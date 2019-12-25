Куклы из сказок Андерсена, Деды Морозы родом из СССР: в Калининграде открылась выставка уникальных игрушек

В Музее янтаря открылась выставка «Рождество для куклы» из частной коллекции москвички Надежды Спириной. Одну витрину заняли Деды Морозы, Снегурочки, ватные человечки для украшения ёлки, сами ёлочки, а также советские куклы.

Фигурки Дедов Морозов Надежда, известная своей коллекцией старинных кукол, начала собирать, можно сказать, случайно.

- У меня в коллекции кукол начали появляться Снегурочки. Они довольно редко встречаются. А ведь они прекрасно сделанные, расписанные вручную – просто красота! Настоящие новогодние куколки! Постепенно собралась новогодняя экспозиция, но в ней не хватало Дедов Морозов. И я пустила в дом мужчин, начав собирать и их, - рассказывает Надежда.

Большинство из них созданы в СССР в 1950–1960 годы. Материалы, из которых изготавливались игрушки в те годы, – папье-маше, прессованные опилки, а позже это колкий пластик.

Самая старая из новогодних фигурок, которые представлены в Музее янтаря – довоенная девочка с муфтой. Она небольшая, сделана из ваты, ее вы сразу распознаете.

Первого Деда Мороза удалось найти на слете коллекционеров в Киеве. Потом, еще и еще.

Есть на выставке и старинные фотографии, одна из которых сделала в XIX веке в фотоателье в Кёнигсберге.Фото: Александр КАТЕРУША

7 лет поисков принесли собрание фигурок бородатых волшебников.

- У меня нет игрушек схематичных. Важна эмоция на лице, настроение. Смотришь на Деда Мороза и понимаешь, что он как живой, будто заговорит сейчас с тобой или подарок вручит, - улыбается Надежда.

На выставке экспонируются 19 немецких и 3 французские старинные куклы (1890–1915).

В одной из витрин представлены сюжеты с участием кукол, связанные с Рождеством и Новым годом. Например, посетители увидят персонажей из сказки Андерсена «Снежная Королева» Кая и Герду.

Есть на выставке и старинные фотографии, одна из которых сделала в XIX веке в фотоателье в Кёнигсберге. На снимке девочка держит куклу редкую на сегодняшний день и очень ценную. Это изделие немецкой фабрики «Кестнер» (Kestner) из Тюрингии. Такие куклы выпускались в 1870–1880 годы.

- Фарфор мне кажется безжизненным. Хотя фарфоровые статуэтки красивы и украшают интерьер. Куклы – другое дело. Над росписью лиц трудились отличные художники. У каждой куклы существует своя история. Если кукле 120 лет, то она пережила две войны, несколько семей, множество путешествий и испытаний, – рассказывает коллекционер.

Больше фотографий смотрите в нашей галерее!