок себе и нам перед Новым годом. Ведь никто не отменял новогоднего чуда».

Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, но, может, и найдется яростно ностальгирующий по советскому детству олигарх, которому действительно «некуда девать деньги». Но и то, чтобы купить эту елочную игрушку, ему надо будет очень сильно выпить.

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Этот лимон продают за миллион.Фото: avito.ru

Новая жизнь старых складов

Вы, конечно, знаете главный символ поселка Железнодорожный – фахверковые склады. В последние лет двадцать они непрерывно разрушались, и все ждали, что вот-вот их попросту снесут, и от символа останутся только рожки да ножки. Но, к счастью, история получила иное продолжение. В областном правительстве заявили, что в рамках работ по капремонту в Железнодорожном, уже приступили к восстановлению складов.

Увы, сделать все в первозданном виде не получится – износ одного из складов составляет 90 процентов. Однако обещают восстановить максимально близко к оригиналу.

- Старая кирпичная кладка будет демонтирована до уровня первого этажа, а затем восстановлена в первозданном виде с устройством новой фахверковой конструкции стен, стропильной системы и кровельного покрытия из керамической черепицы. Будут сохранены такие важные элементы, как этажные выступы и гусек, - отметили в областном правительстве.

И пообещали, что работы завершатся уже в апреле.

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Радостная новость: фахверковые склады восстановят.Фото: Правительство Калининградской области

Казаков все больше

Недавно мы писали о том, что погранслужба формирует добровольные дружины для охраны границы. А теперь вот стало ясно, кто в основном туда записывается. Да, вы угадали – балтийские казаки. Возможно, благодаря этому Калининградская область стала лидером Северо-Западного федерального округа по развитию казачества.

- Регион в числе лидеров Северо-Западного округа по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, - цитирует издание «Клопс.Ru» первого вице-премьера калининградского правительства Алексея Родина. - В 2019 году казаки выполнили все взятые на себя обязательства по охране общественного порядка, получили высокую оценку со стороны жителей региона и сотрудников правоохранительных органов.

Всегда считал, что естественные земли казаков – это долины великих русских рек – Дона, Кубани, Яика… Но, видимо, ошибался. Балтийских казаков скоро будет больше, чем донских и кубанских вместе взятых.