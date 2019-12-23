Какая помощь необходима калининградскому производителю колбасы

Мясоперерабатывающую отрасль Калининградской области по-прежнему лихорадит. Местным предприятиям не хватает сырья и оборотных средств, а мерами господдержки, которые появились в 2019 году, воспользоваться могут далеко не все переработчики. Одновременно федеральные агропромышленные холдинги вытесняют калининградцев с полок торговых сетей. «Перспективы простые - либо переводить производство в другие регионы, либо закрыться через пару лет», - мрачно шутили бизнесмены на круглом столе, организованном «Комсомольской правдой» в Калининграде».

СЫРЬЯ МЕНЬШЕ - ЦЕНЫ ВЫШЕ

Об острой проблеме в отрасли, в первую очередь - дефиците местной свинины, мясопереработчики заявляли еще в мае. А в августе на одном из крупнейших свиноводческих предприятий региона - «Прибалтийской мясной компании три» выявили очаг африканской чумы свиней. Предприятие попало под карантин. Сырья для переработчиков стало еще меньше, и в Калининградской области оно сразу стало дороже, чем в остальных регионах страны.

«Правдинское Свино Производство» постепенно восстанавливается после режима АЧС и предлагает зачастую невыгодные для местных переработчиков цены», считают члены региональной Ассоциации мясопереработчиков:

- Для удержания приемлемых цен приходится привозить сырье из России или импортировать свинину из Южной Америки. Складывается парадоксальная ситуация, когда «живая свинка» в России стоит на 7-8 рублей дешевле, чем у нашего основного производителя, в то же время сами правдинцы продают часть выращенной свинины на остальную часть России, и получается - дешевле, при этом дополнительно тратясь на ее транспортировку. Мы с удовольствием брали бы местное мясо, но оно стоит дороже!

(Представители «Правдинского Свино Производства» не ответили на приглашение участвовать в круглом столе. - Ред.).

Арифметика по сырью действительно оставляет желать лучшего, говорит и. о. генерального директора завода «Калининградский деликатес» Игорь Ли.

- Доставка сырья из России в Калининград - это дополнительно 5 рублей на килограмм. Производим из этого сырья готовую продукцию и отправляем в Россию - еще добавляем рублей семь. Одно дело - работать с охлажденным мясом, другое - на заморозке. Мы бы с радостью работали на охлажденном сырье, но не можем получить местное сырье, - говорит Ли.

Вторая, не менее острая проблема, - нехватка оборотных средств, отмечают мясопереработчики. В этом году региональные власти включили мясопереработку в программы господдержки, однако не все предприятия могут ими воспользоваться - не хватает залогов.

- С 2014 года бизнес, чтобы выжить в условиях вспышек АЧС, повышения процентных ставок по банковским кредитам, в условиях санкций и контрсанкций, вложил десятки миллионов рублей в модернизацию производственных мощностей. Предприятия закредитованы, нам просто больше нечего заложить, - объявил руководитель Ассоциации мясоперерабочиков Евгений Тиваненков. - Нам нужен механизм закупочного факторинга, гарантии правительства, которые бы создали производителям свинины гарантированный сбыт, а у нас был бы гарантированный выпуск готовой мясной продукции.

Замминистра сельского хозяйства Калининградской области Сергей Бусуркин признал, что сейчас в России нет целевых программ поддержки мясопереработки.

- Есть ряд программ по линии Фонда поддержки предпринимательства, мы в свой бюджет внесли статью на поддержку «коротких» кредитов для переработчиков, некоторые из вас ими пользуются, - сказал Бусуркин. Однако признал, что существует проблема с залоговой базой и сырьем.

ДАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СЕТЕЙ

Калининградские мясопереработчики находятся под давлением не только дефицита сырья и отсутствия «оборотки». С 2016 года в область стали активно заходить крупные федеральные производители, в основном - вертикально интегрированные холдинги. Они работают на собственном сырье, получают господдержку как сельхозпереработчики, имеют доступ к дешевым кредитам. Конкурировать с ними сложно по всем направлениям, отмечают бизнесмены.

