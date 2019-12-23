Стадион «Калининград» перешел в собственность области

Накануне стадион «Калининград» официально перешел в государственную собственность Калининградской области. Акт приема-передачи федерального имущества в собственность региона был утвержден Территориальным управлением Росимущества Калининградской области.

- В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации это должно было произойти в срок до 1 января 2020 года. Но у нас получилось организовать работу быстрее, поэтому с сегодняшнего дня мы полноправные хозяева стадиона, – сообщила заместитель председателя правительства – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

По оценкам экспертов, а также опираясь на существующий опыт эксплуатации стадиона, содержание спортивного объекта будет составлять около 250 млн. рублей в год. На уборку и охрану спортивного объекта из бюджета около 47 миллионов рублей. Большую часть затрат покроет софинансирование со стороны федерального бюджета в 2020 году.

Сейчас стадион «Калининград» является домашней ареной команды «Балтика». Кроме того, там работают секции по акробатическому рок-н-роллу, стрельбе из лука, гребному и велосипедному спорту, спортивная школа самбо и дзюдо, детская футбольная школа «Дети Балтики».

На этой неделе на стадионе открылся зал славы регионального спорта. Экспозиция проявилась в одном из холлов зоны гостеприимства сектора «B». На старте проекта удалось собрать около 200 экспонатов разной эпохи. Среди них - медаль чемпиона страны по футболу, которую музею на хранение передал единственный калининградский экс-игрок сборной СССР Юрий Васенин. Экипировка трижды чемпионки мира по стрельбе из лука Натальи Авдеевой и триумфатора вторых Европейских игр в дисциплине «уличный баскетбол» Станислава Шарова, майка футболиста сборной России Дениса Черышева, в которой он побеждал команду Казахстана на стадионе «Калининград», мяч калининградского чемпионата Европы по регби среди юниоров 2019 года, модель уникального спортивного пространства «МОСТ». Планируется, что музей начнет полноценно работать уже с первых месяцев 2020 года.

Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» директор спортивной арены Анна Мусевич, в уходящем году на стадионе побывали больше 200 тысяч человек. Свой следующий матч «Балтика» проведет на домашнем стадионе в марте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Названы лучшие спортсмены года

Церемония чествования ведущих атлетов, тренеров, глав спортивных организаций и меценатов прошла на стадионе «Калининград». Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта стал двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев – подопечному Владимира Хромова, Давида Кадилова и Гоги Когуашвили накануне присвоили высшее отраслевое звание «Заслуженный мастер спорта России». Звания лучшей спортсменки по олимпийским видам спорта удостоена медалистка чемпионата Европы и Всемирных игр военнослужащих Анна Егорова, а в неолимпийском блоке десятый год подряд первенствовала трижды чемпионка мира по стрельбе из лука Наталья Авдеева.