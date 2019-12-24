В Калининграде осудили исламистов, планировавших взорвать парикмахерскую и убить сотрудника ФСБ

В Калининграде вынесен приговор двух гражданам одной из республик Средней Азии по целому ряду «террористических статей». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Один из осужденных - 29-летний азиат, еще в 2016 году, находясь в Калининградской области, склонил своего 19-летнего соотечественника отправиться на войну в Сирии. 19-летний мужчина позже действительно прибыл в Сирию, где вступил в террористическую организацию «Джамаат Таухид ва Джихад» (запрещена решением суда на территории Российской Федерации).

29-летнего вербовщика, а также его старшего 34-летнего «товарища» задержали в мае 2018 года сотрудники ФСБ, Им предъявили обвинения и отправили в СИЗО.

Находясь в следственном изоляторе, младший из исламистов решил уничтожить улики, свидетелей, а также убить оперативного сотрудника ФСБ. Он познакомился с одним из последственных, и предложил после освобождения взорвать парикмахерскую, где работали свидетели обвинения, а также подорвать автомобиль сотрудника ФСБ.

«Реализовать свой умысел мужчине не удалось, поскольку потенциальный соучастник преступления сообщил о его намерении в правоохранительные органы», - отметили в пресс-службе СК.

Суд приговорил 29-летнего исламиста к 12-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его 34-летний подельник признан виновным в финансировании терроризма и получил 6 лет общего режима.