- Мы анклав, у нас две границы. Чтобы вывезти нашу продукцию, нужен протокол испытания АЧС, это плюс два дня. Например, есть колбаса в натуральной оболочке, срок реализации - 21 день. Пять дней уходит на доставку. Ладно, если колбаса сырокопченая, а если с коротким сроком годности? - привел пример руководитель «Калининградского деликатеса» Игорь Ли. - У российских производителей нет таких проблем, им не нужно доказывать происхождение товара! Затаможивание готовой продукции для вывоза на территорию России также замораживает оборотные средства калининградских предприятий.

Конкурировать местным производителям приходится и за места в торговых сетях, которые, как считают мясопроизводители, все больше отдают предпочтение российским компаниям: «У них более привилегированное положение», - заявил совладелец комбината «Советский» Михаил Селиверстов.

- Например, продукция Великолукского мясокомбината приходит на ваш распределительный центр [торговой сети СПАР-Калининград]. Мы же развозим нашу продукцию по магазинам самостоятельно и сами забираем возврат. Хотя вы нас год уже обещаете перевести на РЦ. Разве это равные условия?

Заместитель генерального директора «СПАР-Калининград» Алексей Елаев отрицает, что существует дискриминация местных производителей.

- Основной человек, который что-то решает в нашей сети, - это потребитель. Шесть лет подряд падают доходы, потребитель предпочитает товары подешевле и повкуснее. Так что если чего-то нет, то значит, в условиях свободного рынка это продавать невыгодно. Но в нашей сети много колбасы разных видов, цветов и расцветок. Да, «Коляда» - замечательная колбаса, и ее любит потребитель. Но если завтра появится колбаса с такими же характеристиками, но дешевле, потребитель будет покупать ее.

Однако преобладание российских торговых марок в калининградских магазинах неминуемо приведет к сокращению местной мясопереработки, заявил гендиректор компании «Поречье» Алексей Старовойтов.

- Чем больше зайдет в регион производителей из «большой России», тем больше людей получат зарплаты в Москве, Петербурге, а мы будем вынуждены и дальше сокращать сотрудников, - констатировал Старовойтов.

ПАТРИОТИЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Калининградским мясопереработчикам нужна помощь, чтобы стать более заметными на прилавках магазинах, уверен председатель СПК «Коляда» Павел Цымбалий:

- Чтобы потребитель видел, где калининградская продукция, а где российская. Есть же гордость какая-то… Ведь средства от нашей продукции, проданной в Калининградской области, в виде налогов возвращаются в областной бюджет, - Цибалий уверен, что можно воспитать патриотичного покупателя, который оценит и вкус колбасы из мяса и цены своего, калининградского производителя.

Сейчас в регионе готовится к реализации проект «Сделано в Калининграде», местным производителям необходимо искать пути на полки в торговых сетях в российских городах, например, при помощи представительства Калининградской области, отметил директор Фонда поддержки предпринимательства Кирилл Лило.

- Мы готовы помочь вам. Да, сети трудно заставить брать больше вашей продукции, это частный бизнес. Но можно создать бренд местного производителя и максимально его раскрутить. Правильно было сказано - решение принимает потребитель. И если он примет это решение, тогда и сети будут заинтересованы в вашей продукции, - сказал Кирилл Лило.

- И все же мы благодарны за те первые шаги, которые сделаны для поддержки местного мясопереработчика. Теперь необходимо двигаться дальше, - резюмировал руководитель ассоциации мясопереработчиков Евгений Тиваненков. - Закупочный факторинг, гарантийные обязательства правительства - это то, что мы желаем себе в Новом году! Со своей стороны постараемся сохранить производства и специалистов, обеспечить качественный продукт с гордым названием «Сделано в Калининграде».