Как «Комсомолка» исполняла самые заветные желания калининградцев

Примерно за месяц до нового года мы объявили беспрецедентную волшебную акцию «Напишите письмо Деду Морозу и получите подарок!». Нам писали дети и взрослые, просили у дедушки самое разное - от автомобилей и путевок в теплые страны до самых необходимых и полезных вещей. Увы, исполнить все желания, а их было почти две сотни, не получилось (а как хотелось!), но некоторые сокровенные мечты мы вместе с Дедом Морозом и нашими спонсорами исполнили. Например, Анна Емельянова, хозяйка салона красоты «Велюр» пожелала, чтобы об ее салоне узнали, как можно больше калининградцев. И мы с удовольствием подарили Анне сертификат на рекламу в нашем издании. А о других подарках расскажем ниже.

Мы подарили каждому ученику 4 класса по замечательной книге со сказкамиФото: Иван МАРКОВ

Галя Ивочкина учится в 4-м классе школы поселка Новоколхозное Неманского района. «Хочу сделать приятное своим одноклассникам. Класс у нас не большой всего 14 детей - семь девочек и семь мальчиков. И многие дети из многодетных и малообеспеченных семей. И многие мои одноклассники любят читать. И я бы хотела чтобы Дедушка Мороз подарил нам по книге со сказками», - написала Галя. Конечно, Дедушка откликнулся! Мы подарили каждому ученику 4 класса по замечательной книге и еще несколько томов привезли в подарок всему классу. Спасибо за это хотим сказать нашим друзьям из библиотеки имени Чехова.

Дмитрий Васильев получил в подарок от «КП» новую тростьФото: Александр КАТЕРУША

Прошлой зимой незрячий калининградец Дмитрий Васильев попал в неприятность – провалился в открытый колодец на улице Генерала Озерова. Повредил ногу. Говорит, удержался только благодаря трости. Правда, после этого трость, и без того старая, поломалась.

«Комсомолка» подарила Дмитрию новую трость. С ней вы его можете увидеть, например, на улице Озерова, где он уже год учится обработке янтаря. Получается у него здорово. Работы Дмитрия даже показывают на выставках.

6-летний Ярослав встретил Дедушку Мороза в костюме снеговикаФото: Александр КАТЕРУША

А вот 6-летний Ярослав мечтал встретиться с Дедом Морозом. И в этом мы ему помогли. Добрый волшебник накануне Нового года пришел в гости к мальчику.

Ярик встретил Дедушку Мороза в костюме снеговика. Видно, что он долго готовился и ждал этого вечера. Как оказалось, не зря! Дед Мороз не только поиграл с Ярославом, его мамой и бабушкой, но и вручил мальчику подарок.

- Это самый счастливый день в моей жизни! – Ярик прыгал от радости вокруг украшенной елки.

- Спасибо «Комсомольской правде» за такой подарок, - сказала мама мальчика Мария Потолочихина. – Всех с Новым годом!

Мешок корма получил от «КП» приют из поселка СлавянскоеФото: Иван МАРКОВ

Сразу несколько читателей «Комсомолки» подарок заказали не для себя, а для бездомных собак, отловленных с городских улиц. Скромный подарок от нас получил приют из поселка Славянское. Такой мешок корма 200 с лишним питомцев приюта съедают меньше, чем за день, так что призываем помогать четвероногим, а еще лучше – помогать их пристраивать. Так и голодных ртов меньше будет, и карму себе почистите.

16-летний Ваня не ожидал получить в подарок электрогитаруФото: Александр КАТЕРУША

Калининградка Светлана Гридасова, наша подписчица, попросила на Новый год электрогитару для сына Вани. 16-летний парень недавно перенес черепно-мозговую травму, долго лежал в больнице и очень замкнулся.

Магазин музыкальных инструментов «Музыкальная планета» осуществил мечту Ивана.

- Вы настоящие волшебники! Это просто чудо! - сказала ребятам из музыкального магазина мама мальчика и поблагодарила «Комсомолку».

Сам Ваня прямо в магазине решил опробовать новый японский инструмент.

- Все было в секрете от меня, я ничего не знал и не ожидал. Я просто счастлив! – говорит Ваня. Музыкой он увлекся этим летом, освоил игру на акустической гитаре. А вот электрогитару держит в руках впервые. Говорит, ощущения потрясающие. Чем не рок звезда?

Надежда выбрала подходящий эскиз для новой татуировкиФото: Иван МАРКОВ

В апреле этого года калининградка Надежда Небесенко сделала операцию, после которой на спине остался шрам. Его девушка решила закрыть татуировкой. Помочь в этом вызвался салон «Molotov Tattoo». Во вторник 24 декабря мастер Сергей Холмогорцев помог выбрать Надежде подходящий эскиз.

Маргарита получила билеты на представление в драмтеатрФото: Александр КАТЕРУША

Пенсионерка Маргарита Голеницкая 5 лет назад переехала в Калининград из Красноярского края. В письме она сообщила, что любит «искусство, общение с людьми», а мечтает «посетить с подругой театр, и была бы признательна дорогому Дедушке Морозу за такую возможность». Выполнить пожелания вызвались наши партнеры из Калининградского областного драматического театра. Маргарита получила в подарок билет на двоих, и 6 января отправится вместе с подругой на праздничный концерт «Накануне Рождества» (6+).

Ульяна мечтала изготавливать слаймы и продавать их в ИнстаграмеФото: Александр КАТЕРУША

Письмо 12-летней калининградки Ульяны Кучерявой оказалось, пожалуй, самым деловым: «Мое желание - изготавливать слаймы и продавать их в Инстаграме. Но, для этого нужны различные материалы, клеи, добавки, красители - одним словом, начальный капитал». На заработанные деньги Ульяна хочет поехать на соревнования по спортивной акробатике в Италию - семья не может себе позволить такую поездку. Приблизить мечту Ульяны к реальности помогли «Знаковые книжные «Буквоед» - компания подарила девочке все, что она попросила у Дедушки Мороза.

11-летний Андрей Дубовик получил в подарок новенький смартфонФото: Михаил ЯНОВСКИЙ

11-летний Андрей Дубовик из «Школы будущего» попросил у Деда Мороза смартфон. «У всех в классе у всех, кроме меня, а у мамы нет возможности купить», - написал он. Мы не могли пройти мимо такой несправедливости. На помощь пришла сеть салонов сотовой связи Tele2, которая передала Андрею новенький Honor 8S. Мы вручили телефон в школе, на глазах у изумленных одноклассников. Учителя, кстати, подтвердили:

- Андрей весь год вел себя хорошо и дорогой подарок заслужил.

О том, что еще калининградцы просили у Деда Мороза, а также некоторые ответы и разъяснения «КП» читайте в субботнем номере 28 декабря.