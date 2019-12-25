Подарок к Новому году: 65 лет назад в Калининград прибыли первые трамваи из ГДР

Сегодня в это верится с трудом. Тем не менее – факт: когда-то трамвай у нас был в почете. Запущенный 7 ноября 1946-го, он сразу стал общественным транспортом № 1, взяв на себя основную массу пассажиров.

Первые трамваи достались нам в наследство от Кёнигсберга. И большинство работников трамвайного треста – 494 из 552 – поначалу приходилось на немцев. В войну все трамвайное хозяйство сильно пострадало. Пути порой приходилось строить заново. А реанимируя вагоны, из-за нехватки запчастей крутились как голь, что на выдумку хитра. По нынешним меркам те трамваи – аварийный транспорт, который нельзя выпускать на линию. Но тогда на многое закрывали глаза. Например, выбитые стекла заменяли, чем придется, или же вовсе оставляли как есть. Особенно «комфортно» в таких вагонах было, конечно, зимой…

А это - тот самый - первый! - трамвайный поезд нового образца. Фото сделано в декабре 1954-го.Фото: Архив автора

Чудо техники с подогревом

Меж тем мало-помалу калининградский трамвай все тверже вставал на ноги. Так, в 1953-м на ходу было уже 129 вагонов (51 процент от довоенного парка), а общая протяженность маршрутов превысила 90 километров (более 80 процентов от сети Кёнигсберга).

Однако тогда же стало ясно: латать и дальше кёнигсбергские «Штайнфурты» – овчинка выделки не стоит. Нужны новые трамваи. Но где их взять? Ведь в СССР не выпускались трамвайные вагоны для узкой колеи.

Так и получилось, что одних «немцев» в бывшем Кёнигсберге сменили другие. На смену еще восточнопрусским «старикам» пришли новенькие трамваи из Германии, только уже социалистической – советское правительство приняло решение о закупке узкоколейных трамваев в Германской Демократической Республике.

25 декабря 1954-го в Калининград прибыли первые новички – один моторный вагон марки Т-54 и три прицепных В-54, изготовленных на заводе «Гота». Как писала в те дни местная пресса, «замечательный подарок к Новому году получили калининградцы». Трамваи из ГДР, дескать, и красивы, и удобны. Особо подчеркивалось, что в вагонах есть отопление – «под сиденьями установлены электрические печи обогрева».

На протяжении десятилетий в Калининграде трамвай был главным видом общественного транспорта.Фото: Архив автора

Последний из немецких «могикан»

С тех первенцев и началась модернизация трамвайного парка. А давно выработавшие свой ресурс «кёнигсбержцы» один за другим уходили в небытие. Последнего из них списали в сентябре 1960-го. Из ГДР же к нам потом еще не раз поступали трамваи. Так что к 1970-му в Калининграде в общей сложности было уже 213 «немцев». Они безраздельно царили до октября 1971-го, когда город получил первые более совершенные вагоны из Чехословакии. И теперь в небытие стали быстро уходить уже «представители» ГДР.

Многим тогдашние трамваи нравятся больше, чем нынешние. Да, они не такие быстрые, вместительные, комфортабельные. Но зато – более стильные. В тех архаичных, далеких от современной трамвайной моды вагончиках был особый шарм, присущий многому из того, что увидело свет в 1950-х – 1960-х.

К слову, один из них долго держался. Прицепной В-54 родом из ГДР много лет стоял на задах трамвайного депо МКП «Калининград-ГорТранс». А уцелел он благодаря тому, что был превращен в склад запчастей для более молодых «коллег». Кто-то, увидев это ретро, начинал мечтать: вот бы отреставрировать трамвай-ветеран, превратив в музей на колесах. Однако состояние его было уже таким, что пришлось бы по сути новый вагон делать. При этом денег у трамвайщиков не хватало даже на самое необходимое.

Так, в общем, однажды самый старый трамвай и сдали в металлолом…

Трамвай в Советске.Фото: Архив автора

КСТАТИ

В 1954-м, когда начиналась «трамвайная революция» в Калининграде, многие еще верили, что и в Советске будет восстановлено движение «городского поезда». Этот город и тогда уже был развитым промышленным центром области, быстро росло его население. Но по-прежнему «узким местом» оставался городской транспорт. Автобусный парк не справлялся с пассажиропотоком.

При этом по бывшему Тильзиту проходила неплохо сохранившаяся немецкая трамвайная линия. Вот местные энтузиасты и предлагали властям: давайте восстановим трамвай. Мол, здания депо и мастерских тоже уцелели. Средств на их ремонт и приведение в порядок старой линии понадобится не так много. К тому же помощь могли бы оказать предприятия и жители.

Увы, идея осталась идеей. И ныне о трамвайном прошлом этого города напоминает лишь трамвай-памятник, установленный не так давно в центре Советска.