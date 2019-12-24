Экстремал из Зеленоградска выжил, проведя ночь под снегом в 22-градусный мороз

Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию и выживанию в ледяной воде, вновь удивил. Он провел самую длинную ночь в году с 22 на 23 декабря в деревянном саркофаге под слоем снега.

Захоронение (а именно этим термином оперирует Олег) прошло на льду лесного озера в 300 км от Тюмени при температуре -22 градуса. Саркофаг должны были присыпать 1,5-метровым слоем снега, но, как говорит Олег, его помощники схалтурили и закопали неглубоко. Так что получилось, что ящик стоял на льду, но этого было еще холоднее.

Под снегом Олег Резанов провел 12 часов 52 минуты.

- Это было жестко! Повторять точно не буду. Я жив! Было безумно холодно. Я не мог пошевелиться. Согнулся, насколько это было возможно в ящике. Поэтому я был не в состоянии даже провести прямой эфир, хотя телефон и аккумулятор с собой взял, - рассказал «Комсомолке» Олег.

По его словам стенки деревянного ящика просто «обжигали холодом».

- Мне так и не удалось до конца настроиться и уйти в медитацию, как планировалось. Я периодически проваливался в странное состояние: это был не сон, поскольку все проходило без каких-то ощущений или образов. Мне оставалось согреваться дыханием и сокращением мышц – эту технику я долго отрабатывал. Как оказалось, не зря, - рассказывает Олег.

Экстремал признается, что ночь, проведенная в деревянном саркофаге на морозе, показалась ему бесконечной. Он не понимал, сколько времени прошло и как долго ему еще лежать, дожидаясь утра. Поэтому он был очень рад, когда услышал, что его начали откапывать.

- Задача у меня была одна – сосредоточиться на моменте и справиться с холодом. Я не думал о том, что будет дальше, - говорит Олег. – Когда меня откопали, я сам встал и дошел до теплого помещения. Выпил коньяка, потому что мышцы свело, и я не мог расслабиться.

Вы спросите – а зачем все это? Объяснение у Олега есть.

- Я изучаю возможности человека и ищу ответ на вопрос: «Кто такой человек и на что он способен?». Знаю, что мы наделены способностями и их нужно раскрыть. Это путь долгий, опасный и непростой.

Кстати, в социальных сетях отважный шаг Резанова бойко комментируют, причем большинство отзывов – негативные. Его оскорбляют, обвиняют в глупости и советуют заняться чем-нибудь полезным.

- Я на оскорбления не реагирую, и они остаются без ответа. Стало быть, люди сами себе портят карму. Я же понимаю, что всем не угодить. Я делаю это для тех, кому интересно, - рассуждает экстремал.

Интересно, что после эксперимента с захоронением, Олег наметил еще несколько испытаний своего организма. Например, "вморозиться" в лед в Якутии при температуре -50 градусов. И даже лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска. Прозвище - Повелитель холода. На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей.

После прыжка с парашютом в Якутии при -29 градусах принял решение о завершении карьеры рекордсмена, но от испытаний и походов отказываться не спешит.