Федор Конюхов: «Когда Королев умер, Гагарин собирался высадиться на Марсе»!

Федор Конюхов приезжал в Калининград, чтобы открыть выставку картин в Музее Мирового океана. Да, да, мореплаватель еще и рисует. На творческой встрече, впрочем, он говорил не только о живописи.

Про людей в стране

- Мы с Артуром Чилингаровым (ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики - Ред.) с 1997 года бьемся за батискаф. У нас все технологии есть по батискафу! Все есть: конструкторы, титан, кузницы, мастера. А мы не построили! Почему? У нас нет патриотов и ощущения, что именно мы должны сделать! Австралийцы взяли, в сарае построили и погрузились! У нас такие заводы! Но самолюбия нет. Мы должны быть в Марианской впадине, а то нас китайцы уже обогнали.

Измерить глубину Марианской впадины в 1957 году с помощью судна «Витязь» мы сумели. А погрузиться туда – тут мы отдали приоритет другим. Потому что нет у нас ребят таких, как Королев был для космоса. Королев и Гагарин ушли, и космос у нас упал. А были бы они – мы бы высадились на Луне и на Марсе. Королев когда умер, Гагарин подхватил идею и он готовился высадиться на Марс. Но потом и с ним случилось то, что случилось. И все! Больше нету людей.

На творческой встрече речь шла не только о картинах и путешествиях.Фото: Александр КАТЕРУША

Про парусники

- «Крузенштерн» и «Седов» это хорошо. Но это уже вчерашний день. Надо строить другие парусники, которые должны идти со скоростью военных кораблей. Военный крейсер идет со скоростью 35-38 узлов. Как же курсант потом пойдет на корабль, когда он идет на «Крузенштерне» 9 узлов? Надо, чтобы и парусники на высокой скорости шли. Как французы сейчас делают? Мне обидно! Они за 40 дней идут вокруг света под парусом: 42-45 узлов без остановки день и ночь, и через ураган проходят! Вот России к чему надо стремиться! Калининград – морской город, от вас должно это исходить.

Про путешествие к Антарктиде

- Я ходил к Южному полюсу в 1995 году на своей яхте «Алые паруса». Было 175 лет с момента открытия Антарктиды. К походу мы готовились 6 лет. И было условие – австралийцы и англичане выставили такой приз – кто обойдет вокруг Антарктиды в одиночку получит не кубок или деньги, а его именем назовут сектор Антарктиды. И борьба началась!

Я шел третьим, впереди шли француз и англичанин. Когда мы вышли на 50-й градус, это было в Тихом океане, во француза кусок льда попадает, он разбирает корпус и уходит! И выдвигается на нас айсберг длиной 200 км. Движется так, что выдавливает нас на 40-й градус. Если идти на айсберг, огибать его надо по всем правилам с севера, значит выйдешь за 40-й градус, что нарушит условия гонки. Англичанин выходит! И я остаюсь один. За нами по датчикам следят. А до айсберга еще далековато… Я рискнул огибать айсберг с юга. А за ним такой шлейф идет: куски льда плавают размером с гаражи, с сараи, с дома! Мне борт погнуло в одном месте. Но я прошел этот путь на сбавленной скорости! Так, сектор в Антарктиде мы забрали. Мне приятно, что сектор в Антарктиде назван моим именем.

Картина Федора Конюхова.Фото: Александр КАТЕРУША

Про потепление и китов

- Во время моего первого плавания к Антарктиде в 1991 году, я встретил четыре айсберга. А в 2009 году я шел в своем пятом плавании и каждый день встречал по четыре-восемь айсбергов. Антарктида тает на глазах, айсбергов стало много. И стало очень мало китов, касаток. Я раньше к мысу Горн шел, и всегда были касатки. А сейчас я шел туда шестой раз и не увидел ни одной касатки! Очень мало видел альбатросов. Раньше они, бывало, летят один за одним. А сейчас очень редко. Я его жду, жду. Но нет! За последние 30 лет мы вон что натворили.

Я не могу смотреть равнодушно на то, когда китов уничтожают. Все хотят слышать от меня, какие дельфинчики и киты красивые. А то что мы держим китовую тюрьму, об этом никто не говорит.

Про мусор

- Опреснитель, который стоит у меня на лодке, за счет насоса прокачивает воду через фильтры. Моряки знают – соль в одну сторону уходит, чистая вода со всеми минералами остается. За час я 30 литров накачивал. Когда я ходил к мысу Горн в 2003 году, даже в 2005 году, я фильтры менял раз в месяц и туда забивался в основном планктон и немножко пластика. Сейчас когда я шел, планктона почти нет, все – микропластик, маленькие кусочки, хлопья. Вот вам результат. Я уж не говорю о мусорных островах больших… Но вся вода сейчас в микропластике. Вот как получается – океан велик, но и нас много. Надо беречь природу...

Про плавание в Атлантике

- Океан велик и в то же время для меня он мал. За одну жизнь я прошел шесть кругосветок, облетел на воздушном шаре вокруг света, у меня пересечение Атлантического океана 17 раз, Тихого и Индийского по несколько раз. 12 лет держался мой рекорд по переходу через Атлантический океан на весельной лодке «Уралаз». Это был 2001 год, я прошел океан за 46 дней. До этого прошел француз за 58 дней. Так перед моим плаванием все смеялись. Говорили: «Ему 28 лет, тебе 50 лет. Куда ты, старичок, собрался? Он красивый накаченный парень в хорошей форме». Я понял, что мышцы мне качать бесполезно. Но готовится начал. Англичане делали мне самую лучшую лодку и сказали, что готова будет через два года. У меня было два года на подготовку к плаванию. Я пошел на яхте и 15 раз пересек Атлантический океан: в одиночку и с командой! Я изучил течения. Тут-то я француза и накрыл. Он греб напрямую, а я переходил с одного течения на другое. 46 дней плыл.

Но через 12 лет мой друг англичанин этот рекорд побил и прошел за 40 дней. Но и его рекорд побили – человек из Нидерландов прошел Атлантический океан на весельной лодке за 30 дней.

Графика Федора Конюхова.Фото: Александр КАТЕРУША

О рекордах

- Когда мне говорят: «Я хочу через три года пойти в кругосветное плавание», у меня сразу мыль: «А почему через три года!? Надо сейчас идти!». Мы должны находиться в океане и забрать все рекорды.

В мире существует девять мировых рекордов и все они у французов. Я думаю, Россия способна построить яхту и забрать эти рекорды, чтобы они были у нас в стране.

Я сам – обладатель 25 мировых рекордов. Впереди меня всегда шел американец, мой друг Стив Фоссетт. Он погиб и мне стало скучно на этой планете. Он задавал ритм, рекордов у него было в два раза больше.

У меня рекорды в разных категориях: воздушный шар, яхты, весельные лодки, собачьи упряжки. Да, мы же с эскимосом через Гренландию прошли за 16 дней, а датчане за 19 дней. Пересечение Гренландии на собаках сейчас за Россией. Так что надо больше романтики!

Про обсерваторию

- Я в своей деревне строю обсерваторию. Думаю в 2021 год закончить. А в 2024 году американцы хотят высадиться снова на Луну. А наши переносят на 2026-2028 год! Так вот, я хочу наблюдать, как они будут высаживаться. И в Калининграде надо обсерваторию сделать.

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