Что изменилось в Калининграде в 2019-м: мнение городских активистов

В уходящем 2019 году калининградцы были невероятно активны и главной победой считают сохранение двухъярусного моста. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала социолог, представительница инициативной группы "Право на город" Анна Алимпиева.

Алимпиева: Требуйте от городских властей, чтобы город становился лучше 00:00 00:00

- Двухъярусный мост - это однозначно результат влияния горожан. На слушаниях в Музее Мирового океана зал был заполнен, люди стояли, - вспоминает Алимпиева.

Так, в этом году чиновники официально пожалели о многолетнем уничтожении городского трамвая, а губернатор даже заявил о развитии экологичного транспорта.

- Мы много лет за что-то бьемся, что-то пишем. И вот бывший мэр покаялся, такая как бы кающаяся Магдалина вспоминается. Сказывается накопительный эффект, - говорит городская активистка.

А вот диалог по сохранению зеленых зон, по мнению Алимпиевой, прервался, хотя именно в этом году в городе наконец-то заработал отдел озеленения.

- Долго искали специалиста, первого апреля господин Петренко вступил в должность. Уже девять месяцев и… ничего не родилось. На самом деле стало хуже. Диалог прервался. Ни одной встречи! А сопровождается это все хейтерским посылом через соцсети, руководитель отдела позволяет себе троллить горожан. Ничего хорошего нет, когда общественность выставляют в виде страшилки. Тем временем, на ул. Комсомольской после ремонта - масса порубленных корней и других косяков. Это карательное благоустройство, - говорит активистка.

В апреле этого года в мэрии назначили «главного по велодорожкам» Калининграда. Ответственным стал 35-летний Антон Мальцев из Томска. Он встретился с велоактивистами, протестировал имеющуюся инфраструктуру и нарисовали карту, где в Калининграде необходимы велодорожки. Но шансы на реализацию, похоже, туманны.

- Антон Мальцев, насколько мне известно, на этой позиции уже не работает, - рассказала в эфире Анна Алимпиева. - Ушел ли он вместе с велодорожками - мы не знаем. Вообще не похоже на то, чтобы администрация или региональное правительство были ориентированы на развитие как пешеходной, так и велоинфраструктуры. Нет стратегии и системного подхода: тут кусочек велодорожки, там несколько деревьев посадили...

Зато в этом году в мэрии учли идею активистов создать информационный центр. Он появится на базе библиотеки имени Чехова. Центр должен стать коммуникационной площадкой, а руководителем назначен писатель и культуролог Александр Попадин. Кроме того, в Калининграде за год прошло несколько фестивалей и воркшопов, результатами которых стали проекты по улучшениям в парках Теодора Кроне и Каштановом (за башней Врангеля).

- Это все копеечные, почти бесплатные формы для поиска классных решений. Да, есть федеральный проект по формированию комфортной городской среды, в нем много денег, но мнение горожан очень плохо учитывается. А мы призываем калининградцев доверять себе, не стесняться и требовать от властей, чтобы город становился лучше, комфортнее и экологичнее, - говорит Алимпиева.

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