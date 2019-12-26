2019-12-26T19:14:17+03:00
Общество

Продолжение скандала: в мэрии Калининграда объяснили, почему инвалида с протезом высадили из автобуса

По информации городских властей, ситуация развивалась не совсем так, как утверждает пострадавший
Николай Литвинов
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Действительно ли работал валидатор, а также все остальные детали инцидента сейчас выясняют следователи.Действительно ли работал валидатор, а также все остальные детали инцидента сейчас выясняют следователи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Об этой истории «Комсомолка» написала первая еще 17 декабря. В редакция обратился 42-летний инвалид Евгений Колмыков. Несколько лет назад он лишился ноги и сейчас ходит на протезе. По его словам, инцидент произошел вечером 16 декабря. Евгений сел в автобус №44, наличных с собой не было, но была бесконтактная банковская карта «Мир»

- Я протянул кондуктору карту для безналичного расчета для оплаты через валидатор. Но система не работала. Тогда кондуктор потребовала наличность. Затем перешла на мат, стала оскорблять. Таких оскорблений в свой адрес и унижения человеческого достоинства не переживал в своей жизни. Потом дама побежала к водителю, - рассказал Евгений. - Он взял меня за грудки и выкинул на дорогу. Я упал на асфальт, сильно ударился. Автобус уехал... Встал. Знаете, хотелось зарыдать даже не от боли, от страшного унижения. Идти до дома пришлось более трех километров.

После публикации в нашей газете проверку начал следственный комитет. А в минувшую среду произошедшее прокомментировал начальник дорожно-транспортного комитета мэрии Олег Кутин.

- У нас есть аудиозапись разговора с этим гражданином, записи по навигации. И я могу сказать, что знаю точно: после того автобуса №44, с которого его высадили за неуплату и с открытой банкой пива, шли еще два автобуса, и на одном из них он доехал домой. Данные мы готовы предоставить. СК занимается этим вопросом, и уверен, что во всем разберутся, - заявил Кутин.

Как уточнили в мэрии, валидатор в автобусе работал за 10 минут до инцидента и после него, производились транзакции (эти данные городские власти предоставят Следственному комитету).

- Но мы ни в коем случае не оправдываем агрессивное поведение водителя, если оно конечно имело место, - уточнили представители городской администрации на своей странице в «Фэйсбуке».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Шел три километра на протезе. В Калининграде водитель автобуса вышвырнул на дорогу инвалида

42-летний калининградец Евгений Колмыков – инвалид. Несколько лет назад он лишился ноги. Долгое время учился ходить без костылей, на протезе. Всеми силами пытался вернутся к полноценной жизни, в чем ему помогала и помогает любящая жена. Евгений Александрович даже представить себе не мог, что в один миг станет жертвой не просто хамства, матерных оскорблений, а грубого насилия. 16 декабря водитель рейсового городского автобуса в 22 часа 12 минут просто вышвырнул пассажира, человека с ограниченными возможностями, прямо на грязную дорогу. А это был последний рейс по расписанию. Кромешная темнота, отчаянная боль...(ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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