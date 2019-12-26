Не занесите в дом сибирского паразита: на что обратить внимание при выборе новогодней елки

Стремительно приближается самый любимый праздник года. Надо успеть купить в дом главное – лесную пушистую и колючую красавицу. О том, как правильно выбрать рождественское дерево рассказала ведущий инженер-лесопатолог МУП «Калининградские леса» Нина Васильева.

В тренде пихта

Накануне новогодних праздников открывается масса елочных базаров. Увы, зачастую елка, - а стоимость приличного полутораметрового дерева порядка 1000 рублей, - начинает сыпаться уже на пороге дома. На себе испытано, последние три года покупали ель в шаговой доступности от дома у ребят, которые возят вечнозеленые деревья из Пермского края. Хоть продавцы и божились, что качество отличное, но на первый взгляд приличная елка с боем курантов превращалась в уродливую палку.

Поэтому в самый раз прислушаться к советам специалиста. Ведущий инженер-лесопатолог МБУ «Городские леса» Нина Васильева рассказала, как выбрать нормальную живую елку:

- Стойкость дерева складывается из ряда факторов, например, времени и условий транспортировки. Сразу хочу обратить внимание на пример Европы. Там к Рождеству обычно ставят пихту Фразера. Это дерево родом из Северной Америки, растет в горах, очень пушистое и красивое. Пихта прекрасно стоит и чудесно пахнет. С нее практически не осыпаются иголки. У нас продаются как пихты местного производства, так и завозятся из-за рубежа.

Второе, при покупке спросите карантинный сертификат местного Россельхознадзора. У продавцов легального товара он должен быть. Объясню зачем. Сосны и ели, которые приходят к нам из Ульяновской, Нижегородской областей, Урала и Сибири, могут оказаться из зоны повышенной лесопатологической опасности. Таким образом можно взять дерево с опасными вредителями-паразитами хвойных насаждений. Так, вовремя, ЧМ-2018 по футболу занесли каштановую минирующую моль, вредитель практически съел все калининградские каштаны!

Дешевле искусственная

Что ставить - ель, пихту или сосну - каждый сам делает выбор! Конечно, смотрите на внешний вид. Во что ставить, в песок, емкость с аспирином или просто в распорку, тоже дело вкуса. Но если сосна будет у вас в ведре мокрого песка, есть шанс, что она прорастет, даст корни и затем приживется на воле!

- Конечно, лучше дерево поставить в прохладном месте – на лоджии, в зимнем саду, но у нас на балконе никто не встречает Новый год! Поэтому установка - подальше от батареи. Сосна осыпается меньше, чем ель. По стоимости – дешевле искусственная, она послужит несколько лет. Хотя в Европе от таких елок отказываются – дорога утилизация, объясняет Нина Васильева.

Оптимальный вариант - покупать ель в питомнике. Это тренд последних лет. В нашем регионе хвойные питомники растут как грибы. Здесь можно купить новогоднюю красавицу в кадке. Весной елочку можно посадить у себя во дворе, на даче, так как в теплой квартире она долго не проживет.

- На общественной территории это можно делать, только с разрешения местной администрации, убедившись, что на месте посадки не проходят коммуникации: газ или интернет, - предупреждает специалист.

В питомнике вам могут предложить по выбору срубленную елочку. Отличная затея, выбрать самый ближний адрес предприятия по выращиванию хвойников, и поехать туда за рождественским деревом всей семьей.

Елочные базары

Фактически везде на городских рынках можно выбрать калининградскую елку, либо привозной импортный вариант, либо доставленную ель из районов Сибири и Крайнего Севера. Последние страдают не ценой, а дурным качеством. Традиционно хвойные ярмарки развернулись у Дома Советов, на Портовой, в районе улицы Молодой гвардии, на Сельме, а также бойко торгуют хвойными деревьями на проходных местах. Самые низкие цены в канун Нового года. Выбирать дерево надо днем, чтобы рассмотреть товар, продавца и сертификат Россельхознадзора.

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Борьба с лесорубами

Тем временем, сотрудники МБУ «Городские леса» вместе с полицией готовят превентивную операцию по защите пояса защитных лесов вокруг областного центра от посягательств черных лесорубов.

- Заготовка елок у нас не ведется. Наша задача защита и воспроизводство леса. С 20 декабря мы будем проводить круглосуточное патрулирование своей территории. Рубка деревьев карается солидным штрафом, размер его варьируется от степени нанесенного ущерба, от породы уничтоженного дерева. Не стоит даже пытаться по ночам пилить, накажем, - предупреждают лесники Калининграда.