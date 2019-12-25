«Ростелеком» наградил в Калининграде победителей новогоднего марафона подарков

Акция «Новогодний марафон подарков от «Ростелекома» проходила с 7 по 13 декабря на одной из калининградских радиостанций. Условия были простыми. Ежедневно ведущий в прямом эфире задавал вопросы о различных услугах и продуктах «Ростелекома», таких как «Умный дом», «Видеонаблюдение», мобильная связь и выгодное пакетное предложении «Для всего». Слушатели, которые дозвонились первыми и дали правильный ответ, получили от компании подарки - онлайн-видеокамеру, сим-карту с полугодовым бесплатным обслуживанием и Wi-Fi-роутер.

Одной из тех, кто победил в праздничном конкурсе, стала Анастасия Фесенко. Она призналась, что очень любит все, что связано с новыми технологиями, которые значительно упрощают жизнь.

- У нас дома уже есть умная мультиварка. Я управляю ей удаленно через приложение в смартфоне, прихожу домой с работы, а ужин уже готов, - рассказала Анастасия. - Теперь к ней прибавилась и онлайн-видеокамера, с помощью которой мы всегда сможем посмотреть, что происходит в квартире во время нашего отсутствия. Спасибо компании «Ростелеком» за такой предновогодний подарок!

- Мы очень надеемся, что те устройства, которые мы вручили победителям, сделают их жизнь проще и удобнее, - отметила Наталья Маер, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом. - Стратегия нашей компании заключается в том, чтобы быть цифровым партнером для населения, бизнеса и государства, и мы каждый день работаем над тем, чтобы совершенствовать уже имеющиеся услуги и выводить на рынок новые актуальные продукты.

Несмотря на завершение марафона, подарки от «Ростелекома» вовсе не закончились. Компания представляет новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ. Акция действует до 31 января 2020 года, а принять в ней участие могут как действующие, так и новые абоненты. После окончания бесплатного месяца стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.